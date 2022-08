Nad Třincem se blýská! Slovenská kolonie roste, posila kývla i díky ní

Slovenský boom v mistrovském Třinci? Po příchodu útočníka Libora Hudáčka teď Oceláři evidují hned osmičku borců se slovenským pasem. Záměr nebo shoda okolností? „Neřekl bych, že to je slovenský boom, my v realizačním týmu vycházíme s každým,“ pousmál se trenér Zdeněk Moták. „Mně je celkem jedno, kdo hraje. Jestli Čech, Slovák nebo řekněme Maďar. Když má kvalitu, hraje.“

Na prvních trénincích třineckých Ocelářů, vítězů tří posledních ročníků extraligy, to vypadalo skoro jako na srazu slovenské reprezentace. Vladimír Dravecký s Tomášem Marcinkem už oblékají třinecký dres nějaký čas, Miloš Roman s Patrikem Hrehorčákem tam hrají od mládežnických kategorií.

Slovenskou kolonii před rokem rozšířili Martin Marinčin, Marko Daňo a Martin Bakoš. Teď se k nim přidali Libor Hudáček a trenér Vladimír Országh. Další šikovní chalani jsou v mládežnických týmech. Například útočník Adam Cedzo, který teď na Hlinka Gretzky Cupu vstřelil dva góly Švýcarsku (3:2p).

„To je pěkné, v posledních sezonách jsem v jednom týmu moc Slováků nepotkal a upřímně, trošku mi to chybělo,“ pochvaloval si po příchodu Libor Hudáček. „Je to příjemné a nejspíš i to nakonec v mém rozhodování, jestli jít do Třince nebo ne, hrálo roli. S pár kluky jsem si před podpisem smlouvy zavolal, ptal jsem se jich na různé detaily a kluci o Třinci mluvili jen v pozitivním duchu.“

Oceláři mají na Slovensko historicky pevnou vazbu. Díky blízkosti hranic, i díky majiteli klubu Jánu Moderovi. Slovenští borci patřili od prvních sezon k oporám. Namátkou: Lubomír Sekeráš, Branislav Jánoš, Jozef Daňo, Roman Kontšek, Peter Hamerlík nebo Martin Gernát. Od postupu do nejvyšší soutěže se jich v klubu vystřídalo celkem 71.

Aby toho nebylo málo, po vítězných zápasech v kabině už nějaký čas vyhrává slovenský hit Pošta. Na to si Hudáček ještě musí počkat. I tak se na „bratrské“ prostředí těší. „Poslední dva roky jsem hrál v klubech, kde jsem neviděl žádného Slováka,“ pousmál se. „Z toho pohledu jsem rád, že uvidím své krajany. Ale nevycházím špatně ani s Čechy. Těšil jsem se, chlapci mě přijali super. Jsem rád, že tohle bude česko - slovenský mančaft.“

S nadhledem to komentoval i obránce Jakub Jeřábek, další letní posila mistrovského klubu. Plzeňský rodák se do extraligy vrací po šesti letech v zahraničí. „Asi se teď budu šprtat slovenštinu,“ zasmál se Jeřábek. „A polštinu. Trošku si tím rozšířím obzory. Kraj je tady zajímavý a pěkný, s rodinou se na tohle angažmá těšíme. Na Slovensko, kde jsme měli i soustředění, je to opravdu kousek.“

Trenér Zdeněk Moták by o slovenském boomu nebo směru nemluvil. Faktem je, že o Libora Hudáčka měl eminentní zájem už jeho předchůdce Václav Varaďa. „Mně je celkem jedno, kdo hraje,“ komentoval národnostní skladbu týmu Moták. „Jestli Čech, Slovák nebo řekněme Maďar. Je to vcelku jedno. Buď má hráč kvalitu a hraje, nebo ji má horší a bude si muset počkat, víc na sobě pracovat. Neřekl bych, že tady je nějaký slovenský boom. Všichni v realizačním týmu vycházíme s každým, nic bych v tom neviděl.“

Automaticky přikyvuje, že stejnou šanci na sestavu mají třeba i polští borci, kteří jsou v organizaci dva (Chmielewski, Lyszczarczyk). „Všichni mají šanci. My jsme ještě odchovanci polského programu a televize, polsky umíme. Oni zase umí česky, spolupráce je tam stejná, jako se všemi ostatními hráči.“

Podle trenéra je kádr Ocelářů v tuto chvíli prakticky hotový. Byť bude klasicky otevřený do konce přestupního termínu. „Přišli zkušení hráči, kteří mají něco za sebou,“ těší Motáka. „O hokeji přemýšlejí. Nejenom, že hrají, ale o něm i přemýšlejí. Zapojili se dobře, kvalita je vidět na všech frontách, po všech stránkách. A všichni na sobě chtějí dál dělat, pořád chtějí něco dokázat. To je důležité.“

Nejvíc slovenských startů za Třinec Počet startů Hráč Pozice Období 490 Vladimír Dravecký Útočník 2014-? 378 Lubomír Sekeráš Obránce 1995-2009 299 Tomáš Marcinko Útočník 2017-? 270 Peter Hamerlík Brankář 2009-2019 237 Jozef Daňo Útočník 1995-2001

