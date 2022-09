Káňa se učí hrát bez Krejčího: Máme všechny šablony z loňska, ale...

Že tohle téma je dávno pasé. Je a není. Ačkoli Mora po třech utkáních trůnila v čele, v přesilovkách osedlává přesně opačný pól tabulky s necelými sedmi procenty úspěšnosti. Srovnání s minulým ročníkem, tedy s Krejčího výpomocí, dopadá jednoznačně: nyní čtrnáctá, minule pátá příčka a 22 procent výtěžku.

Olomouc zůstává na chvostu ve využití početní výhody i nyní, přestože v úterý jednu přesilovku využila. Ale právě proti Dynamu měla výhodu 2+2 minuty pět na čtyři a nic z toho.

Přesilovky v režii čísla 46 bývaly nezřídka lahůdkovým představením. Krejčího unikátní čtení hry, kdy byl o jednu až dvě myšlenky napřed před ostatními, nebo naznačování pohybu je v českých poměrech jedinečné a neopakovatelné.

A paf z toho byl i Jan Káňa, jemuž bostonská hvězda příkladně nabíjela na koncovku. „V přesilovce je Davidova absence vidět asi nejvíc. Krejča byl schopný dávat nahrávky přes dvě hokejky, protihráče posílal mimo pozice svým pohybem. Z minulé sezony jsme si vzali veškeré šablony, všechno, jak se to s ním hrálo, ale bohužel David tady není,“ pousmál se Káňa nad zatím výrazně jinými statistickými ciframi.

Olomouc - Pardubice: Káňa doklepl puk za záda brankáře a srovnal, 1:1 Video se připravuje ...

Vzhledem k tomu, v jak produktivního hráče Káňa vedle Krejčího vyrostl, se o to víc čekalo, jak to levému křídlu elitní formace půjde nyní. Na centru má 19letého Matouše Menšíka.

A to je sakra rozdíl, napadne každého.

Ovšem pozor, jak Káňa, tak Menšík a v neposlední řadě zkušený Orsava, tvoří velmi silnou i solidně údernou trojku. Dohromady napálili už čtyři góly a zapsali devět kanadských bodů. „Věděl jsem, že to bez Davida bude úplně jiné,“ pokračuje 30letý Káňa, jenž v předchozím ročníku předvedl výborných 41 bodů, včetně 15 tref.

„Šancí za zápas mám bez Davida míň. Musím o to víc pracovat v útočné třetině, abych se do šancí dostával. David to bral často na sebe, soupeř kolikrát bránil jenom jeho. Je to jiné, snažím se dělat věci tak, abychom góly dávali, a zatím se to jakž takž daří,“ líčí Káňa skromně.

Otázkou jsou zmíněné přesilovky. Hanáci využili jen dvě z 21 možností a jak známo, speciální formace rozhodují duely, v nichž jde nebo půjde o všechno.

Chtě nechtě se kohouti musí zlepšit. I když kouč Jan Tomajko dává najevo, že tady nebezpečí nečíhá. „Přesilovky nehrajeme špatně, s Pardubicemi jsme si vytvořili spoustu příležitostí. Samozřejmě, že David Krejčí je David Krejčí. Už tady však není a kluci to i bez něj hrají dobře,“ stojí za týmem.