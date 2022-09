Ščotka s Kometou tápe: Jsem z těch, co si musí nejvíc sáhnout do svědomí

Přišel v létě jako velká posila do obrany. Reprezentant, bronzový medailista z letošního MS. Jenže Jan Ščotka (26) se na startu sezony souží jako celá Kometa. „Strašné, kolik už mám minusů,“ kroutil hlavou nad bilancí -7. „Jsem jeden z těch, co si musí nejvíc sáhnout do svědomí,“ dodal sebekriticky po porážce 2:4 s Třincem .

Nemáte úplně reprezentační formu, že?

„Je to tak. Osobně musím zlepšit obranu a až potom můžu pomýšlet na nějaké ofenzivní věci. Nejdřív musím hrabat v defenzivě a od toho se snad odrazit. Každý sám za sebe ví, co může zlepšit a jaká je jeho role v týmu. Lehká frustrace v týmu asi je. Každý chce vyhrávat a nebýt v tabulce takhle dole.“

Co se celkově děje s Kometou?

„Jde o začátek sezony, je to těžké. Ale každý z nás hráčů si musí sáhnout do svědomí a zjednodušit hru. Přijde mi, že tam teď nemáme vůbec nic. Nedostáváme se do tlaku, a to se pak těžko hraje. Domácí zápasy prostě musíme vyhrávat. Jednoduchými věcmi se musíme odrazit od pomyslného dna a začít makat. Musíme bojovat, jezdit po ledě. Věřím, že tým sílu má a že se to určitě zvedne.“

Neměli byste ale být už dnes dál?

„V mužstvu se toho strašně moc změnilo. Musí si to sednout. Já tomu prostě věřím! Přesilovka proti Třinci nebyla úplně špatná, dali jsme dva góly. To je dobré, ale musíme hrát lépe pět na pět.“

Kometa - Třinec: Daňo si vyjel zpoza branky a překonal Furcha. Následně se strhla potyčka, 1:2 Video se připravuje ...

Prostě to chce zahrát jako Třinec na vašem ledě. Jednoduše, poctivě, důsledně zezadu.

„Ano, přesně tak. Třinci se taky nedařilo. Zjednodušili hru, nahazovali to a my jsme museli pořád jezdit šedesát metrů tam a zpátky. Něco takového bychom měli teď doma v pátek taky zahrát a budeme stoupat v tabulce. Tým je dost kvalitní a zkušený, abychom si to v kabině vyříkali a každý začal hrabat.“

Chybí hodně zranění Kundrátek se Strömbergem?

„Samozřejmě, jsou to kvalitní hráči. Kundrc je vynikající obránce a Kim vynikající útočník. Teď se nemůžeme my ostatní dívat doleva doprava, ale vzít to na sebe. V hokeji se stává, že se člověk zraní a na chvíli z toho vypadne. Čekali jsme, že nás zápas v Liberci nakopne víc. Bohužel jsme si to nepřenesli do domácího zápasu. Doma to musíme hrát líp, dostat se do tlaku. Vždycky když jsem hrál v Brně jako soupeř, domácí nás mleli a skvělí fanoušci se dostali do varu. To strašně pomůže.“