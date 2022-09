Stará (ne)dobrá Kometa: elita z formy, žádný styl i nejasná šéfova role

Rozstřílené Karlovy Vary v prvním kole a Furchova šťastná dvoubodová výhra v Liberci. Víc nic. V číslech: 5 zápasů, 5 bodů, 10. místo v průběžné tabulce, skóre 14:16. To není vyloženě tragédie, horší je herní projev Komety. Neobstojí nářky na špatnou produktivitu a absenci dvou hráčů. Problémů je víc. Deník Sport našel pět důvodů, proč ambiciózní značka (opět) tápe.

Reprezentanti z formy

Kometa v létě nabušila kádr třemi účastníky bronzového MS ve Finsku. Jenže... elitní bek Tomáš Kundrátek si hned v prvním utkání zlomil prst, ještě dlouho bude chybět. Parťák Jan Ščotka se trápí. „Strašné, kolik už mám minusů,“ kroutí hlavou nad bilancí -7 a dvěma asistencemi v přesilovce. „Jsem jeden z těch, co si musí nejvíc sáhnout do svědomí.“ Slavné to není ani s rychlíkem Jakubem Flekem: 5 zápasů (1+0).