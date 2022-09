Spor fanoušků Kladna o cenu lístků. Je 450 korun moc? I tak je vyprodáno

Kladenské vox populi Souhlasí s cenou vstupenek… „Teď jsem lístky koupila. Jasně, pro dva důchodce je 900 kč dost, ale prostě u prvního zápasu v nové sezoně a na zrekonstruovaném zimáku, tam musíme být, kdyby na chleba nebylo.“ Dana Sochorová „Ti, co chtějí jít, tak půjdou, řekl bych, že remcají jen lidi, co tam jdou stejně jednou za rok.“ Tomáš Peroutka „I kdyby stál 800, tak bych jel. Nic než Kladno.“ Láďa Svoboda „Tohle brečení, co tu někteří předvádí, je naprosto zbytečné. Ostatně, stejně jako před dvěma lety, bude záležet na týmu, který přijede, protože podle toho se bude měnit cena vstupenky.“ Josef Růžička „Vzhledem k tomu, že se to celé vyprodalo, tak byla cena nastavena nízko. Mohli jsme klubu (který zčásti sám financoval opravdu staďáku) více finančně pomoci.“ Jirka Pocarovsky „Je to strašně jednoduchý… Nabídka a poptávka. Na otevření stadionu se půjdou podívat mraky lidí. Spousta lidí se půjde konečně po roce podívat na hokej na Kladně. Je logické, že se ceny natáhnou. Pokud vám to přijde hodně, tak si zaplaťte hokejku.tv nebo jakoukoli jinou streamovací platformu a koukejte z domova.“ Kamča Franková Nesouhlasí s cenou vstupenek… „No, tak vysoké ceny jsem nečekal.“ Michal Šilhavý „Tvl, dobrá raketa. Uvidíme v zimě, až budou lidi bez peněz.“ Tomáš Král „Pro normálního člověka finančně neúnosné. Aby pak vedení nebrečelo, že lidi nechodí.“ Petr Urban „Celkem palba.“ Karel Pelcner „Jestli ty ceny budou takové pořád, tak vám nejedu. A mrzí mě to. Ale to je fakt přepal.“ Rob Košek „450 korun za sezení – nádhera. Klobása bude stát kilo a pivko 50. Úžasný zážitek, kamarádi.“ Daniel Vodys Vodák „Ono nejde třeba jen o jednotlivce, chceš jít se synem a vynásob si to počtem domácích zápasů za měsíc… Nepočítám občerstvení a cestu. Ale budu fandit pořád. Ať žije Kladno.“ Jaromír Macoun