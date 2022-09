Koch dostal stopku na dva zápasy za faul v derby, musí zaplatit i pokutu

„Patrik Koch čelně vedeným zákrokem atakoval Daniela Kurovského, a i když soustředil svoji pozornost na ztížené rozehrání puku protihráčem, tak na konci svého pohybu zřetelně postupoval se záměrem soupeře zasáhnout tělem,“ píše se v tiskové zprávě disciplinárky.

„Přestože v okamžiku provedení zákroku držel ruce u těla, v závěrečné fázi zákrok zintenzivnil odrazem i pohybem ramene a primárně zasáhl oblast hlavy a krku protihráče. V daném případě nesl výhradní zodpovědnost za to, aby se svým zákrokem nedopustil bezohledného ohrožení protihráčova zdraví.“

Koch ostře sestřelil Kurovského ve 24. minutě. Trefil ho ramenem do hlavy ve chvíli, kdy se Kurovský natahoval po puku a lehce se předklonil. Otřesený třinecký útočník, který měl asistenci u prvního gólu Ocelářů v derby, zůstal dlouho otřesený na ledě. Musel na ošetření, do zápasu už se nevrátil.

Rozhodčí Adam Kika a Pavel Obadal v zápase zákrok nepotrestali. Obránce Koch, který je ostrými hity a nekompromisní hrou do těla známý, přihrával v 53. minutě na vítězný gól Vítkovic. Jeho dělovku od modré v pádu šťastně tečoval Marek Kalus.

„Je to derby, to se nehraje v rukavičkách,“ komentoval dodatečně zákrok na Kurovského útočník Marek Kalus, který za ostrým hitem také nechodí daleko. „Páťa (Koch) takhle hraje každý zápas, těžko jej soudit, takové souboje dohrává, to je prostě hokej.“

Daniel Kurovský, mimochodem odchovanec Vítkovic, je zdravotně mimo hru. Na jak dlouho, to se teprve ukáže.