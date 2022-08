Návrat Kladna domů, má i repre posily. Jágr start nestíhá, město se zapotilo

Slavný hokejista Jaromír Jágr by měl chybět na startu sezony • Facebook, Instagram

Velké změny v kladenském kádru nečekejte. Boss Rytířů Jaromír Jágr chtěl při skládání týmu udržet pohromadě kostru mužstva z uplynulého ročníku a kvalitně ji doplnit. S většinou klíčových opor se podařilo dohodnout na pokračování. Dres Kladna tak bude nadále například oblékat kapitán Tomáš Plekanec , důrazný bek Jake Dotchin, střelec Adam Kubík či kanadská jednička Landon Bow.

Byť Jágr i po padesátce oficiálně pokračuje v aktivní kariéře, ve čtvrtek prozradil novinářům, že patrně nebude k dispozici už pro start ligy.

„Tři měsíce jsem nic nedělal, netrénoval. Nevím, jestli bych v současnosti zvládl vrátit se do hokejového tempa. Nechci dnešním dnem oznamovat, že končím kariéru, to asi ne, ale nevěřím tomu, že stihnu začátek sezony,“ řekl Jágr na tiskové konferenci.

„Je tady spousta věcí pro a proti. Moje osoba je důležitější v manažerských věcech než v hokejových. Na druhou stranu je tady pár výzev, které bych si chtěl splnit, důstojně se rozloučit, možná Winter Classic, zahrát si v nové hale a možná se pokusit dát gól po padesátce. Uvidíme,“

Rekonstrukce nakonec vyšla na půl miliardy

Jágr si cení, že se i přes docela nečekaný odchod dlouholetého trenéra a sportovního manažera Davida Čermáka povedlo udržet kostru týmu, což si dával za prioritu, a kvalitně ji doplnit. Kladno posílilo o nové hráče především v obraně. Po necelém roce ve Finsku se do Česka vrací zadák Ondřej Slováček.

Návrat do extraligy rovněž uskuteční bývalý hráč Mountfieldu HK či Litvínova Oskars Cibulskis, jenž k Rytířům přichází s lotyšským krajanem Kristapsem Sotnieksem. Pro pětatřicetiletého reprezentanta, který převážně působil v KHL za Dinamo Riga, půjde o extraligovou premiéru. Oba krajané už jsou ostřílení na mezinárodní scéně.

„Nemyslím si ale, že je kádr kompletní. Je to široký základ. Doufám, že do začátku sezony přivedeme minimálně ještě dva hráče. Někoho máme v oku. Doufejme, že to vyjde.,“ řejk Jágr na čtvrteční tiskové konferenci v prostorách Magistrátu města Kladna.

Staronovou posilou do ofenzivy je útočník Martin Procházka, který minulou sezonu vypomáhal Kladnu v rámci hostování z Litoměřic. O smlouvu s Rytíři se bude v rámci zkoušky ucházet Albert Michnáč. Třiadvacetiletý odchovanec Sparty se vrací po sezoně, kterou dohrával ve slovenském Prešově.

JÁGR: legenda válela i v padesáti, jaký soupeř byl nejoblíbenějším? Video se připravuje ...

Vedení Rytířů rovněž oficiálně potvrdilo příchod Otakara Vejvody mladšího jako nového kladenského trenéra. Bývalý vynikající útočník se do rodného města vrací po 26 letech, které strávil ve Švédsku. „Věděl jsem vždycky, že se jednou vrátím. Ve Švédsku jsme ale stavěli klub od základu a nebylo vhodné úplně odejít. Nyní stojí na vlastních nohách, tak jsem mohl odejít,“ vzkázal zatím na dálku člen legendární Blueline.

Nebylo upřesněno, jestli Vejvoda přebírá roli hlavního trenéra po končícím Čermákovi. Agendy sportovního manažera se ovšem částečně zhostil dosavadní asistent trenéra Jiří Burger. Dvojici někdejších útočníků doplňuje rovněž bývalý kladenský hráč Miroslav Mach .

Zřejmě každý z kladenského klubu i tábora fanoušků se těší, až se hokej vrátí na domácí zimní stadion po ročním hostování v Chomutově. Byť se stále dokončují některé práce v novém třetím patře, kde budou prostory především pro televizní kamery a novináře, velké a pořádně nákladné dílo by se mělo stihnout. Očekává se, že Rytíři na zrekonstruovaném „zimáku“ odehrají úvodní kolo, které je na programu 16. září proti Pardubicím.

„Trošku jsem se ale zpotil. Musíme všechno stihnout dokončit do 16. srpna. Jinak je to nový stadion. Dostali jsme se cenově jinam, než jsme na začátku počítali. Dostáváme se na necelou půl miliardu investičních prostředků. Nevím, jestli jiný zimní stadion dostal tak velkou dotaci,“ prozradil kladenský primátor Milan Volf na tiskovce. Město Kladno získalo dotaci od Národní sportovní agentury ve výši 138 milionů korun.

