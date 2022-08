Patera poprvé cepoval Spartu: Druhé místo mě nikdy nezajímalo. Chci zlato!

Jako hráč patřil k nejšikovnějším v české historii. Pavel Patera vynikal citem pro přihrávku, úžasným viděním hry. Teď pracuje na tom, aby se podobných superlativů dočkal i jako trenér. Do nové sezony půjde s gigantickou výzvou. Nově je hlavním koučem pražské Sparty. „Je to obrovská výzva. Taková nabídka nepřichází každý den,“ říká Patera. V pondělí vedl první trénink na ledě.

Lážo plážo úvod? Kdepak. Po první tréninkové jednotce pod vedením nových trenérů Pavla Patery a Patrika Martince byli hokejisté Sparty pořádně splavení a zdrchaní. Cvičení v tempu, na konci bazény, tedy svižné bruslení napříč celým kluzištěm. „Když neuděláte kondici teď, pak už se to těžko dohání,“ hlásí s úsměvem Patera.

Jak jste spokojený s aktuální podobou kádru?

„Tým je poskládaný velmi dobře. Jako každý tým ale budeme hráčský trh dál sledovat. Základ máme výborný. Máme zkušenou osu týmu, která z velké části zůstala pohromadě. Kluci vyhráli spoustu velkých bitev v play off. Ti by to měli táhnout. Důležité jsou ale všechny čtyři lajny. Společně vyhráváme, společně prohráváme. Snad se nám povede ročník dobře odstartovat, získat si klid do začátku. Pak se uvidí.“

Noví jsou oba gólmani. Počítám, že rozdělení rolí je u vás jasné. Jednička Jakub Kovář, dvojka Josef Kořenář.

„Oba brankáři vědí, jak na tom jsou. Řekli jsme jim všechno na rovinu, Kovy je jasná jednička, ale samozřejmě je budeme střídat, aby byli oba dva rozchytaní.“

Spartu jste znal doteď pouze jako soupeř, jaké je být teď na druhé straně? Už jste se zabydlel?

„Byla nějaká letní příprava, ale až teď jsme byli všichni společně na ledě. Postupně se teprve budeme poznávat. V hokejovém prostředí je to rychlé. Člověk má všude plno známých a kamarádů, takže s tím není problém. Jinak jsem samozřejmě strašně rád, že tady jsem, v tak velkém klubu. Cíle moje, vedení, hráčů a celého realizačního týmu jsou stejné. Tohle mě sem přivedlo. Nejvyšší ambice.“

Uslyšíme tedy od vás konkrétní cíl do sezony?

„Sparta nemůže mít jiný cíl než titul. Budeme se chtít určitě rvát o první místo.“

Patera jako trenér

Kladno U16 Hlavní trenér 2015/16 Kladno (1. liga) Hlavní trenér 2016/17 Kladno (1. liga) Asistent 2017/18 Mladá Boleslav Asistent 2018-22

Jako hráč jste byl zvyklý mít za cíl vždycky pouze zlato, nejvyšší metu. Máte to v sobě pořád? Nakazíte tím i mančaft?

„Doufám, že jsou tímhle kluci nakažení už z minulé sezony. (usmívá se) Ročník měli velmi dobrý, jen chyběl ten poslední krůček k titulu. Tyhle zkušenosti z těžkých zápasů play off se nám budou hodit. Budeme se samozřejmě snažit na kluky vítěznou mentalitu přenést, ale věřím, že už tu opravdu je. A jak říkáte... Nechci mluvit o sobě, ale když jsme s nároďákem jezdívali na šampionáty, druhé nebo třetí místo nás nezajímalo. Chtěli jsme zlato. Chtěl bych se po posledním zápase radovat, a ne stát na lavičce a koukat se na radujícího se soupeře.“

V minulých sezonách se Sparta prezentovala ofenzivním hokejem se spoustou branek. Na to budete chtít navázat, že?

