Rulík o hattricku Zohorny: Všechny góly z práce. Ale nemáme jen jeho

Pardubice odpálily extraligovou sezonu dobře. Po dvou výhrách v prodloužení přidaly třetí úspěch, tentokrát za plnou bodovou nálož, když v Plzni uspěly 4:1. Hlavní trenér Radim Rulík ví, že porážka jednou přijde taky: „Výkyvy vždycky nějaké přijdou, ale tým by měl hlavně fungovat tak, aby nebyly hluboké. Na tom se pokusíme zapracovat a uvidíme, jak to dopadne.“ Komentoval i hattrick Tomáše Zohorny a první velký výkon brankáře Romana Willa.

Dvě třetiny jste měli zápas plně pod kontrolou. Pak Plzeň nakoply přesilovky?

„Ano, věděl jsem, že jestli se mohou do zápasu nějak vrátit, tak přesilovkami. Ten Amík (Bitten) vyprovokoval bitku, připadalo mi, že on byl agresor. Ale bylo mi vysvětleno, že když náš hráč (Kousal) výzvu přijal, tresty jsou na obou stranách stejné. Plzeň měla pak dvě přesilovky, jednu jsme uhráli, druhou už ne. Nadechla se, snížila na 1:3. Ale závěr jsme si už pak pohlídali. Nějaké střely od modré tam vyletěly, ale my měli i dost bloků. Celkově jsme si to nechtěli pokazit, což se povedlo.“

Dává třetí výhra ze tří zápasů už nějaký klid?

„Těžko odpovědět, důležité to samozřejmě je. Ale zase když se podíváte dopředu? Čekají nás zápasy v neděli a úterý, je to celkově první test, kdy hrajeme tři zápasy obden. Spíš bychom se měli zaměřit na to, ať zvládneme další dva zápasy, pak se asi uvidí, jaký máme začátek. Výkyvy vždycky nějaké přijdou, ale tým by měl hlavně fungovat tak, aby nebyly hluboké. Na tom se pokusíme zapracovat a uvidíme, jak to dopadne. Ty první dvě výhry se narodily z toho, že jsme zápasy otáčeli a dotáhli je v prodloužení.“

V Plzni jste poprvé vedli delší dobu. Příjemná změna?

„Rozhodně, ale předem nám bylo jasné, že to bude složité. Vyměnili trenéry, Martin Straka šel na střídačku. Věděli jsme, že Plzeň bude mít obrovské nasazení. Těší mě, že jsme zápas takhle odehráli.“

Od prvního zápasu je velmi silná v útočném pásmu vaše první lajna. Nejste ale překvapen, že tím klíčovým střelcem je zatím Tomáš Zohorna, který v Plzni vstřelil už svůj druhý hattrick?

„Nerad bych to hlavně zakřiknul, někdy to tak je. Všechny jeho góly vzešly z práce. Při třetím se výborně vrátil, byl poctivý dozadu a dostal odměnu, že měl trochu času a trefil prázdnou branku. U druhé trefy předvedl výbornou práci na brankovišti, to je přesně, co chceme. No a první gól? Proměnil únik, který se narýsoval ze spolupráce první formace. Nemáme ale jenom jeho, jsou tady i další hráči. Jsem ale samozřejmě rád, že je produktivní.“

Těší stejně, jak vyšel zápas v Plzni Romanu Willovi? Dostával v prvních dvou kolech hodně gólů, teď se opravdu předvedl.

„Je to tak, těší mě to hodně. Pro něj to byl taky důležitý zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:27. Hrabík Hosté: 08:06. Zohorna, 25:41. Vála, 30:27. Zohorna, 58:02. Zohorna Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Baránek, Piskáček (A), Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Meyer – Hrabík, Suchý, Lang – A. Dvořák, Bitten, Sedlák. Hosté: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna, Hyka – Říčka, R. Kousal, Cienciala – Paulovič, Poulíček, A. Musil – Koffer, Rohlík, Urban. Rozhodčí Horák, Hejduk – Zíka, Šimánek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4390 diváků