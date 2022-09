Broš o Třinci: Varaďa na kluky šlapal, Moták má těžkou roli. Ale rozjede se

Po titulech se o kocovině mluví, že na týmy někdy sedne, začátky bývají pomalejší. Letní přípravu máte většinou o něco kratší, než by si trenéři přáli. Navíc nastavení hlav kolikrát na začátku není takové, jak byste potřebovali. A teď se bavíme o Třinci, který nevyhrál extraligu jednou, ale třikrát za sebou. Dovedu si představit, jak tam nějaká procenta prostě chybí.

Navíc odešel Venca Varaďa, trenér, který na kluky šlapal a přes některé věci zkrátka nejel vlak. Když k týmu přijdou noví trenéři, umím si představit, že nejsou aspoň ze začátku tak extrémně důslední a zásadoví, než tým dostanou na svoji stranu a přečtou si ho.

Takže tohle všechno může být příčinou slabšího začátku a určitých nedokonalostí, nedorazů, které ve vyrovnané extralize hrají velkou roli. Třeba nemusíte hrát zase tak špatně, ale nedáte šanci, nevyjde vám nějaký detail a prohrajete.

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 3:5. Mistr dál tápe. Nezvládl ani derby Video se připravuje ...

Na druhou stranu, aby se tým po titulu zase nakopnul, je o vyzrálosti celé skupiny, která je v šatně. Když jsem během své kariéry pozoroval světové hráče, kteří byli kolem mě, pomalejší start někdy taky přišel. Jenže úspěch produkuje další úspěch. Nejlepší hráči to tak mají, touha jít pro zlato je žene dál. Jednou poznali, co to obnáší a chtěli by si ten pocit užít zase, nemají dost.

No a právě věřím, že takhle je to v Třinci. Chci říct, že za mě je to tam víc podvědomá záležitost než vědomá. Nečekám, že by si někdo vyloženě říkal: „Třikrát jsme vyhráli, sereme na to“. To určitě ne.

Těžkou roli má Zdeněk Moták. Všichni mluvili o tom, že skončil Venca (Varaďa) a řešilo se, jak se Třinec změní. Každý, kdo má všech pět pohromadě, s tímhle scénářem počítal. Fanoušci i média hned začnou dva trenéry srovnávat, určitě s tím počítal i Zdenek a jeho štáb. Každý se na Třinec dívá, co bude teď, co bude dál, když je pryč Venca.

Věřím, že trenéři měli připravené nějaké nástroje, kdyby se začalo špatně. Bohužel pro ně situace nastala a teď je budou muset použít. Můžete si říct, že to jsou pořád jen čtyři zápasy bez výhry, ale zase čím dříve se to otočí, tím samozřejmě lépe.

Tým je tak zkušený, že panika nepřijde. Jen když začnete špatně, pak na vás všechno sedne, že nezvládnete ani zásadní věci typu nahrávky na dva metry. Třinecký kádr ale v minulosti dokázal, že když jde do tuhého, zabere ještě víc a dodrží přesně to, co si domluví, že bude hrát.

Téma jsou určitě i posily. Když do Třince přistály dřív, zapadly do nějakého soukolí, které fungovalo. Noví hráči se mohli klidně tři zápasy rozkoukávat a tým je vezl. Díky tomu noví kluci dostali prostor, aby ukázali, co v nich je a tým pak posunuli zase o kus dál.

Zatím to v případě Kuby Jeřábka nebo Libora Hudáčka neplatí. Stejně tak jako oni tým neposouvají, ani tým jim dvěma nepomáhá, aby dostali čas na aklimatizaci a prostor dokonale zapadnout. Kdyby všechno fungovalo, tak na tyhle dva zkušené hráče nesvítí hned od začátku reflektor, co předvedou. Jenže teď na ně světlo míří.