Liberec před ligou mění plány. Proč jde elitní útok s Frolíkem (zatím) k ledu?

Vyhrál Stanley Cup, v NHL zvládl třináct sezon a přes devět stovek startů. Kdo by nechtěl Michaela Frolíka do týmu! Plná nůše zkušeností, pracovní morálky a poctivého boje. Pod Ještědem si umanuli, že s osvědčeným artiklem stvoří elitní ofenzivní komando, jež uspořádá ostrý výpad mezi nejužší elitu. Na soumraku extraligové přípravy Liberec mění plány, první útok skládá jinak. Proč?

Sedm srpnových testů proběhlo, generálka přijde dnes v Kladně. Michael Frolík nastoupil vinou zdravotních neduhů jen do čtyř duelů, z toho třikrát v uskupení s Michalem Birnerem a Michalem Bulířem. Trio se spolu neprosazovalo a kouč Patrik Augusta zavelel ke změně. Dokud je čas na stmelení jiných řad. Od pondělního tréninku má u 2B místo Martin Faško-Rudáš, Frolík se posunul k Tomáši Filippimu a Janu Ordošovi. „Tohle snad klapne,“ nezbývá Severočechům věřit v záložní plán.

Není to nic, co by v Liberci řešili dnem a nocí, na druhou stranu, na startu sezony chtěli mít po kupě jednu ústřední trojku, která spolu může fungovat poslepu a potáhne tým. Bílí Tygři uzavřeli poslední sezonu ve čtvrtfinále, když si v předkole bravurně poradili s Kometou, pak ovšem narazili na sílu Sparty. Účast mezi osmičkou není nic, čím by se měli chlubit, jsou zvyklí na víc. A umí víc.

Proto si od nové sezony dost slibují, ačkoli kádrově či papírově se pohybují mimo kvartet tvořený Třincem, Spartou, Pardubicemi a Kometou.