Výhra Kladna i bitka. Hradec drásal Plekanec, někteří si nepodali ruce

Bodovali v každém ze čtyř dosavadních zápasů. Dvakrát za sebou vyhráli. V tabulce jsou šestí. Tohle že jsou Rytíři, pasovaní na to, že budou v extralize nejhorší? „Moc nedáme na to, co se píše. My jsme si od začátku věřili,“ hlásí útočník Matěj Beran, který se trefil už pětkrát. Dvěma góly naposledy pomohl porazit hradecký Mountfield 2:1. Emoce šlehaly, po závěrečné siréně se strhla hromadná bitka, někteří nasupení hosté odešli z ledu bez podání rukou.

Moc nechybělo k tomu, aby se všichni hráč servali do krve. Tvořily se dvojičky, které se do sebe pustily, domácí drsňák Jake Dotchin pěstí seslal k zemi útočníka Nikutu Šcerbaka.

Ten totiž předtím seknul domácího kapitána Tomáše Plekance. Což byla hlavní rozbuška. Rozhodčí měli co dělat, aby hráče uklidnili. Když se už se zdálo, že bude klid, přišly další konflikty. „Myslím si, že to k tomu patří. Bylo to o gól, kluci se pošťouchali, tím to pak skončilo,“ reagoval domácí kouč Jiří Burger.

Právě osoba domácího lídra byla velkým tématem. Už během utkání se Plekanec dostal do několika slovních konfliktů s kamarádem Radkem Smoleňákem, kapitánem hradeckého Mountfieldu, jinak kladenským odchovancem. Vzájemně se osekávali, ostře debatovali.

„Od začátku to bylo takový divoký s novými pravidly. Člověk neví, co je faul, co není. Pak jsou tady hráči, kteří si mohou dovolit všechno, jestli víte, o kom mluvím,“ reagoval Smoleňák. Jméno nevyřknul, ale dalo se odtušit, že myslí právě Plekance.

Toho nařknul na tiskové konferenci i hradecký asistent Petr Svoboda. „Bylo to vyšponovaný. Pleky tam zase něco vyprovokoval, náš hráč dostal do koulí, tedy pardon, do rozkroku. Vzbudilo to emoce,“ říkal někdejší obránce.

Domácí Plekanec dělá pro úspěch maximum, nevyhne se ani provokacím, což soupeře drásá. A jdou po něm. „Ani nevím, kdo do něj šel. Ale tohle si nemůže nikdo dovolit. Má odehráno přes tisíc zápasů v NHL, je to legenda českého hokeje. To prostě nejde, aby na něj někdo skočil,“ zastal se klíčového kladenského tahouna spoluhráč Matěj Beran.

Sám Plekanec to po zápase nechtěl komentovat.

Na hráčích Mountfieldu každopádně bylo vidět rozladění. Až takové, že spousta z nich si nepodala ruce. A znechuceně, i pod vlivem porážky, prchli po sérii vzájemných potyček do kabiny. „Klobouk dolů před tou půlkou, která si s námi přišla podat ruce. Další odešli… K těm nemám co říct,“ uvedl Beran.

Hradec neodehrál dobrý zápas. Hlavně v prvních dvou třetinách to byla slabota. „Neměli jsme pohyb, prohrávali jsme osobní souboje, Kladno jasně dominovalo,“ musel uznat kouč Svoboda.

Naopak domácí ukázali, že se s nimi musí počítat. Podle sázkových kanceláří, i podle tipu Sport Magazínu, měli být Rytíři v extralize nejhorší, ovšem ti se zatím předpovědím vzepřeli.

„Média jsou to poslední, co nás zajímá. Snažíme se to nečíst. Víme, kam nás všichni pasovali, ale my si věříme. Od začátku máme zdravé sebevědomí. Myslím si, že když budeme dodržovat, co máme, můžeme hrát s každým,“ reaguje Beran, více než 190 centimetrů velký hromotluk, který se v sezoně trefil už pětkrát.

Přesně symbolizuje to, v čem by mělo být Kladno silné. V důrazu, v bojovnosti. Útočník se nebojácně pohybuje před brankou, odkud dělá soupeřům problémy. I díky jeho gólům prožívají Rytíři výborný start.

„Jsme spokojení, že se rozstřílel. Góly zatím dává a budeme doufat, že v tom bude pokračovat,“ věří kouč Burger.

„Jdeme zápas od zápasu. Chceme sbírat co nejvíc bodů, ať se dostaneme do play off, aby nás na konci sezony nečekalo to, co naposledy,“ přeje si Beran, aby se Rytíři nedostali do záchranářských potíží v baráži.

Našlápnuto mají dobře. Ve čtyřech dosavadních utkáních čtyřikrát bodovali, dvakrát vyhráli. A nebýt toho, že ve dvou duelech ztratili dvougólové vedení, mohlo být ještě líp.

