Mistrovský Třinec dusí „kocovina“, tak slabý rozjezd neměl 11 let

„Přijde mi, že v zápasech buď máme špatný začátek, nebo když dáme góla, tak hned nato uděláme nějaký nesmysl, kterým druhý tým vrátíme do hry,“ glosovat slabý rozjezd třinecký útočník Andrej Nestrašil. „To není hra, která nás loni zdobila. Samozřejmě, jsme nový tým, jsou tady noví trenéři, noví kluci, taky si to musí sednout. Po třech zápasech bychom chtěli daleko víc, ale nesmíme zbytečně panikařit. Sezona je dlouhá. Abychom na ledě zbytečně panikařili, to by taky nedělalo dobrotu.“

Oceláři se doma zatím dvakrát extrémně trápili především s koncovkou. Šance mají, ale góly z nich nedávají. A po odchodech defenzivních lídrů Davida Musila s Tomášem Kundrátkem nejsou schopni ubránit přesilovky soupeřů. Energie se hned z první trefila po sedmi sekundách!

„Naše úspěšnost oslabení zatím stojí... za nic,“ měl jasno Nestrašil.. „Na tom musíme zapracovat, to byl taky hodně laciný gól. Víceméně nás potrestalo to, o čem jsme si říkali, že si musíme dávat pozor. Vary jsou tým, který hraje převážně z brejkových situací a z jedné nám dal vítězný gól.“

Musíme hrát všichni!

Trenér Zdeněk Moták nebyl spokojený s tím, že neviděl týmový výkon po celou dobu zápasu. „My musíme hrát šedesát minut a musí hrát kompletní počet hráčů, všech dvacet,“ reagoval trenér. „Nemůžeme mít výpadky, nemůže jich hrát jen jedenáct. Prostě musíme být připraveni a hrabat metry od začátku do konce.“

S kolegou Vladimírem Országhem chtěli hrát ofenzivněji. Udržet pevnou obranu, dávat góly. To druhé se doma hrubě nedaří. Za dva zápasy vstřelili jediný gól. „Nebylo v naší hře, co jsme si představovali. Chtěli jsme hrát nátlakovou hru, často střílet. Situace jsme často překombinovali a přihrávali někam, možná do prázdné brány,“ vypočítával nedostatky Moták. „První zápas jsme neskórovali, teď jsme dali jen jeden gól. To je opravdu málo, za to se body neberou.“

Přitom šance Oceláři mají. Před Liborem Hudáčkem třeba ve 25. minutě po chytré přihrávce Jakuba Jeřábka zívala odkrytá brána. Trefil boční konstrukci. Tomáš Marcinko byl dvakrát před gólmanem sám.

„Kdyby nebyly ani šance, tak by to bylo vážnější,“ podotkl Nestrašil. „Šance jsou, musíme je začít proměňovat. Začíná to tím, že musíme dávat i ošklivé góly, nespoléhat na to, že si to budeme dávat do prázdné. Nedáváme takové góly, kdy to jde na beka, jdeme do brány a nějak to tam urveme vůlí. Ani přesilovky doma gólově nevycházejí, ale nemyslím si, že by byly nějaké úplně hrozné. Možná je musíme trošku zrychlit. Věřím tomu, že jak tam padne jeden dva góly, tak se to rozjede.“

Na absenci elitních útočníků Petra Vrány a Erika Hrni, kteří vypadli těsně před začátkem soutěže, se Nestrašil nevymlouval. Byť je jasné, že oba citelně chybí. „Jsou to hráči, kteří by chyběli v každém mužstvu, chybí i nám. Ale vždycky jsme byli tým, že když někdo vypadl, někdo jiný je dokázal zastoupit. Dokázali jsme vyhrávat i tak, na to se nechci vymlouvat. Musíme se srovnat, tak aby to sedlo. A dostali jsme se na vítěznou vlnu.“

Skvělé bloky Energie

Faktem je, že vítězný tým Davida Bruka v Třinci předvedl skvělý kolektivní výkon. A hlavně obětavý. Karlovarští dohromady zblokovali 23 (!) střel soupeřů. Nejvíc jich statistici napočítali Ondřeji Dlapovi (5). Ale třeba i útočník Jiří Černoch dvakrát skočil v posledních vteřinách do dělovek Martina Marinčina v šesti proti čtyřem.

„Přesně tohle k tomu patří,“ přitakal útočník David Kofroň, který také zblokoval dvě rány. „Řekli jsme si, že bez bloků a obětavosti to tady nepůjde. Třinec má přesilovky vynikající, jsme rádi, že jsme to zvládli. Pro všechny je to hodně pozitivní, skvělé vítězství, parádní dojmy. Je to naše první výhra, důležité tři body. Zvlášť když všichni víme, že z Třince se moc bodů nevozí. Jsme rádi, snad nás to nakopne.“

A Třinec? V neděli hostí v regionálním derby Vítkovice (17). „Každý zápas chceme vyhrát, bezesporu. V kabině to tak má každý. S Vítkovicemi to bude důležité a budeme se připravovat tak, abychom vyhráli,“ dodal Andrej Nestrašil.