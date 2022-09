Sparta v Olomouci? Zpoždění, super start, ostuda. Martinec: Bylo to hrozné!

Přitom vstup jste měli slušný, že?

„Velmi dobrý. Deset minut jsme hráli podle našich představ. Bohužel jsme neproměnili vypracované šance, pak jsme si dali polovlastní gól a z první šance Olomouce dostali druhý. Od té doby jsme tady nebyli, zápas pro nás skončil. Čtyřicet minut bylo hodně špatných.“

Čím si vysvětlujete tak obrovský zlom v průběhu a výkonu?

„Když nejste odměněni gólem a naopak se soupeř takhle dostane do vedení, sebevědomí klesá. Ale my máme tak zkušené mužstvo, že dva góly by s námi neměly takhle zamávat. Bohužel stalo se to, vysvětlení pro to zatím nemám. Pravda je ta, že ve druhé třetině jsme si mysleli, že se zápasem zkusíme něco udělat, ale prohráli jsme si ji snad 2:17 na střely. Ostuda, bylo to hrozné!“

Olomouc – Sparta: V přesilovce dorazil puk do odkryté branky Orsava, 4:0 Video se připravuje ...

Nepomohli jste si ani přesilovkami...

„Pak už je to samozřejmě jedno s druhým. Nejde přesilovka, nejde nic. Mužstvo tady vůbec nebylo. Mrzí mě, že hráči se o to víc neporvali a utkání víceméně odevzdali.“

Neuvažovali jste o impulzu v podobě střídání brankářů?

„O střídání brankářů jsme neuvažovali.“

Do Olomouce jste dorazili se čtyřicetiminutovým zpožděním, co se stalo?

„Na dálnici byl nějaký problém. Kdybychom v desáté minutě prohrávali 0:3, řeknu, že to bylo tímhle. Ale my jsme paradoxně hráli prvních deset minut nejlíp, nebo spíš jsme hráli jen těch deset minut.“

SESTŘIH: Olomouc – Sparta 4:0. Třetí výhra Hanáků v řadě, zaskvěli se Káňa s Orsavou Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:19. Nahodil, 12:46. J. Káňa, 33:08. Strapáč, 33:26. Orsava Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Černý, Ondrušek (C), Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Dujsík – Orsava, Menšík, J. Káňa (A) – Klimek, Nahodil, P. Musil – Bambula, Knotek (A), Kunc – Kusko, Navrátil, Strapáč. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík (A), Graňák, Jurčina, Polášek (A), Jandus, Němeček, Mikliš – Řepík (C), Horák, Forman – Kaše, Konečný, D. Simon – E. Thorell, G. Thorell, Tomášek – Přibyl, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Šír, Mrkva – Rampír, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc

