Flek zatížil konto Varů i své. Ruce mi vystřelily nahoru, popsal (ne)oslavu

Nemusí čekat do aleluja, než u jeho jména v kolonce vstřelených gólů zasvítí čárka. Hokejový útočník Jakub Flek hned v premiéře za Kometu skóroval, když v poslední třetině střelou mezi nohy gólmana Lukeše upravoval na 5:1. Odnesly to Karlovy Vary, které si do Brna v rámci prvního extraligového kola přijely pro facku 1:6 . A Jakub Flek bude muset cálovat...

Vzhledem k upracované přípravě, která se Kometě vůbec nepovedla, je výhra 6:1 skoro jako ze snu, nebo ne?

„Jo, po přípravě a po první třetině určitě... První část nebyla z naší strany optimální, prohráli jsme ji, a byť tam z naší strany byly nějaké hokejové věci, nepodařilo se nám proměnit žádnou z šancí. V kabině jsme si k tomu řekli svoje a přineslo to ovoce.“

Potřebovali jste klasicky první gól či dva, abyste si všichni začali víc věřit?

„Určitě. Tomuhle týmu dodá drajv, pokud konečně prolomí střeleckou smůlu. Napadaly nám tam pak i, nechci říci šťastné góly, ale byli jsme ve správný čas na správném místě. Odrážel se k nám puk a dávali jsme další branky. Marek Čiliak nás hodně podržel, patří mu velký dík a uznání za to, co v bráně předvedl.“

Jak moc je pro pohodu v týmu důležité, že jste nezůstali u malé výhry, ale hráli jste naplno až do konce a spousta hráčů góly a nahrávkami si zapsala vlastní body?

„Je to určitě důležité. Každému to dodá sebevědomí, zvlášť po naší přípravě, kde se nám koncovka nedařila, a nedávali jsme góly z hromady šancí.“

A jak důležitý je gól přímo pro vás? Jste považovaný za velkou posilu a odpadá vám nepříjemné čekání na premiérový zásah.

„Samozřejmě i pro mě je to důležité. V přípravě jsem měl hromadu šancí, během šesti utkání jsem mohl dát asi deset gólů, ale dal jenom jeden do prázdné a jeden tečovanej. Doufám, že mi to tam bude padat dál.“

Po trefě vám ruce vyletěly vzhůru, pak jste si uvědomil, komu jste ho dal a šly rychle dolů...

„Říká se, že gól vstřelený týmu, v němž jste strávil většinu kariéry, by se neměl slavit. Tělem mi automaticky projela gólová reakce, ruce mi vystřelily nahoru a v tom jsem si to uvědomil, tak šly zase dolů. Nechtěl jsem na ledě dělat šaškárny, metat kotrmelce. Ano, z gólu mám radost, ale tohle nepsané pravidlo by se mělo dodržovat.“

Vaše formace se Strömbergem a Koblížkem zařídila tři góly, máte ze souhry nadějný dojem?

„S klukama se mi hraje výborně, vždycky je to o tom, jak si s klukama sednete. Já nevidím velké rozdíly mezi českým a finským hokejem, záleží vždy na společné domluvě. Hrajeme spolu teprve třetí nebo čtvrtý zápas, ale přijde mi, že o sobě dobře víme, umíme odtušit, co ten druhý udělá v té které situaci. Věřím, že naše souhra ještě půjde nahoru.“

Kim Strömberg v minulých dnech přišel o otce, dnes se dvakrát trefil. Jak těžkou situaci zvládá?

„Góly pomohou každému a v každé situaci. Jsem moc rád za to, jak rychle se s osobní tragédií dokázal vyrovnat. Góly poslal svému tatínkovi do nebe a já doufám, že v tom bude pokračovat.“

Měl jste klidné spaní před prestižním zápasem proti bývalému klubu?

„Jo, jo, měl. Já si to nechtěl pouštět do hlavy, aby mě to moc nerozptylovalo. Ale přiznám se, že zdravá nervozita z utkání u mě byla. Je to logické, ve Varech jsem působil deset let. Chtěl jsem to přetavit v motivaci a povedlo se.“

Jak velkou prémii jste proti Varům vypsal?

„Vypsal jsem pěknou prémii za výhru, přesnou částku nechci říkat... (směje se) Byl to můj první zápas za Kometu, plus proti Karlovým Varům, trochu se to načítalo. A ještě gól. Ani nevím, kolik mi za něj kapitán Zaťa (Martin Zaťovič) naúčtuje. No, menší akcička by za to asi byla...“

Takže jdete bydlet v Brně do levnějšího…

(směje se) „To zase ne. Maximálně bude skromnější měsíc. Ale ne, to žertuju. Tohle ke sportu patří. Milerád do kasy dám, co mám. Věřím, že na konci co nejúspěšnější sezony si s klukama užijeme velkou akci.“