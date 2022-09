Tři body! Přibylova pohádka: Čtyři roky bez hokeje, teď zase řádí v rudém

Gratuluji k prvnímu extraligovému gólu po šesti letech. Vypadá to, že jste opravdu zase připravený pro velký hokej.

„Moc děkuju. Snad ano. Celkově to byl těžký zápas. Abych se přiznal, měl jsem i trochu štěstíčka. Po tom všem, čím jsem si prošel, to snad bylo i trochu zasloužené.“

Litvínov jste sestřelil třemi body, zajistil jste výhru. Cítil jste se nejlépe od svého návratu na led?

„Body jsou samozřejmě hezké, ale už v přípravě jsem se necítil úplně špatně. Je super, že to teď přišlo, měl jsem kus štěstí a body tam napadaly.“

Dá se říct, že už jste opravdu stoprocentně fit? Že už vás nic netrápí.

„Já se to vždycky bojím říct, abych hned druhý den zase někde něco nechytil. (směje se) Ale jo, nic mě netrápí, jsem v pohodě.“

Jak těžký zápas to byl? Dvě třetiny jste tahali za kratší konec, do 51. minuty byl stav 0:0.

„Je to tak. Oni hráli velmi dobře. U nás možná panovala trochu nervozita. Chtěli jsme ten zápas kontrolovat, celou dobu to ale bylo hodně vyrovnané. Super, že se nám pak povedlo odskočit, třetí třetinu už jsme nakonec odehráli v klidu. Prvním gólem se to hodně uklidnilo, pak to bylo vidět i na výkonu.“

Hráč zápasu z vašeho týmu ale brankář Jakub Kovář. Souhlasíte?

„Jednoznačně! Pochytal spoustu šancí, bez něho bychom to měli mnohem těžší. Ztráceli jsme dost puků, oni z toho měli protiútoky. Hráli dobře, Kuba nás podržel.“

Co se dělo v kabině během druhé přestávky? Po ní jako by led nastoupila jiná Sparta. Aktivnější, lepší.

„Říkali jsme si jen nějaké detaily. Neřekl bych, že tam byla nějaká bouřka. Potřebovali jsme si říct, co s tím. Trochu jsme si vyjasňovali právě ty ztráty puků, což nás dost oslabovalo.“

Byl to teprve druhý duel sezony. Přesto, přináší po první prohře trochu klidu?

„Je to samozřejmě lepší než mít dvě prohry. Na druhou stranu vůbec není čas na to se nějak uspokojovat.“

Kvůli dvěma říjnovým zápasům NHL v O2 areně se o kus zúžil led. Je to znát?

„Je to hodně znát. Celou přípravu jsme navíc odehráli v Holešovicích, kde je led o dost větší. Rozdíl tam je. Hraje se ale pořád hokej, oba týmy to měly stejné, takže se moc nemáme na co vymlouvat.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Litvínov 3:0. Excelentní Přibyl (1+2) nasměroval domácí k první výhře Video se připravuje ...

