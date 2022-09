Po prohrách budu nepříjemný, varuje Mueller Vítkovice. Co ambice klubu?

Natěšeným fanouškům už představili dres, posily, ambice i nového kapitána, kterým bude Lukáš Krenželok. Hokejisté Vítkovic se chtějí proti předešlým sezonám zase posunout. Před rokem skončili ve čtvrtfinále. S americkým útočníkem Peterem Muellerem, přestupovou bombou léta, chtějí hrát nahoře. Probít se ze slušné pozice do play off, atakovat semifinále.

„Všichni jsme se snažili udělat co nejlepší a nejkvalitnější kádr, očekávání budou vyšší než loni,“ přitakal sportovní ředitel Roman Šimíček. „Chceme se zase posunout – postoupit ze čtvrtfinále, dostat se do semifinále. Udělat radost fanouškům a všem partnerům, co nás podporují. Je to pro nás obrovský závazek. Možná i tlak, který jsme si udělali sami na sebe, ale bez něho to nejde.“

Šimíčkovi, trenérům i parťákům v kabině se líbí, jak do týmu zapadá Peter Mueller. V přípravě zatím nasázel pět gólů. „Výborný profesionální přístup,“ přitakává trenér Miloš Holaň. „I povzbudí. Nejen starší, ale hlavně mladé, předává zkušenosti. Je to osobnost, těšíme na práci s ním. Je to hvězda, střelec. Ale střelec bez týmu nic neudělá. Aby tým šlapal, musí každý zahodit ego a plnit roli, kterou dostane.“

Šimíček přidává, že od Muellera kromě ofenzivy očekává i vůli po vítězství. „Hrozně nerad prohrává. Hned nás upozorňoval, že může být i nepříjemný po prohraném zápase. S tím počítáme a jsme za to rádi.“

Ostravané v přípravě odehráli devět zápasů, porazili mimo jiné Třinec (2:1p), Olomouc (4:3sn a 2:0) nebo Kometu (7:1). Generálku na ligu budou mít ve čtvrtek v Brně. Zatím si připsali šest vítězství a tři prohry. Všechny z výjezdu do Švýcarska a Francie (Ženeva 1:3, Lausanne 2:5, Grenoble 1:4). Dal už Mueller najevo avizovanou nespokojenost po prohrách?

„Byl protivný ve Francii,“ zasmál se nový kapitán Lukáš Krenželok. „Nikdo nemá prohry rád, já taky ne. Každý má povahu jinačí. Někdo seká věcmi, někdo si řekne, je to za mnou, zpátky to nevrátím, jdu se radši chystat na další zápas. Ukážeme si chyby, poučíme se a jdeme dál. Peter je opravdu profík. Zažil jsem už nějaké hvězdy v týmu a on je fakt profík. Líbí se mi, jak pracuje, jak je připravený.“

I Krenželok je pochopitelně připravený kabinu kočírovat, tmelit. Také umí být důrazný. „Pozoruju, dívám se, ale jak mi praskne elektronka, tak umím být nepřímený,“ pousmál se. „A je mi jedno, na koho. Neřeším chybu, když ztratíte puk při pokusu o kličku. Ale když se někdo vykašle třeba na návrat do obrany, to mi vadí.“

Zvýšil by hlas i na Muellera? „Jasně, když bude dělat blbiny. Jestli si budeme hrát na hvězdy, nehvězdy... Tak to nedojdeme daleko. Musíme být v sezoně jako jedna parta. Osobně chci od každé sezony to nejlepší, co největší úspěch. Ale jít musíme zápas od zápasu, každý bod bude důležitý. Takže se musíme zaměřit na detaily a sbírat body. Jako jedna parta.“

