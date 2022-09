Straka šokoval, vyhodil trenéry. Usvědčil tím sám sebe ze špatné práce

Když slyšíte, že to v přípravě nefungovalo podle představ a pak se prohrála první dvě kola extraligy, tím pádem končí trenéři? Vyslovit takový argument někdo jiný než Martin Straka, řeknete, že ten chlap nemůže rozumět hokeji. U něj ale taková varianta padá. Takže?

Šéf klubu udělal krok, který postrádá logiku. Předně, pokud totiž argumentujete špatnou přípravou, stačí se podívat rok zpátky na Třinec. Když počítáte i Ligu mistrů, tak z osmi utkání před sezonou Oceláři vyhráli v základní hrací době jedno, druhé po nájezdech. Bída, co? Po dvou kolech jen tři body, navíc padli v Plzni. Jen kdyby náhodou někdo zapomněl, Václava Varaďu nikdo nevyhazoval, klub si došel pro titul.

Ze Strakova kroku jasně dýchá, že spojení Miloš Říha + Václav Baďouček vůbec nevěřil a čekal na první příležitost, kdy se jich zbavit. Po dvou kolech se nabídla, tak šup s nimi ven.

Najednou je zapomenuto, že v minulé sezoně hrál tým výrazně nad plán. Rozpočtem má patřit Plzeň někam na 10. místo, možná níž, ale většinu ročníku válela v první čtyřce, hráči se zlepšovali, posouvali se. A že nakonec došla šťáva, Škodovka brala šesté místo a vypadla v předkole? Na vině byla i slabá hloubka kádru, jakmile naskočila marodka, nebylo se o koho opřít.

Takže co udělá vedení Plzně? Prchne nejlepší hráč Michal Bulíř, kterého nahradíte dvojicí zahraničních hráčů Meyer a Rekonen. Oba jsou v kategorii vyjde/nevyjde. Rozhodně klub nenahradil hvězdu. Odchod Petera Čerešňáka? Petr Zámorský není stejným typem hráče. Nic to nemusí znamenat, ale i v prognóze před sezonou Sport Magazín tipoval klub na 12. místo. Reálně prostě nahoře nemá co dělat, maximálně, když zase překvapí. Tak na co takové divení?

Před sezonou odešlo 10 borců, 10 nových přišlo, tým se změnil. Pokud věříte svému trenérovi, tak ho necháte pracovat, aby zapracoval nováčky, pokračoval v systému, který chce hrát a který se vám líbí. Proto jste ho k týmu asi vybrali, že.

Už po minulé sezoně se v zákulisí spekulovalo, že Říha s Baďoučkem to mají u Martina Straky nahnuté, úplně se nehrnul do jejich podepsání, možná sondoval jiné možnosti.

Každopádně fakt, že své trenéry propustil po dvou kolech, je ukázka jeho špatné práce. Pokud jim nevěřil, na což má jako majitel samozřejmě svaté právo, měl konat rovnou a vůbec je nenechat rozjíždět nový ročník. Obešel by tak současnou trapnou chvíli, nehledě na to, že tím pádem vytáhl od dorostu, který evidentně funguje, v rozjeté sezoně dva trenéry. Takhle se od léta pracovalo v Plzni na něčem, co evidentně podle majitele nemělo smysl. Tím pádem Straka zabil několik měsíců práce.

Snad si z toho nevezmou i ostatní příklad, že když respektovaný manažer udělá divočinu, my můžeme taky. Aby se tým posouval, trenér musí cítit důvěru. Kdybyste v úterý vyhodili z Litvínova Vladimíra Růžičku a z Karlových Varů Davida Bruka (taky jsou na nule), maximálně si zchladíte žáhu, ulevíte si. Ale nepomůžete ničemu.

Straka se zapsal do historie, když ukončil trenéry tak brzo. Zlomil všechny rekordy, nikdo to nedokázal dřív. Jen tady potlesk nepřijde, pardon.