Uniklé video z Boleslavi? Šmíd nevěřil, ale... Břetenář způsob tréninku hájí

Pavel Kousal by měl patřit k největším oporám Mladé Boleslavi • ČTK / Petrášek Radek

Tomáš Šmerha se v kabině Mladé Boleslavi potká nově i s Davidem Štichem, se kterým měl během posledního play off konflikty na ledě • ČTK / Petrášek Radek

Róbert Lantoši zamířil ze švédského Linköpingu do Mladé Boleslavi • ČTK / Petrášek Radek

V minulé sezoně posbíral Pavel Kousal včetně play off 39 bodů (17+22) • ČTK / Petrášek Radek

Mezi nejvýraznější hráče Mladé Boleslavi by se měl zařadit i Róbert Lantoši • ČTK / Petrášek Radek

Tvrdý obránce David Štich zamířil na hostování do Mladé Boleslavi • ČTK / Petrášek Radek

„Ne, toto není ruský tým z roku 1960. Toto je český profesionální tým v roce 2022,“ napsal Ladislav Šmíd k videu, které sdílel na Twitteru. V rozsáhlé diskuzi, kterou příspěvek vyvolal, následně přidal, že mu video poslal kamarád.

Hokejová obec na oblíbené sociální síti se nestačila divit. Video se kvůli Šmídovým sledujícím rozsáhle dostalo i do zámoří. O neortodoxním tréninku Mladé Boleslavi dokonce psal finský web Ilta Sanomat.

Proč takhle Bruslaři trénují? Co má cvičení za účel a jaký to má efekt? Redakce iSport.cz se během úterý snažila získat komentář boleslavských trenérů, klub ale nechtěl situaci komentovat. Vlastní komentář k tréninku napsal na svém facebookovém účtu Michal Břetenář.

Bývalý boxer a aktuálně uznávaný kondiční trenér hokejistů se způsobu tréninku trochu zastal. „Několik lidí mi psalo, ať k tomu videu také něco napíšu. Ideálně něco vtipného. Ale bohužel musím všechny zklamat. Ačkoliv nejsem skalním fanouškem trenéra Čiháka, tady jsem tak trochu na jeho straně. Respektive na straně autora myšlenky,“ začal svůj komentář.

„Protože jakkoliv vypadá provedení hrozivě a je hrozivé, myšlenka stimulace srdečního svalu je celkem správná. Nedotažená, ale správná... Trénink kondice na ledě je totiž natolik specifická záležitost, že vyžaduje i velmi specifická řešení. Aby mohl být trénink efektivní, musí dojit k stimulaci oběhového systému a minimální spotřebě tkáňového kyslíku,“ pokračoval Břetenář.

V odborném komentáři Břetenář pokračuje, že stimulaci oběhového systému v kombinaci s minimální spotřebou kyslíku ve svalech nezajistí bazény, brzdy či tlačení saní, ale mimo jiné kombinovaná zátěž prováděná po konkrétní čas, s konkrétním typem regenerace.

A že jde o staromódní způsob tréninku, jak naznačil Šmíd? „Trénink nemusí vypadat moderně a hokejově, aby mohl skvěle fungovat pro potřeby hokejistů. Jde pouze o to, co chci trénovat a jak toho chci dosáhnout. Protože cvik je pouze nástroj pro dosažení výsledku,“ dodal Břetenář.

„Bohužel tady stále platí, že jakmile to nelze okoukat v zahraničí, neexistuje to. A jakmile tomu nerozumíme, shodíme to ze stolu nebo se tomu vysmějeme…“ přidal kondiční trenér, který spolupracoval s Patrikem Schickem, Jiřím Hudlerem či Karolínou Plíškovou.

