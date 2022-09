Frodl o pozici v Dynamu: Snažím se zúročit šanci. Litvínov měl zájem, ale...

V Dynamu chtějí být trendy na všech myslitelných úrovních. Brankoviště nevyjímaje. Mít jednoho špičkového brankáře a solidní dvojku? Houby s octem. Rovnou dva vysokojakostní exponáty. Vlastně tři, další do party Milan Klouček by nejméně v polovině elitních českých týmů také chytal. Faktem je, že o Dominiku Frodlovi se v minulých dnech mluvilo jako o možné posile Litvínova. „Nedávalo to smysl,“ vypálil vlastník 30 zákroků z úterní bitvy na Hané.

Přijde vám speciální otvírat „svou“ sezonu až v pátém kole?

„V profihokeji jsem asi šestým rokem a nikdy se mi nestalo, že bych nezačínal sezonu v brance. Pro mě je to něco jiného. Na druhou stranu, nějaké zkušenosti mám, dokázal jsem se připravit. Uhráli jsme tři body, přečkali mnoho oslabení. Musím vyzdvihnout třetí třetinu, kdy se očekával největší tlak Olomouce, ale my si vedli výborně. Domácí jsme prakticky k ničemu nepustili.“

Hanáci zahájili ročník nad očekávání, přišla na vás vůbec kritičtější chvíle?

„Jeden úsek by se asi našel, jejich čtyřminutová přesilovka. Ale i v první třetině toho měli dost. Olomouc se klasicky tlačila do branky, vzniklo mnoho závarů. Jeden konkrétní moment bych asi nevypichoval, bylo jich plno, ale společnou prací jsme to ubojovali. Zvlášť naši beci si vedli výborně.“

Na druhé straně stál Branislav Konrád se skvělými čísly. Těší hodně takový skalp?

„Takhle to neberu. Proti Olomouci to v drtivé většině případů bývají velmi těšné zápasy, padá minimum gólů. Braňo patří ke špičce extraligy, prokazuje to léta. Nicméně jako souboj Konrád-Frodl jsem to nevnímal.“

Šanci jste si musel vyčekat, přednost dostával Roman Will. Je to těžké na hlavu?

„Samozřejmě že příjemnější by bylo chytat. Prostor jsem dostal až teď, ale využil jsem ho. Vyhráli jsme a troufám si říct, že mám za sebou dobrý zápas. Pro Dynamo bylo zásadní vstoupit dobře do sezony, máme čtvrté vítězství z pěti zápasů, což je skvělý start.“

Síla kádru je značná. Nicméně vyhráváte většinou o gól, mohlo by to být i lepší, ne?

„Máme tu hodně nových hráčů, kvalita týmu je obrovská. Víme, co jsme za hráče a věříme, že se to rozjede, až si to ještě víc sedne. Na druhé straně si nikdo nemůže myslet, že každého sfoukneme o čtyři góly, hokej takhle nefunguje. Podívejte se na Finy, kteří pořád vyhrávají titul mistrů světa. Jejich zápasy jsou 2:1 nebo 1:0. Je hezké dát pět gólů, hokej je však nutné hrát odzadu.“

Brankáři Dynama v této sezoně

Soupeř Výsledek Brankář Inkasované góly Zákroky Úspěšnost zásahů Kladno (venku) 5:4p Roman Will 4 18 81,82 % Třinec (doma) 4:3p Roman Will 3 21 87,50 % Plzeň (venku) 4:1 Roman Will 1 29 96,67 % Mladá Boleslav (doma) 2:3p Roman Will 3 13 81,75 % Olomouc (venku) 2:1 Dominik Frodl 1 30 96,77 %

A tak si spíš říkáte, že těsná vítězství ukazují na silný charakter mužstva, kabiny?

„Má to své kouzlo, ukazuje se kvalita týmu. Na papíře a i ve skutečnosti se potvrzuje, že jsme silní. První dva zápasy jsme otáčeli na konci a byli jsme schopni urvat je v prodloužení.“

Vnitřně cítíte, že Roman Will je týmová jednička, nebo jak to máte?

„Nebyl jednička. Přišel, začal on, teď tu šanci dostanu já. Budu se snažit ji zúročit. Občas mi přijde, že se to vnímá jako boj mezi Frodlem a Willem. Svým způsobem jo, ale my hrajeme za Dynamo a bojujeme společně o výhry. Máme skvělou gólmanskou partu, logicky chce každý chytat. Jsme tu dva a samozřejmě budu rád, pokud budeme vyhrávat se mnou v brance.“



V hokejovém světě je to trend mít dva hodně silné brankáře – v podstatě dvě jedničky, ne?

„Hokej se nesmírně posouvá, je neskutečně rychlý po fyzické i psychické stránce. Tým, který chce být úspěšný a vyhrávat tituly, musí mít dva skvělé brankáře. Jako v Třinci, v Boleslavi, na Spartě, v Brně, my… Na jednoho gólmana se to nedá hrát.“

Na druhé straně se spekulovalo o vašem odchodu do Litvínova. Jak blízko jste k němu měl?

„Projevili zájem. Ale nedávalo to absolutně smysl. Minimálně teď na začátku, aniž bych odchytal jediný zápas, těžko budu chodit jinam. Zájem přišel ze strany Litvínova, nebylo to z našeho popudu, aby si lidi nemysleli. Těší mě, že zůstalo vše při starém a můžu bojovat za Dynamo.“

Frodlův tweet z doby, kdy se poprvé spekulovalo o jeho odchodu do Litvínova:

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Pohled Miroslava Horáka: A neměl to těžší Will?

„Pro Dynamo nemohl úterní duel lépe dopadnout. Tři body po vydřené kolektivní šichtě venku proti týmu, s nímž bývá těžké pořízení. Zvlášť poté, co vyluxoval všechny body a lekla se ho i karlovarská rolba. Pardubice si libují, že za skalpem stojí precizní práce Dominika Frodla, jenž šel do akce prvně. Prokázal však, že s nastalou situací dokáže dobře pracovat. Čísla Romana Willa nejsou zatím nic extra, tady víc než kdy jindy ovšem platí, že se počítají výhry. Dynamo je našvihané, v prvé řadě zhusta nové, teamwork se ladí za pochodu. Očekávaná jednička měla možná náročnější nástup než pod dekou čekající Frodl. Ten do velké míry využil čím dál lepší připravenosti všech.“