Muellera musíte muellovat. Takhle se v Brně nevracel, všiml si Reichel

Byly to lahůdky do odkryté brány. Peter Mueller při své netrpělivě očekávané extraligové premiéře v dresu Vítkovic sestřelil Litvínov dvěma góly, dokonce měl zaděláno na hattrick. Na oba mu nachystal puk jak v balíčku s mašlí nový americký parťák Peter Krieger, který přidal třetí trefu hostů za přispění Robertse Bukartse. Všechny branky hostů tak obstaral první útok, ostravský celek na Hlinkově stadionu zvítězil 3:2. „Kterého trenéra by to nepotěšilo…“ krotil se po první výhře kouč Miloš Holaň.

Peteru Muellerovi to ve Vítkovicích sedlo hned. Elitní útok se dal dohromady až v průběhu přípravy, ale puky si krajánci dávali, jako by spolu hráli léta. Vlasatý démon na ledě místy připomínal tygra, který po odpoledním šlofíku rozhýbává kosti a tak trochu lenivě vyčkává. Ale najít si místo a správně se postavit to Mueller tedy umí. Nos na branky má vycvičený jak šelma čenich na kus masa. Vycítí kořist a už ho nelapíte. Tohle prostě musíte milovat. Nebo muellovat.

„On ten instinkt střelce má, i v tréninku je na sebe přísný. Potřebuje to taky dostat, sám by v lajně nic neudělal. Jsem zvědav a hrozně se těším na sezonu, jak jim to bude fungovat. Každý pořád Mueller, Mueller, ale ono to není jen o tom jednom hráči. I když na něj budeme spoléhat, Je to o Vítkovicích. Když hráč jako Lakatoš zblokuje v závěru střelu, je to pro mě odměna, že ti kluci drží spolu,“ pokračoval Holaň.

I ta lenivost byla jen zdánlivá. „Takhle se v Brně nevracel. Hraje ještě líp, než tam,“ všiml si Robert Reichel, který byl v pátek v hledišti. Litvínov v poslední části točil jen tři řady, takže nejvytíženější hráči strávili na ledě víc času. Mueller si zahrál něco těsně pod dvacet minut, Krieger maličko přes. Ale nepřetahoval střídání, jak se stávalo v Kometě.

„Máme jiný systém, ani vytěžování není stejné jako v Brně,“ přiznal Miloš Holaň. „Mluvili jsme o tom spolu. Není možné, abych ho přetěžoval na úkor jiných hráčů. Jsou momenty, kdy tam může jít, ale to je zase moje práce, abych tohle kočíroval a icetime byl vyvážený. On si ho zaslouží, ale má taky věci, které musí zlepšovat. A to je defenzivní činnost, jejich útok tři góly dal, ale taky jednou inkasoval. Pro Muellera je to možná něco nového, ale tohle je naše filozofie a tou se řídíme všichni. V Třinci mají super hráče, superhvězdy, ale tři roky hrají stejný, defenzivní systém, protože defenziva vyhrává zápasy,“ líčil vítkovický trenér.

Mueller byl vyhlášen nejlepším hráčem Vítkovic. „Je to určitě jeden z nejlepších hráčů v Evropě. Snažím se mu poslat puk na hokejku, když se uvolní, zbytek obstará sám. Neuvěřitelný hokejista, hrát s ním a Bukartsem mi hodně usnadňuje práci,“ přisadil si Krieger, který už působil ve Švédsku a na Slovensku a v prvním extraligovém vystoupení se zaskvěl třemi body (1+2).

Jejich útok se spojil do tohoto složení až v průběhu přípravy, neboť Bukarts ještě dolaďoval smlouvu. „Základní myšlenkou byla lepší komunikace. Aby si dobře rozuměli. Když borec není tolik zdatný v angličtině a nezachytí nuance na střídačce nebo na ledě, je to prostě průšvih. Teď hrají v téhle sestavě, budu doufat, že se nikdo nezraní a půjde jim to tak dál. A že se budou jen zlepšovat. Krieger trochu ztrácel, bylo vidět, že je nervózní. Šance, které na tréninku proměňuje, nedal, odskočilo mu to nebo vystřelil vedle. Ale zase připravil všechny góly, dal finální přihrávky Muellerovi do prázdné brány. A po akcích, které sám připravil,“ pochválil trenér vítězů.

Góly Domácí: 28:15. Kudrna, 55:30. Š. Stránský Hosté: 10:27. Mueller, 43:05. Mueller, 48:08. Bukarts Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Jaks, Zile, Freibergs, Šalda, Strejček, Demel (A), Zeman – Zdráhal (A), Estephan, Abdul – Hlava, Š. Stránský, Straka (C) – Fronk, Sukeľ, Kudrna – Chalupa, Helt, Zygmunt. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Gewiese, J. Stehlík, Koch, Raskob, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Dej, Chlán, Lednický. Rozhodčí Horák, Hejduk – Gerát, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3139 diváků