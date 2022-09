Rulík o náladě kolem Dynama: Tlak médií? Ať padá na mě, ne na hráče

Pardubický kouč Radim Rulík umí udělat rozruch, než se rozjede velká akce. Před MS juniorů na sebe stáhl pozornost, když vypálil, že ho vyděsilo, jak se mluví o medaili. Před startem extraligy pak rázně vystoupil, ať jeho Dynamo nikdo nebere jako jasného favorita na zlato. „Chci říct, že tlačíte Pardubice do něčeho, do čeho se v lize tlačí dalších osm týmů v lize,“ vzal si slovo na tiskovce před sezonou a zkusil popíchnout novináře v sále.

Když u vašeho výroku zůstaneme, Pardubice posilovaly opravdu výrazně. Nemyslíte, že tím pádem jsou velká očekávání od Dynama naprosto legitimní?

„Určitě, proti tomu nic nemám. Ale já budu vždycky jako první působit tak, abych ten tlak rozbil, ať padá na mě. Je zbytečné, aby mířil na kluky v kabině. Na ně tlak vytvářím já, je velký, jen hokejový. Chci, ať každý trénink odpracujeme na sto procent, ať všechno, co hráči dělají, probíhá v co nejvyšší rychlosti a vše zapadá do systému. Je moře věcí, které chci. Ale co se týká mediálního tlaku, doporučuju jim, aby nic nečetli a mohli se soustředit sami na sebe. Chci, ať mají na hokej svůj klid.“

Zavřít se do jara do bubliny ale asi není úplně reálné...

„Vím, že se tlaku nemůžou úplně vyhnout. Jen pokud nebudou kluci na sociálních sítích a přestanou se tolik zaobírat tím, co vy píšete, zato je bude zajímat v první řadě vlastní výkon, mají daleko větší šanci uspět. Tohle je můj pohled. Tlak tady bude, je to i vaše práce hledat favority a psát o nich. Jen jsem chtěl upozornit, že jediní nejsme. Teď třeba do Sparty přišel Simon, sehnala výborné brankáře, zbrojí obrovsky. To samé platí o Kometě, velkou obměnu udělal Litvínov, Vítkovice přivedly nejlepšího hráče extraligy za poslední dva roky Muellera.“

Zapomněl jste na Třinec.

„Vidíte, samozřejmě sem patří taky. Bude to mazec.“ (usměje se)

Když chci být nejlepší, chci do reprezentace, chci vyhrávat, jít do NHL. Není tedy jako vhodnější varianta se s tlakem naučit pracovat a brát ho jako součást mé práce, než se před ním schovat?

„Tlak do hokeje patří, jen mi přijde, že hráči v Česku pod ním neumí hrát.“

Proč myslíte?

„Nejsme NHL, nemáme jejich sportovní kulturu. Vezměte si, že tam jsou novináři, jež píšou jen o jednom klubu. Na hráči nenechají niť suchou, pokud nepodávají výkon, za který jsou zaplaceni. Platy jsou zveřejněné, je tam obrovská konkurence, každý klub má farmy, draftuje každý rok nové talenty, máte portfolio 80 hráčů, ze kterých tvoříte tým. Každý hráč v NHL ví, že když nepodá výkon, který se od něj čeká, jde v první fázi na tribunu, ve druhé na farmu. Naskakuje za něj okamžitě někdo další. Je to úplně jiný sport, jiný prostor, na tohle hráči zvyklí u nás nejsou. Za mořem jdete z kůží na trh, tady často vidíte, že tlak neustojíte a všechno může dopadnout jinak, než předpokládáte.“

Výkonnostní vrchol každého týmu by měl přicházet v březnu, když se blíží play off. Kde vidíte Pardubice teď?

„To zatím neodhadnu. Kluci nějak na tréninku vypadají, ale měl jsem třeba i teď zajímavou zkušenost s dvacítkou před MS. Zdálo se mi, že netrénujeme úplně dobře, tempo oproti konkurenci bylo pomalejší. Chyběla nám intenzita, kterou jste mohli vidět u Švédů, Finů, Kanady a Ameriky. Ale v zápasech jsme podali daleko lepší výkon než při tréninku. Jsem tady v Pardubicích nově, neznám hráče z ostrého zápasu, takže je pro mě těžké říct, jak tým teď vypadá. Počkáme si na pátek, jakým hokejem se budeme prezentovat v ostrém zápase.“

A vy byste si přál jak, aby se prezentoval?

„Jsem rád, že mohu pracovat s hráči, kteří tady jsou. Moje největší zadání je, aby kluci podávali výkon, který se od nich očekává, což je i cíl celého realizačního týmu. Úplným základem je, abychom zůstávali disciplinovaní, nedávali jsme soupeři zbytečně moc přesilovek. Pak je důležité, abychom začali naplňovat hru do systému, máme daný systém ofenzivní i defenzivní. Tohle bude práce na celou sezonu. Na něčem jsme v přípravném období pracovali, takže bych byl rád, abychom se tím i prezentovali.“

HC Dynamo Pardubice

Vše o klubu ZDE