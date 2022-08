Kometa loví gólmana! Myslí si na exsparťana, koho může vyšoupnout?

Třetí slovenský gólman do Komety? Nedávný debakl týmu 1:7 v přípravě ve Vítkovicích donutil brněnského šéfa Libora Zábranského přemýšlet o dalším posílení kádru. Podle informací iSport.cz by rád přivedl do týmu zkušeného Júlia Hudáčka (34), který dochytal minulý ročník v pražské Spartě a nyní si hledá nové angažmá. „Už jste asi třetí, kdo mi to říká. Ale já o Kometě nic nevím,“ reagoval brankář ve středu večer pro iSport.cz.

Kometa má na soupisce duo jeho krajanů Matej Tomek (25) -Marek Čiliak (32), ovšem z jejich výkonů nepanuje nadšení. Ambiciózní celek potřebuje silnou stabilní jedničku, se kterou může pomýšlet na nejvyšší extraligové mety. Původně byl plán, že do sezony vstoupí se stávající dvojicí, ovšem možnost získat prověřeného mazáka Hudáčka údajně bosse Zábranského hodně láká.

Gólman zatím na žádnou nabídku nekývl. Poohlíží se po Rusku, Švédsku i české extralize. „Agent něco řeší, ale nemůžu konkretizovat co. Některé kluby nebyly v přípravě spokojené s gólmany, ale nebylo by ode mě fér těsně před sezonu dávat něco ven. Jednou jsem byl takto vyhozený i já, vím, jak je to pro brankáře nepříjemné,“ podotkl Hudáček, jenž původně chtěl pokračovat ve Spartě. Ovšem pražská organizace zvolila jinou cestu a ze Švýcarska přivedl Jakuba Kováře.

Mimochodem, při propadáku Brna s Vítkovicemi začal v bráně Tomek, po šesté brance ho ve 46. minutě vystřídal pětadvacetiletý Zdeněk Slavíček. Jejich kolega Čiliak nastoupil v létě zatím pouze na půl utkání proti Olomouci (1:3). Další starty mu zmařily zranění a rodinné důvody.

Čtyřiatřicetiletý Julius Hudáček, rodák ze Spišské Nové Vsi, odchytal za Spartu po příchodu z Dinama Riga dvacet zápasů, z toho dvanáct v play off, kde se stal pro trenéry volbou číslo jedna. Aktuálně je znova na rozcestí. Nejistota ho však netrápí. „Kdybych byl mladší, možná bych byl nervózní. Ale teď vůbec nejsem,“ ujistil. „Nějaké nabídky jsem měl hned v květnu, ale žádná mě dostatečně nezaujala. Můžu se stát i to, že počkám ještě měsíc, až se rozběhne sezona. Myslím, že na trhu moc kvalitních brankářů momentálně není,“ shrnul.

Nebránil by se ani návratu do Ruska. S celou rodinou. „Politická situace je špatná, ale byl jsem tam pět let a líbilo se nám tam. Určitě je to pro mě jedna z variant. Myslím, že máme o Rusku trošku zkreslené představy,“ usoudil. „Dcera má šest let a pět let žila v Rusku. Jazyk umí plynule,“ informoval.

Pokud by se přece jen domluvil s Kometou, je jasné, že držet v kádru tři bývalé či současné reprezentanty Slovenska by byl pro klub zbytečný luxus. Jeden z nich by nejspíš musel odejít.

Pešoutův celek čekají do začátku soutěže ještě tři přípravné zápasy. Tento čtvrtek hostí Zvolen (chytat má Čiliak), v úterý zajíždí do Olomouce a dva dny nato přivítá na svém ledě Vítkovice.

Hudáček zatím trénuje na Slovensku se Spišskou Novou Vsí….

