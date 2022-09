Kovář má první výhru i nulu, smazal Litvínov. Překvapili ho fanoušci

Padesát minut gólového ticha. Pak to ale přišlo. Ra, ta, ta! Tři góly v rozmezí pěti minut. A bylo hotovo. „Kluci za tím šli. Zařadili vyšší rychlost, závěr byl jasně náš,“ usmíval se pak po utkání brankář Sparty Jakub Kovář. Do osobních statistik zapsal extraligovou výhru i čisté konto po osmi a půl letech. Výhra 3:0 mu šmakovala, na rozhovor dorazil s hrstí kuliček hroznového vína.

Jak chutná vítězství? Po víně?

(směje se) „Vlastně jo! Ale vážně, je úplně jedno, jaký chytáte zápas. Vyhrát je prostě vždycky super. Samozřejmě jsem ale strašně rád, že jsem se prvního vítězství dočkal takhle brzo. Jsem rád za náš tým, po tom prvním zápase z nás trochu spadl kámen. Přišlo přes osm tisíc fanoušků, i kvůli lidem je to super. Skvělé, že se s námi mohli radovat, když na konci zahoukala siréna.“

Je vítězství úlevou? Odčinili jste první zápas.

„To bych úplně neřekl. Nepotřebovali jsme něco odčiňovat. Prohra v prvním utkání sezony není žádný velký průser.“

Výkon v něm ale průšvih byl.

„Ony ani dvě třetiny v tomhle utkání nebyly úplně dobré, ale nakonec jsme to zvládli. Měli jsme skvělých posledních deset minut třetí třetiny. Litvínov možná trochu ubral, couvli zpátky. Nebo my jsme do toho naopak dupli, nevím. Kluci za tím ale šli. Zařadili vyšší rychlost, závěr byl jasně náš. Litvínov tam neměl snad ani žádnou střelu na branku. Dali jsme dva krásné góly, jeden šťastný. Vzali jsme si výhru.“

Čisté konto jste si musel odmakat, šlo na vás 25 střel. Ve třetí části však pouze tři. Nebyla vám v brance zima?

„To rozhodně ne! V O2 areně vám zima fakt být nikdy nemůže. Tady je hrozný vedro. Kluci navíc říkali, že lepší to ani během sezony nebude. I kdyby to bylo úplně bez střel, tak by ze mě na konci lilo. Ale samozřejmě nějakou práci jsem měl, od toho tam my brankáři jsme, abychom týmu pomáhali. Teď si musíme odpočinout a dát se dohromady na další zápasy.“

Několikrát jste vyhodil branku z pantů. Přišla vám pauza vhod?

„Upřímně musím říct, že jo. Byl jsem rád, kdykoli se písklo. Bylo to hodně náročné, vedro bylo velké. Když se toho ve vaší třetině děje víc, jste rád, že si chvíli odfrknete. Nevím, čím to je, jestli jsou v brankách krátké kolíky. Nevím. Dělo se to ale na obou stranách.“

Kdy vám nejvíc zatrnulo? Bylo to při velké šanci Nicolase Hlavy v první třetině? Pálil do poloodkryté branky, vy jste se ale vytáhl.

„Tam jsem to měl všechno pohlídané! (směje se) Možná mi trochu zatrnulo ve třetí třetině. Chytal jsem puk do lapačky, on ale letěl dost vysoko. Stejně jsem si kleknul, kdyby ho náhodou někdo tečoval, ať mi to nepropadne mezi nohama. Nakonec jsem na něho ale nedosáhl, jen jsem ho škrtnul hřbetem lapačky, tak jsem se chvíli bál, aby mi neskočil za záda. Předtím jsem ještě ve druhé třetině špatně odpálil puk, oni pak měli velkou šanci. Mohlo to dopadnout hůř.“

Máte za sebou jen dvě kola, přesto jak na vás zatím působí extraliga svou kvalitou?

„Na to je fakt brzo. Nechtěl bych tu vyprávět o rozdílech mezi soutěžemi, to je spíše na to sednout si po sezoně za stůl a udělat o tom dvouhodinovou debatu. Zatím se mi líbí hlavně atmosféra, český divák je trochu jiný, než jakého si ho pamatuju. Tolik se nenadává, za což jsem rád. Tohle je po těch devíti letech velký rozdíl, velká novinka. Zatím jsem spokojený.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50:11. Polášek, 52:50. Přibyl, 55:12. Vitouch Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Graňák, Krejčík (A), Polášek (A), Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – D. Simon, Horák, Řepík (C) – E. Thorell, G. Thorell, Tomášek – Forman, Konečný, Kaše – Dvořáček, Vitouch, Přibyl. Hosté: Zajíček (Godla) – Zile, Jaks, Šalda, Freibergs, Demel (A), Strejček, Zeman – Kudrna, Estephan, Zdráhal (A) – Straka (C), Š. Stránský, Abdul – Chalupa, Sukeľ, Hlava – Zygmunt, Gut, Helt. Rozhodčí Veselý, Šindel – Zíka, Šimánek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 8 214 diváků