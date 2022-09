Chybí Mueller? Nevadí, pálí polský mladík: Máma gól nedala už 11 let

„Tuhle střelu zkouším jak v trénincích, tak i v zápasech za juniorku často. Tak jsem si řekl, že když to funguje tam, proč by to nemohlo zafungovat i teď?“ popisoval perfektní češtinou mladík z Nového Targu, který se v Ostravě hokejovému řemeslu učí už osm let (pět let v Porubě, tři roky ve Vítkovicích). Pro zajímavost, hokej hraje i jeho máma. „Za ženský tým Nového Targu hraje už jedenáct roků a ještě se ji nepodařilo dát gól,“ smál se mladík.

Jak se cítíte po skvělé premiéře?

„Je to výborný pocit, samozřejmě. Navíc v derby u týmu, který je blízko hranic s Polskem, odkud pocházím. Tím to pro mě mělo ještě další náboj. Jsem rád, že jsem dostal šanci a doufám, že jsem ji využil, jak jsem měl.“

Při vaší milimetrové trefě byl brankář Kacetl u tyčky natlačený, přesto mu prošla nad ramenem. Tam jste mířil?

„Ano, mířil jsem přesně tak. Čekal jsem, že bude spíše myslet na přihrávku, tak jsem to tam zkusil. Jsem rád, že to tam padlo.“

Kdy jste se vlastně dozvěděl, že povýšíte z juniorky do prvního týmu?

„Po vyhraném sobotním zápase v juniorce (v Hradci Králové 3:2 sn), Neskutečný pocit! Hodně kluků, kteří už to zažili, mě podporovalo. Řekli mi pár slov, jak se mám připravit. Ulehčili mi práci, za což jim děkuji. Cítil jsem se skvěle, měl jsem problémy s usnutím, emoce ve mně byly. Ale jakoby jsem věděl, proč tady jdu, proč tu jsem a snažil jsem se chytit šanci.“

Rodina z Polska stihla přijet?

„Z Noveho Targu je to 160 170 kilometrů, zápas stihli. Kromě mámy, která taky hraje hokej a měla svůj zápas a bráchy, který taky hraje a měl zápas. Byl tady táta, strejda, bratranec a sestřenice. Velká část rodiny a určitě mě podporovali.“

Byli ve vítkovickém kotli?

„Ne, nebyli v kotli. Dozvěděli se až dneska ráno, že hraju, protože já jsem to taky nevěděl. Šel jsem ráno na trénink s tím, že nevím, jestli půjdu i do zápasu. Na tréninku jsem se to dozvěděl, dal jsem jim vědět, ale nestihli do kotle. Tak museli stát vedle. Ale určitě fandili, tomu věřím.“

Dostal jste se i na přesilovku, kolena nebo ruce se vám netřepaly?

„Ne, já jsem byl rád, že jsem dostal šanci i v přesilovce, protože to je to, co mám nejradši na tom všem. Přesilovky, útočné akce. To je to, co mě vždycky zdobilo. Jsem rád, že jsem dostal příležitost i tady mezi takovými skvělými hráči.“

Nakolik vám pomohl super rozjezd vítkovické juniorky, která ještě neprohrála?

„Samozřejmě dost, hlavně v sebevědomí. Celý tým jsme získali neskutečné sebevědomí a mně osobně to pomohlo hodně i dneska. Sebevědomí je u přesilovek nejdůležitější věc.“

Asi nejznámější Polák v Česku je Aron Chmielewski a hraje za Třinec. Stihli jste se spolu pobavit před nebo po zápase?

„Ne, jenom s Alanem (Lyszczarczykem), který pochází ze stejného města jako já, jsme si napsali před zápasem. Popřáli jsme si hodně štěstí a tak...“

A co marod Peter Mueller? Dostane se přes vás zpátky do sestavy?

(zasměje se) „Nevím, to je na trenérech.“