„Určitě. Budeme chtít hrát co nejvíce na puku, po ztrátě kotouče být aktivní a okamžitě ho získávat zpátky. Bude to od nás hodně bruslivý hokej. Musí to být ale samozřejmě vyvážené, abychom nepropadali. Proto teď potřebujeme do hráčů dostat co nejvíce kondice, abychom na takový styl hokeje vůbec měli.“

V extralize jste nikdy hlavní kouč nebyl. Jste přesvědčený o tom, že pozici ve Spartě ustojíte, že na to máte?

„Toť otázka. (směje se) Uvidíme. Bude záležet na výsledcích. S Patrikem oba víme, co kluci potřebují. Chvilkami podpořit, pohladit. Jindy být zase tvrdší a něco si říct. To ale ví i sami kluci v kabině.“

Rozmýšlel jste se, jestli Spartu vůbec vzít? Jestli to pro vás není moc brzo. Anebo jste měl hned jasno?

„Čtyři roky jsme byli v Boleslavi s Radimem Rulíkem na rovnocenné pozici. Myslím, že nebude problém, abych totéž teď ve Spartě nezvládl s Patrikem Martincem. Je to pro mě velká výzva. Taková nabídka nepřichází každý den.“

Teď bude vaše práce mnohem více sledovaná.

„Je jasné, že tady budou tlaky větší. Od fanoušků i médií. Na druhou stranu tlak je ve všech týmech, každý chce být nahoře, případně se vyhnout úplnému dnu. To je všude. Počítám ale, že Sparta je sledovanější a tlak tu bude větší.“

Jak máte s Patrikem Martincem rozdělené kompetence?

„Úplně stejně, jak jsem to měl v Boleslavi. S Patrikem se budeme střídat ve všem. Ve vedení tréninků i porad a všech meetingů na zápasy. Takhle se mi to líbí, takhle by měla fungovat spolupráce.“

Kdo bude řídit obránce, a kdo útočníky?

„Domluvili jsme se, že... No, i když, jak to říct... (odmlčí se) Slušně jsem Patrikovi nakázal, že beky bude dělat on. (rozesměje se) On dělal obránce už v Motoru, takže jsem rád, že je převezme i tady.“

Proč jste se vůbec rozhodl pro Martince? Sportovní ředitel Petr Ton říkal, že jste měl ve finále na výběr zhruba z šesti jmen.

„Přišel jsem s nějakými jmény, totéž vedení. Když padla možnost Patrika Martince, měl jsem jasno. Vůbec mě popravdě nenapadlo, že by mohl být volný, že by ho Budějovice pustily. Když mi o něm Jarda Hlinka s Petrem Tonem řekli, rovnou jsem řekl, ať pro jeho získání udělají všechno. Známe se výborně, lidsky si sedíme. Máme na hokej podobný pohled. Jsem nadšený, že to vyšlo.“

Sháníte k sobě i někoho dalšího, nebo bude s vámi na střídačce manažer Jaroslav Hlinka?

„Nesháníme. Přesně proto, že tam s námi bude Jarda. Bude s námi i na ledě na všech trénincích. Bude regulérní součástí trenérského štábu, jen nebude dělat tréninky. Bude na všechno dohlížet. Má více manažerských povinností.“

Kladno nově povede váš někdejší parťák z legendárního útoku Otakar Vejvoda. Jistě vás to potěšilo.

„Samozřejmě! Ota trénoval snad 25 let ve Švédsku, zkušenosti má. Těším se na zápasy proti němu. Každý bude chtít vždycky vyhrát, ale zápasy s Kladnem pro mě budou už tak speciální. O to víc, když na střídačce bude stát Ota.“

Nechybělo moc a společně jste oblékli i dres Sparty. Je to tak?

„Ano, pamatuju si, jak jsme se společně rozhodli, že půjdeme do AIK Stockholm. Jako každý hráč jsme měli nabídek více. Vzpomínám, že jsme měli opravdu i nabídku ze Sparty. Vybrali jsme si ale Švédsko. Byly to hezké roky.“

