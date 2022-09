Nový kouč Plzně: Kořínek se drží kořenů. Na velkou šanci čekal dlouho

Šlo to ráz na ráz. V neděli se Petr Kořínek (55) dozvěděl, že má převzít plzeňský tým, v pondělí už místo dorostu poprvé trénoval áčko společně s Františkem Bombicem. „Absolutně nic jsem netušil, bylo to obrovské překvapení,“ přiznal nováček mezi extraligovými kouči. Indiáni vystřídali náčelníky po dvou kolech. Výměna proběhla rychle, Kořínek však na svou šanci v Plzni čekal docela dlouho.

Někdejší tahoun mužstva a miláček tribun Petr Kořínek byl za dané situace logická volba. Byl po ruce, trénoval mládež a měl úspěchy. Na plzeňském stadionu zná každý hřebík. Tady vyrostl, je to jeho druhý domov. Patří k legendám Škodovky, nejvyšší soutěž za tým hrál celkem devět sezon. Působil v Jihlavě, Českých Budějovicích, prošel cizinou. Ke kořenům se však vždycky vracel a drží se jich. Jako trenér naposledy dovedl dorost k titulu.

„Jsem hrdý Plzeňák, patriot. O tom není pochyb,“ zmínil se, jakmile nahradil někdejšího spoluhráče a kamaráda Václava Baďoučka s Milošem Říhou. Pochází ze stejného vrhu jako Radek Kampf, Milan Volák, David Bruk, Ivan Vlček, Josef Řezníček či Rudolf Pejchar.

Vrcholem jejich generace bylo finále posledního ročníku federální ligy v roce 1992 proti Trenčínu. O osm let později získal Kořínek s Plzní extraligový bronz. Ještě ve stříbrném týmu hrál i tehdy devatenáctiletý Martin Straka , dnes šéf klubu. Mužstvo trénoval Marek Sýkora.

„Výborná parta. Byli tam velmi dobří a talentovaní hráči. Na Petra rád vzpomínám, hrál hokej s grácií, byl technický. Prožil pár fantastických sezon, měl zvláštní styl, uměl to s pukem. Ze začátku působil jako frajírek, flink, nedotahoval akce, ale změnil se. Možná jsme k tomu přispěli i my trenéři. Výborný hráč, jen mu něco málo scházelo, aby třeba víc hrál v nároďáku. Náturou je to správný kluk, byl oblíbený u diváků i v mužstvu,“ říká o Kořínkovi, který sehrál za reprezentaci 20 utkání a jehož v roce 1990 draftoval Edmonton.

Před dvanácti lety dělal Kořínek asistenta v druholigových Klatovech, jinak se věnoval plzeňské mládeži. V 55 letech se teď dočkal první velké šance. Tým vede s bývalým obráncem Františkem Bombicem, s nímž pracoval u dorostu. Jako dovednostní kouč a poradce se připojil Michal Dvořák.

„V Kořínkově případě vědí, proč ho tam dávají, u mládeže je úspěšný. Asi to chtělo někoho domácího, byť Václav Baďouček je taky domácí. Mužstvo se změnilo, přišlo deset nových hráčů, místo malých a lehčích hráčů hledali velké a silné. První co mě napadlo, jestli tohle není taky problém. Některé výsledky byly od přípravy mizerné. Zřejmě rostla nervozita u hráčů, trenérů, vedení, tímhle to vyvrcholilo. Chtěli to provést rychle, aby novým trenérům dali čas aspoň do pátečního kola. Nikde nehledali, sáhli po Kořínkovi, protože výsledky mládeže jsou výborné,“ přemítá Sýkora.

V úterý přišli noví trenéři na stadion už v sedm hodin ráno a začali pracovat. V Plzni vzrostla spotřeba ručníků, jak se o pár hodin později na ledě z hráčů řinul pot… „Nevyšly dva zápasy, nenazval bych to krizí, ale nastartovat mužstvo potřebujeme. Nevím, co se dělo či nedělo přede mnou, mám respekt vůči kolegům a nehodí se, abych je jakkoliv hodnotil. V předchozích sezonách odešli lídři, kteří dávali góly. Cítíme, že teď potřebujeme hrát týmově, možná zpočátku na málo gólů. Na tom musíme zapracovat. Chceme hrát atraktivně dopředu, nicméně se stoprocentně zabezpečenou obranou,“ předeslal Kořínek.

Při prvním tréninku byl na ledě i šéf Martin Straka, sestoupí rovněž na střídačku. „Nechává to na nás, ale domluvili jsme se, že nějakou dobu s námi bude. Na led během tréninků chodil i dřív. V rámci časových možností se určitě na začátku zapojí při zápasech,“ vysvětloval nový trenér.

S jeho předchůdci měl boss Straka údajně spory ohledně herního projevu. Kořínek býval taky ofenzivní hráč. Ale věří, že hra musí vycházet z defenzivy. „Mám pocit, že je to potřeba. Byli tu rozdíloví hráči, kteří stříleli spoustu branek. Tým je dobrý, nebudeme hru zakládat na defenzivě nebo nějaké destrukci, vůbec ne. Jen se to musí rozložit. Chceme hrát aktivní hokej s dobrým forčekinkem a bruslením. Musíme se srážet, mít nasazení,“ nastínil.

První velkou trenérskou šanci u dospělých dostal za situace, jakou mu nelze závidět. „Jdu do toho s pokorou a respektem. Franta Bombic už jako asistent u áčka pracoval, vím, že to není legrace. Ale mám elán a chci, abychom hráli pěkný hokej. Jdeme od začátku a uděláme maximum, aby tým začal vyhrávat a pohyboval se v tabulce výš. Nemám rád, když se vyhlašuje něco ve stylu: ‚Jdeme na medaili!‘ To se nevyplácí. Cíl je dostat se do play off, stejně jako dalších trenérů v soutěži. Jinak do toho nemusíme chodit,“ dodal Kořínek.

PETR KOŘÍNEK Narozen: 2. listopadu 1966 (55 let) v Plzni

Pozice: trenér, bývalý útočník

Hráčská kariéra: Plzeň, Jihlava, Rauma, Kuopio, Södertälje, Pori, Nyköping, České Budějovice, Zvolen, Freiburg, Skalica, Martin, Neumarkt/It., Weiden, Most, Benešov

V Plzni: 12 sezon, 410 zápasů, 354 bodů (111+243)

V reprezentaci: 20 zápasů, 3 góly

Trenérská kariéra: Klatovy, Plzeň mládež

Úspěchy: jako hráč stříbro (1992) a bronz (2000) s Plzní, jako trenér titul s plzeňským dorostem (2022)

