Krejčík o Spartě i konci v Minsku: Nechtěli mě pustit. Přišel o peníze

Sedm let, sedm různých klubů. Vyzkoušel si elitní skandinávské ligy. KHL si zahrál za kluby v Česku, Finsku, Bělorusku či Chorvatsku. Teď se plánuje evropoběžník Jakub Krejčík (31) na nějaký čas usadit doma. Plácnul si se Spartou. Motivaci uspět má dvojnásobný ligový šampion velkou. „Už vím, co je potřeba k tomu, abychom došli až na vrchol. Věřím, že i tohle dokážu týmu předat,“ říká zkušený obránce.

Když se před rokem loučil s helsinským šaškem Jokeritu, přál si hlavně zůstat v KHL. Ozvalo se jen Dynamo Minsk, tak Jakub Krejčík kývnul. Zpětně ví, že to dobré rozhodnutí nebylo. Nesedl si s trenérem, byl na hraně sestavy. Ofenzivně laděný bek dokonce nedal za celý ročník ani gól. Po konci v play off ho pak klub nechtěl pustit domů. „Nakonec jsem tam musel nechat část výplaty. Bylo to divné,“ popisuje nová posila pražské Sparty.

Jak těžké jsou první kroky na ledě? Venku tropy, i na jindy vymrzlém holešovickém stadionu je nezvykle teplo.

„To máte pravdu. Začátky jsou vždycky těžké. Člověk se zapotí, zadýchá. Ale pocit z toho mám dobrý. Konečně jsme začali všichni spolu. Je fakt, že v hale je teplo, navíc velké dusno. Hlavně ježdění bazénů na konci dá zabrat. Jsem fakt splavený.“ (směje se)

Když se ozvala Sparta, měl jste jasno, že se vrátíte do extraligy?

„Řešil jsem i zahraničí, ale víceméně žádná smysluplná nabídka nepřišla, takže to nakonec bylo jednoduché.“

Čekal jste na něco konkrétního? Spoustu hráčů po očku sledovalo Švýcarsko.

„Vyloženě konkrétní tým jsem samozřejmě neměl. Spíš jsem čekal, jestli se neozve někdo ze Švédska nebo z Finska, případně i právě Švýcarska. Nic se tam ale neobjevilo, tak jsme pak s agentem začali řešit Čechy.“

Za posledních sedm let jste vystřídal sedm klubů. Čekal bych, že už se budete chtít někde na delší čas usadit a dál nekočovat po Evropě.

„Přesně tak to mám. Toho cestování už bylo docela dost. Máme syna, kterému jsou dva roky, takže stěhování je o trošku těžší, než když jsme byli jen sami dva s manželkou. Musím říct, když jsme to postupně začali vstřebávat, že se nemusíme nikam stěhovat, tak se nám to hodně líbí. V Praze jsme doma.“

Dres Sparty jste oblékal už před osmi lety. Nepřekvapilo vás, kolik stejných tváří jste v kabině našel? Pět spoluhráčů, Petr Ton a Jaroslav Hlinka se stali manažery.

„Těch kluků, co za dobu v hokeji znám, je samozřejmě spousta. S několika jsem hrál ve Spartě, další jsem poznal v nároďáku. Vůbec jsem nešel do neznámého prostředí, o to to pro mě bylo všechno jednodušší.“

Kromě defenzivní práce se od vás bude očekávat i ofenzivní přínos. Každý rok jste sbíral spoustu bodů, jen v poslední sezoně v Minsku vám to vůbec nešlo. Nedal jste ani gól.

„Je to tak. Celá ta sezona pro mě nebyla vůbec dobrá. Těžko říct proč. Přišel jsem tam pozdě, jeden zápas před začátkem ligy. Takže aklimatizace takřka nebyla. Nedostal jsem ani důvěru od trenéra. Pak jsem se zranil, bylo to prostě celé takové všelijaké. Od toho se odvíjely i statistiky, doufám, že tady si zlepším náladu. Ofenziva mě na hokeji baví. I když se mi minulou sezonu góly dávat nedařilo, vždycky jsem tíhnul k útočení. Myslím, že ve Spartě bude tým více ofenzivně naladěný než v Minsku.“

V sestavě s vámi házeli sem a tam, že?

