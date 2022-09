Jsi blázen, nevrátíš se, slýchal Kofroň. I Varaďa mluvil o zázraku

Půl roku ležel, přibral dvacet kilo. Když se znovu postavil na nohy, byl po pětiminutové procházce strhaný jako po maratonu. Talentovaný útočník David Kofroň (23) byl po sérii těžkých zranění, která vyvrcholila natrženou ledvinou, dlouho bez hokeje. Málokdo věřil, že se dokáže vrátit. Navíc do našlapaného kádru mistrovských Ocelářů. „Častokrát jsem slyšel, že jsem blázen a že to není možné,“ líčil v minulosti pro třinecký web kopřivnický rodák. „Tvrdili, že nemůžu zvládnout, abych hrál na vrcholové úrovni. Tím mě motivovali. Probouzeli ve mně ještě větší odhodlání. Říkal jsem si: ‚Počkejte, já vám ukážu.‘“

K hokeji se vrátil. Za Oceláře v uplynulé sezoně odehrál 44 zápasů v základní části. S osmi minutami průměrného času na ledě nasbíral pět bodů (1+4). V play off šanci nedostal a během mistrovských oslav už věděl, že se bude s klubem, kam přišel ve třinácti letech, loučit. V pátek se do Třince vrátí. Už jako hráč Karlových Varů.

„V Třinci jsem byl mnoho let, cítil jsem, že už potřebuji nějakou změnu, abych se mohl ve své kariéře zase posunout dál,“ vysvětloval David Kofroň. „Věřím, že Karlovy Vary by mi mohly svým stylem vyhovovat. Proto jsem se rozhodl přijmout jejich nabídku.“

O přesunu věděl delší čas. „Řešit se začal už někdy na začátku prosince a definitivně se vše dotáhlo začátkem nového roku,“ prozradil na klubových stránkách Energie. „Jsem rád, že se to povedlo. Líbí se mi, že je tu mladý a kvalitní mančaft. Vždy se mi líbil herní projev Energie. Myslím, že by mi zdejší styl mohl vyhovovat a že bych mohl být přínosem. A v neposlední řadě mě sem lanařil Honza Hladonik, můj dlouholetý kamarád a spoluhráč z Frýdku i Třince. Je tady velmi spokojený.“

Jako na vozíčku

David Kofroň přišel do Třince ve třinácti. Ocelářům výrazně pomohl k titulu ve starším dorostu (2015), patřil k velkým nadějím ročníku 1998. Jenže ho kosily velké zdravotní trable. Nejdřív musel na operaci kolene.

„Když jsem se vyléčil, tak mi v prvním utkání ruply v rameni vazy a následovaly další dvě operace,“ popisoval Kofroň. „Psychicky to bylo náročné, ale k takovým zraněním dochází ve sportu často. Opravdovou životní zkouškou jsem si prošel až po utkání s juniorkou v Hradci Králové, po kterém se zjistilo, že mi praskla ledvina.“

Zpočátku to přitom vypadalo hodně nevinně. „Stalo se to v souboji, toho hráče jsem viděl na poslední chvíli, proto jsem se pořádně nezapřel,“ popisoval. „Střet jsem ale ustál, jen se mi udělala tma před očima a trochu zamotala hlava. Nic zákeřného, ani to nebylo u mantinelu. Zápas jsem normálně dohrál, až cestou zpátky jsem trpěl. Bolelo mě břicho a každý pohyb mi byl nepříjemný, hodně bolestivý.“

Kofroň nemohl pořádně spát, nedokázal ležet na zádech, hýbat se. „Měl jsem i problémy dojít na záchod, tak jsem šel asi po třech dnech do nemocnice na důkladnější vyšetření. Hned si mě tam nechali, půl roku jsem prakticky jen ležel, byl jsem odkázaný na ostatní. Připadal jsem si jak člověk na vozíčku.“

Dokázal se vrátit. V sezoně 2017/18 si poprvé zahrál za třinecké áčko (6 zápasů/ 0+1), pár střídání měl i ve stříbrném finále proti Kometě Brno. „Před premiérou v áčku jsem mluvil s panem Varaďou, on nás tehdy trénoval v juniorce, když se mi to stalo,“ připomněl Kofroň. „Řekl, že tomu nemůže uvěřit. Že to je malý zázrak. Dodal, že má radost, jak to dopadlo. Já samozřejmě taky. Málokdo čekal, že bych se mohl ještě dostat na takovou úroveň. Vedení klubu i trenérům v organizaci jsem vděčný, že mě v těžké životní chvíli podrželi.“

Čekal jsem od sebe víc

Změny sice Kofroň rád nemá, ale cítil, že bylo potřeba se posunout. „V dospělém hokeji jsem toho odehrál více v prvoligovém Frýdku-Místu. V Třinci jsem sice odehrál hodně zápasů (101/ 6+7), ale času na ledě tolik nebylo.“

Sám od sebe čekal víc. „Věřil jsem, že rok od roku budu stoupat sestavou a poroste moje role, což se bohužel nepodařilo. Byl jsem stále na rozmezí prvního týmu a Frýdku. A když jsem dostal důvěru v Třinci, tak se mi příliš nedařilo, což pro mě bylo psychicky náročné. Věřím, že nové angažmá pomůže jak mně osobně, tak i týmu.“

V Karlových Varech zatím David Kofroň na první body, osobní i týmové, čeká (Kometa 1:6, Mountfield HK 2:3). Čtyřikrát vystřelil na bránu, hned při premiéře ho v jedné z tutovek neskutečně vychytal Marek Čiliak. Exkluzivní zákrok se okamžitě dostal mezi hvězdné momenty soutěže.

Průměrný čas na ledě Kofroňovi lehce vzrostl na 11:57. V pátek v Třinci (17) se bude chtít ve třetí kole Tipsport extraligy ukázat. O motivaci bude mít rozhodně postaráno.

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE