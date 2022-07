Ton o síle Sparty, titulu, trenérech i rozpočtu: Frolík se nabízel, ale...

Tři roky sedí na ředitelské židli v holešovické kanceláři. Jednou bylo play off zrušené, podruhé tým skončil v semifinále. Napotřetí až ve finále. Další progres velí zisk poháru. Právě poslední ročník byl pro Petra Tona zatím nejnáročnější.

„Krize byla velká, odvolání Pepy Jandače bylo blízko. Uvažoval jsem, že se na střídačku postavím sám,“ říká v obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Byť od vás často slyším, že tým není hotový nikdy, stejně se zeptám. Je kádr Sparty na novou sezonu kompletní, nebo ještě pracujete na posilách?

„Je to přesně tak. Stále sledujeme trh, nebráníme se možnému posílení, ale vše musí dávat smysl a zapadat do sebe. Zároveň věříme, že kádr v aktuální podobě má na to, aby bojoval o titul. Byli bychom nejraději, abychom hráli na čelních příčkách, vyhýbala se nám zranění a my bychom jen vychytávali vazby mezi dvojicemi a trojicemi. Takhle to ale často nejde. Zvlášť teď při vyrovnanosti ligy to asi tak jednoduché nebude. Máme devět obránců a šestnáct útočníků, tým je široký. Máme dost mladých kluků, které chceme zase zapojit. Ti, které jsme zapojili vloni, by zase měli mít větší roli, měli by být adaptovaní na Spartu a na tlak v ní. Kolem Vánoc zase budeme vyhodnocovat, jak si vedou. Chceme dávat mladým šanci, ale narovinu říkám, že musí mít výkonnost. Ambice máme nejvyšší, proto to mají u nás trochu těžší. Na druhou stranu pokud chtějí v hokeji něco dokázat, tak výzvy k tomu patří. Každý chce do Ameriky, do světa. Nejdřív ať se ale ukážou u nás.“

Nestála by zejména obrana za posílení? Slyšel jsem, že byl velmi blízko příchod Michala Kempného, který však nakonec zůstává v NHL.

„To máte pravdu, zájem jsme měli velký. Byli jsme předběžně dohodnutí. Kdyby se přesunul do Evropy, pravděpodobně by byl u nás. V Praze žije, je tady doma. Uvidíme, jak to s ním bude. Rád bych ho v našem dresu viděl. Soupisku zase uzavřeme až 31. ledna. Na druhou stranu nesouhlasím, že by naše obrana potřebovala nějak nutně posílit. Pro lidi tam třeba máme ne tolik známé hráče, ale my jim věříme. Proto tady jsou. Kromě stálic máme třeba Mikliše nebo Janduse, potenciál je v obou velký.“

Kluby, které nemají ty úplně nejvyšší reálné cíle, dávají vcelku logicky zelenáčům více prostoru.

„Právě. Podívejme se třeba do Plzně, kde to dělají pořád. Hrají ty mladé kluky a dělají to výborně. Na druhou stranu když se vrátíme pět, šest let zpátky... proč měli v dorostu a juniorce tolik nadějných kluků, ale nikdo se zatím úplně neprosadil? Přikryl, Lang nebo Mužík. Když šli z mladšího do staršího dorostu, říkal jsem si, že tyhle kluky bych klidně v budoucnu rád viděl ve Spartě. Jejich vývoj ale nebyl takový. V Plzni ví, kde jsou důvody. Máme to taky. Musíte mít trpělivost, ale... dlouho čekáme na titul, hrajeme o nejvyšší příčky. Kluci musí ukázat kvalitu na nejvyšší úrovni.“

Často však nad pobídkou z áčka zavrtí hlavou a odejdou do zahraničí. Do juniorky v Americe, nebo do mládeže ve Skandinávii. S tím se potýkáte taky, že?

„Bohužel ano. Měli jsme třeba dva nejlepší gólmany juniorky. Velmi mladý supertalent Michal Hrabal a o dva roky starší Kuba Krbeček. První jmenovaný studoval v Praze prestižní školu, rodiče nechtějí, aby už kariéru směřoval k profi hokeji, ale aby šel do Ameriky za studiem. Teď mu je 17 let. Jdou touhle cestou, což chápu. Krbeček odešel zkusit štěstí do nižší americké soutěže, ač jsme mu nabízeli profesionální kontrakt. V obraně jsme měli