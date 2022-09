Mueller s Kriegerem baví Vítkovice. Zastínili i bombardéry NATO

Okamžitě ukázali své ofenzivní schopnosti a údernost. Nově poskládaná elitní lajna Vítkovic po Litvínovu sestřelila i dravou Plzeň. Peter Mueller před víc než šesti tisícovkami fanoušků předvedl střelecký instinkt a apetit. K tomu přidal i poctivou práci do obrany, několikrát se blýsknul i v oslabení. I v něm se společně s parťákem Peterem Kriegerem utrhli do přečíslení.

„První zápas doma, podpora fanoušků byla skvělá, snažili jsme se je potěšit,“ komentoval kanonýr Mueller. „Byli skvělí, je paráda slyšet, jak bouřili, výborné pro nás. Věřím, že takhle týmově budeme i pokračovat.“

Ostravané se v úvodu soutěže doma moc neukážou, z prvních deseti zápasů hrají osmkrát venku. I proto se snažili po zahajovacím vítězství v Litvínově nažhavit své fanoušky. Dostat je do varu. Ukázat, že to s ambicemi myslí vážně. To se jim, až na pár momentů, povedlo. Plzeň herně přehrávali.

Především díky parádní americké souhře v elitní formaci. Centr Peter Krieger nabíjí Peteru Muellerovi, ten je neomylný. Při gólu na 1:0 se v přesilovce proti třem trefil o tyčku, na 4:1 suverénně potrestal plzeňské zaváhání v obraně a chladnokrevně proměnil krátké sólo.

„S PK (Kriegerem) se hraje velmi dobře, mám v útoku kvalitní spoluhráče, snažíme se navzájem vyhovět,“ popisoval Mueller. „V přípravě jsme neodehráli všechny zápasy (Krieger byl krátce zraněný), ani přesilovek pět na tři jsme neměli moc. Chemii dávíme dohromady za pochodu, pomohla nám i podpora plné haly. Jsem za to rád.“

Okamžitě upozorňoval, že celá sezona ale nebude o jednom hráči. „Jsem rád za roli, jakou v Ostravě mám, důležitý je ale tým. Nikdy to není o jednom hráči. Hodně věcí se daří jen díky týmu.“ To potvrdil i trenér Miloš Holaň. Elitní formaci za raketový start do sezony pochválil, nicméně okamžitě přidal, že podpora bude potřeba i od dalších formací.

„S body i výkony první pětky spokojenost. Potřebujeme, aby se přidávaly i další,“ přitakal Holaň. „Vzadu nás drží Aleš Stezka, když je potřeba. Pochválil bych kluky i za ubráněná oslabení. Chceme hrát důslednou obranu, jsem rád, že jsme soupeře v závěru k ničemu nepustili.“

Nad ofenzivní silou americké letky ve službách Vítkovic pokrčil rameny i plzeňský obránce Lukáš Kaňák, který se také bodově blýsknul (1+1). „Těžké je bránit. Mueller už dva nebo tři roky ukazuje, že je rozdílový hráč, znovu to potvrdil. Sedlo mu to. My měli hodně přesilovek, ale nepomohli jsme si v nich, Vítkovice byly efektivnější.“

