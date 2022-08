Bouřlivák Ševc (40) končí kariéru! Nabídek bylo dost, ale už stačilo, řekl

Ševc o možném konci mluvil už po jarním vyřazení v play off. Krátce po čtvrtém semifinálovém utkání proti Třinci nicméně ještě neměl jasno. „Vůbec nevím, je strašně brzy. V hlavě se mi to honí už delší dobu… Nevím, nedokážu teď říct,“ odpověděl tehdy na dotaz iSport.cz s tím, že si nedává ani žádný deadline na rozhodnutí.

Další náznak konce přišel, když zkušený bek chyběl na začátku přípravy Bruslařů na ledě. Nyní už je definitivně jasno, v Mladé Boleslavi budou hledat nového kapitána. „Už nastal čas. Vždycky jsem říkal, že bych nerad odcházel, až mě bude někdo vyhazovat. Že chci skončit, dokud jsem trochu prospěšný na ledě,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový web.

Čtyřnásobný švédský mistr přiznal, že o konci kariéry přemýšlel během celé minulé sezony. Když se týmu nepovedla základní část, měl téměř jasno. Pak ale Bruslaři po 11. místě v základní části došli až do semifinále. „Začalo to ve mně zase hlodat, že by to za to možná ještě stálo. Ale jak pak běželo léto a já uvažoval opravdu v klidu a bez emocí, rozsekl jsem to nakonec takhle. Nabídek bylo celkem dost, ale já už si řekl, že stačilo.“

Ševc balí profesionální kariéru, na amatérské úrovni však bude pokračovat. Působit bude v krajském přeboru v Poděbradech, tedy kousek od jeho domova v Nymburce. „Mám tam v mládeži oba kluky, dává mi to největší smysl,“ zmínil.

V hokeji by rád působil i nadále. Přes léto si udělal trenérskou licenci B, ale pozice trenéra ho příliš neláká. „Kdybych neměl dělat vůbec nic, do týdne se ukopu nudou,“ uvedl.

Kromě čtyř švédských titulů se radoval i z jednoho v české extralize, v roce 2016 slavil s Libercem. Zahrál si několik dalších finálových sérií, například i během jediné sezony v KHL za Lev Praha. V roce 2014 se zúčastnil svého jediného světového šampionátu. Poslední tři sezony strávil v Mladé Boleslavi, se kterou dvakrát po sobě došel do semifinále.

„Asi nikdy jsem osobně nedoufal, že budu mít takovou kariéru. Mám doma takovou místnost, kde mám všechny dresy, ve kterých jsem kdy hrál. Když tam jsem, nějaké pocity na mě doléhají. Ale jak poběží čas, bude to asi intenzivnější, teď jsem z toho vlaku sotva vystoupil. Ale faktem je, že když jsem třeba s kluky na pivu, kolikrát se přistihnu, že už hodně vzpomínám,“ smál se.

Ke konci kapitána Mladé Boleslavi se pro klubový web vyjádřil i majitel Jan Plachý. „Svou aktivní kariéru končí významná osobnost českého hokeje, typ poctivého hráče se slovem v kabině, jaký se dnes už jen tak nevidí. Je nám ctí, že jsme ho poslední tři roky měli ve svých řadách. Děkujeme a přejeme hodně štěstí na další cestě.“

