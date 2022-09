Nultý poledník protíná Plzeň, zapsala čtvrtou prohru. Martince těšil přístup

Jako by nultý poledník změnil místo. Z britského Greenwiche se posunul, teď protíná Plzeň. A tamní hokejový tým bezpečně ukotvil u dna. Na nule. Škodovka ani v Praze neukončila čekání na první bod sezony. Spartu kousala, škrábala. Ke kořisti to však nevedlo. Domácí vyhráli 3:2. „Byl to diametrálně odlišný přístup než v Olomouci. Gratulace do kabiny,“ sypal ze sebe tentokrát spokojený trenér Patrik Martinec.

Čas 57:43. Domácí kapitán Michal Řepík zvyšuje stav skóre na 3:1. „V tu chvíli jsem si říkal, že je hotovo,“ přiznal brankář Sparty Josef Kořenář. Ale nebylo. Trvalo to jen devatenáct sekund, a Plzeň byla zpátky na dostřel. Svými šípy indiáni zase lechtali Pražany za zátylkem. V samém závěru odvolali svého gólmana, zkusili to v šesti. Kolem Kořenáře to pořádně opepřili. Otevřeli si před ním střelnici. Vyrovnat ale nezvládli.

„Nebylo to jednoduché. Naštěstí jsme to zvládli a jsou z toho tři body,“ odfouknul si Kořenář, který dres Sparty oblékl v extralize premiérově. Soutěžní duel chytal poprvé od 2. dubna. Poprvé v kariéře taky vyjel na led O2 areny. „Měl bych být odpočatý, ale nebylo to tak. V tréninku fakt makáme, já jsem to asi trochu přepískl, takže mě začátku docela bolely nohy. Pak jsem se do toho ale dostal,“ usmíval se.

V létě se rozhodl zabalit fidlátka za oceánem. Plácnul si se Spartou. Vytvořil extrémně silný brankářský tandem s Jakubem Kovářem. Ten je v metropoli jedničkou. „Máme domluvu, jak bychom se měli střídat. Uvidíme, jak se to bude dodržovat. Ono si něco můžete říct, ale pak do toho vstupuje spoustu faktorů. Hlavní je, ať vyhráváme,“ přidal.

Stejnou věc si nepochybně přejí i v Plzni. Hlavně, ať už proboha vyhráváme! Zatím se to nedaří. Byť výkon v Praze v neděli nepředvedli špatný. Čtvrté utkání ročníku, čtvrtá prohra.

„Vyrovnaný zápas. Od začátku jsme bojovali, věděli jsme, že to bude o několika málo brankách. Sehráli jsme slušné utkání. Snad se ale zvedáme. Skočili jsme do toho rovnýma nohama. Čeká nás spoustu práce. Tým je poměrně mladý, věříme, že kluci naslouchají, že se to brzo zlomí,“ doufá nový trenér Petr Kořínek.

To jeho protějšek Patrik Martinec byl oproti pátečnímu fiasku v Olomouci (0:4) tentokrát spokojený. „Gratulace do kabiny. Všichni bojovali. Byl to diametrálně odlišný přístup než minule, kdy se o to kluci nepoprali. Tentokrát jim v tomhle ohledu nemáme co vytknout.“

Byť to bylo proti ztrápené Plzni, Sparta poprvé v sezoně zvládla solidně odehrát celý duel. S Litvínovem a Olomoucí to zvládla jen deset minut, v první rundě v Mladé Boleslavi to byla trápená od začátku do konce. Byť zejména v koncovce je stále moře prostoru ke zlepšení, už teď byl progres vidět.

To potvrzuje i střelec nedělní první branky David Kaše. „Pořád nás trápí koncovka. V tréninku se na to zaměřujeme. Snažíme se více cpát do branky, chodit si pro dorážky,“ popsal. „Hrajeme to hrozně na krásu. Kluci to zbytečně překombinovávají. Chtělo by to hru zjednodušit, více to házet na branku,“ doplnil pak k přesilovkám kouč Martinec.

Vítězství si však Pražané cenili. „Hrozně těžké utkání. Po zápase s Olomoucí jsme si říkali, že to prostě musíme oddřít. Nebylo to nic jednoduchého, Plzeň byla urputná. My jsme byli šťastnější. Pomohl nám třetí gól, i když koncovka byla zase s nervy. Tohle si příště musíme líp pohlídat. Šli jsme tomu ale naproti, jsem rád, že jsme to uhráli,“ zubil se Kaše.

Po čtyřech kolech má Sparta šest bodů. V úterý doma přivítá Vítkovice. Není jasné, zda bude zpátky v sestavě i Dominik Simon, který v neděli kvůli nemoci scházel. Plzeň bude o první body hrát s Karlovými Vary.