„Když jsme byli kompletní a nikdo nebyl zraněný, já jsem byl až sedmý bek. Kouč tam měl jiné koně. Až když někdo vypadl, tak jsem se teprve posouval sestavou výš.“

Krejčík v Minsku zápasy 26 body 6 (0+6) plus/minus +4 střely 23 prům. čas na ledě 16:32

To si pak asi člověk říká: proč mě sakra brali?

„Přesně tak. Bohužel, taky jsem to nechápal. Ze začátku mi bylo tedy nastíněno, že si mě vybral manažer a ne trenér. To byl dobrý start, podle toho se to pak všechno dál i vyvíjelo.“

Neřešil jste odchod?

„Určitě jsem to měl v hlavě. V půlce sezony jsem se ale zranil. Spíše jsem pak řešil léčení a návrat, abych se do toho zase dostal. Po zranění jsem se do toho dostal, odehrál jsem solidní zápasy, měl jsem i dost minut na ledě. Pak se to ale zase otočilo, bylo to jak na houpačce.“

Po sezoně jste měl prý dokonce potíže s odjezdem z Běloruska. Co se dělo?

„Bylo nám řečeno, že máme kontrakty do 31. dubna, takže do té doby tam budeme. Pokud chceme odjet, tak můžeme, ale už od klubu nedostaneme ani korunu.“

Jak dlouho jste tam tedy musel trčet?

„Z play off jsme vypadli hned v prvním kole na začátku března. Měsíc jsem tam pak ještě musel trénovat. Kromě toho jsme museli chodit i na odpolední ledy s místními dětmi. (usmívá se) Nakonec jsem se s klubem dohodl na rozvázání smlouvy s tím, že tam nechám půlku dubnové výplaty, abych mohl konečně odjet.“

Teď jistě doufáte, že si spravíte chuť nejen co do týmové role, ale i úspěchů. Oproti Minsku má Sparta poněkud jiné ambice.

„Ambice Minsk neměl vůbec žádné. KHL je sice super soutěž, ale bylo to takové z nouze ctnost. Já jsem měl smlouvu v Jokeritu, tam mě ale na tu další sezonu vyplatili, takže jsem si hledal na poslední chvíli místo, z KHL to byla jediná nabídka, takže jsem šel tam. Obecně se ví, že Minsk o první příčky nehraje, takže to se člověku hraje taky jinak, když tady vidíte, že můžete bojovat o titul.“

V kariéře toho máte za sebou spoustu. Je pro vás Sparta i tak velká výzva?

„Samozřejmě! Sparta dlouho čeká na titul, takže doufám, že i s mojí pomocí se tam dokážeme dostat a pohár vyhrajeme.“

Sám máte už dva mistrovské zářezy z domácí extraligy. Můžete týmu i v tomto ohledu svými zkušenostmi pomoct?

„Ty dva tituly mi dodaly dost zkušeností. Vím už, co je potřeba k tomu, abychom došli až na vrchol. Věřím, že i tohle dokážu týmu předat. Sparta dělá maximum pro to, aby titul získala. Věřím, že se nám to alespoň jednou během mého působení podaří.“

JAKUB KREJČÍK Narozen: 25. června 1991 (31 let) v Praze Pozice: obránce Klub: HC Sparta Praha Kariéra: Slavia Praha (do 2012), Lev Praha/KHL (2012/13), Sparta Praha (2013/14), Örebro/Švéd. (2014-16), Záhřeb/KHL (2016/17), Kometa (2017-18), Rauma/Fin. (2018/19), Kärpät Oulu/Fin. (2019/20), Jokerit/KHL (2020/21), Minsk/KHL (2021/22) Reprezentace: 115 zápasů, 26 bodů (5+21), 4x MS (2012, 2015, 2017-18) Úspěchy: bronz z MS (2012), mistr extraligy (2017 a 2018)

