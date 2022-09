SESTŘIHY: Třinec zarazil Kladno, čistý hattrick Lakatoše. Plzeň se zvedá

Mueller stále chybí, góly ale pálí Lakatoš

I proti Mladé Boleslavi nastoupily Vítkovice bez amerického kanonýra Muellera. Na jeho střelecké umění mohl dát už ve druhé minutě částečně zapomenout Lindberg, který proskočil mezi beky, ale Novotný v hostující brance zakročil betonem.

Pak ale přebrali aktivitu Středočeši a dobrým pohybem si vytvářeli tlak v útočném pásmu. Po průniku Beránka se dostali i bezprostřednímu ohrožení Stezky, který však oba pokusy hostujícího útočníka kryl.

Rovněž druhé dějství otevřela šance Vítkovic. Fridrich vybídl přesnou přihrávkou Bernovského, ale přes Novotného beton znovu puk neprošel. A pak se karta opět obrátila, v boleslavské přesilovce Stezku po ráně Šťastného zachránila tyčka.

Domácí v druhé části přidali a výsledkem byla příležitost Deje, jenže i hostům po jeho střelec pomohla horní tyč. Ačkoliv se hrálo ve vysokém tempu, góly stále nepřicházely.

I start závěrečné dvacetiminutovky do třetice patřil Ostravským a tentokrát už z toho byl i gólový profit. Nenápadné Gewieseho nahození od modré čáry po Kalusově teči před brankou proklouzlo za záda Novotného a Vítkovice od 44. minuty vedly.

Hosté potom znovu zabrali a dotírali na Stezku. Ten měl napilno hlavně v boleslavské přesilovce, ale pokusy Aberga i Kousala dokázal pochytat. Patrně klíčové zákroky předvedl v 54. minutě Stezka proti Kousalovi, který se zblízka opakovaně neprosadil.

Střeleckému zmaru hostů zasadil definitivní knokaut Lakatoš, jenž se v 57. minutě protáhl podél mantinelu a ranou pod lapačku překonal Novotného. Pak hosté při vyloučení Kriegera ještě zkusili odvolat gólmana, do prázdné branky se však opět trefil Lakatoš. A protože Boleslav i za stavu 0:3 bez gólmana pokračovala, mohl Lakatoš 36 sekund před koncem zkompletovat bleskový hattrick.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Výborný soupeř, asi nejlépe bruslící mužstvo v extralize. Dostali jsme se do tutové šance ve druhé minutě, ale od té doby byla Boleslav lepší a dělala nám problémy svým pohybem. Těžko jsme se s tím srovnávali. Doufali jsme, že se tohle tempo nedá udržet šedesát minut. Pro nás bylo strašně důležité, že jsme to udrželi na nulu. Pak to bylo o prvním gólu a byli jsme to my, komu se povedlo ho vstřelit. Ale závěr jsme pak odehráli parádně. Kluky musím pochválit, samozřejmě nás skvěle držel Stezka.“

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): „Hořké utkání. Nemyslím si, že bychom byli horší, naopak si myslím, že jsme dvě třetiny byli lepším týmem. Bohužel dvě minuty naší pasivity ve třetí třetině nás stály gól na 0:1, pak další chyba a druhý gól. Vítkovicím to tam napadalo. Snažili jsme se a tlačili, ale Vítkovice velmi dobře bránily a gólman jim to pochytal. Dva góly do prázdné, to už se stává.“

Góly Domácí: 43:42. Kalus, 56:02. Lakatoš, 57:56. Lakatoš, 59:24. Lakatoš Hosté: Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš (A), Urbanec, L. Kovář, Prčík, Gewiese, J. Stehlík, Raskob – Kalus, Marosz, Lakatoš (C) – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Bukarts, Krieger, Maciaś – Dej, Chlán, Gřeš. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Kantner, Lantoši, Šťastný – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – P. Kousal, O. Najman (A), Åberg – M. Beránek, Bičevskis, Eberle. Rozhodčí Kika, Obadal – Axman, Synek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 025 diváků

Solidní nástup Rytířů, pak však mistři rozjeli obrat

Třinec nastoupil bez svého nejproduktivnějšího obránce Marinčina. V úvodu se hrálo bez velkých šancí. Mazanec si poradil s Indrákovým průnikem a Bow také spolehlivě kryl pokusy Ocelářů. Ve 12. minutě při Zahradníčkově vyloučení nabil Plekanec na pravý kruh Kubíkovi, který trefil boční konstrukci. Další možnost měl při plném počtu hráčů na ledě Klepiš, ale v úniku mu vypíchnul puk vracející se Adámek.

Třinec měl největší možnost úvodní části při Melkově vyloučení, kdy se po tlaku dostal na levé straně k puku Růžička, ale Bowa neprostřelil. V čase 16:28 se radovali v pokračujícím oslabení z vedení Rytíři. Filip vypíchnul na obranné modré čáře puk Douderovi, v přečíslení zadovkou uvolnil Klepiše, který otevřel skóre. Vzápětí ještě pálil z levého kruhu nebezpečně Beran.

Hned na startu druhé části ujel Plekanec, ale bekhendové zakončení mu nevyšlo. Na druhé straně se natlačil před Bowa zpoza branky Daňo, ale Rytíři odolali. Mazanec musel krýt Bláhovu střelu. V 29. minutě nejdříve ohrozili Oceláři kladenského gólmana a z protiútoku vyřešil Procházka situaci dvou na jednoho individuálně, ale Mazanec zasáhl.

Za Oceláře dvakrát v rychlém ledu zahrozil Hudáček, který svým druhým pokusem trefil tyč. V 34. minutě už se Slezané dočkali vyrovnání. Růžička našel před brankou Voženílka, který vyzrál na Bowa bekhendovým blafákem. Odpovědět mohl Kladno z dalšího přečíslení, ale Plekancovi nevyšla finální fáze, v které zvolil místo zakončení přihrávku.

V úvodu třetí části nepřekonali kladenského gólmana Hrehorčák ani Roman. Oceláři se potom ubránili při Jeřábkově trestu. Ve 47. minutě si poradil Mazanec s dorážkou Brodeckiho. V čase 49:05 Třinec při Klepišově trestu otočil stav. Za Bowa dorazil puk po Voženílkově bekhendovém pokusu Chmielewski.

Pojistil náskok hostů mohl z úniku Růžička, ale Bowa nepřekonal. V 52. minutě při Zahradníčkově trestu trefil Plekanec tyč. Na druhé straně minul v další dobré pozici Růžička. Těsný náskok Oceláři uhájili.

Ohlasy trenérů

Jiří Burger (Kladno): „První třetina byla vyrovnaná. Nám se podařilo ujet v oslabení a dostali jsem se do vedení. To nás nakoplo do druhé třetiny. Tam se zápas lámal, vypracovali jsme si poměrně dost šanci, akorát jsme je nevyužili. Ve třetí třetině Třinec využil přesilovku. My jsme nastřelili tyčku, proto jsme bez bodu.“

Vladimír Országh (Třinec): „Byl to těžký zápas a my jsme opravdu rádi za body, protože Kladno ukázalo, proč je tam, kde je. Hlavní v první polovině zápasu jsme byli slabším týmem. Nevyhrávali jsme osobní souboje, propadali jsme a hlavně díky brankáři (Marku Mazancovi) jsme byli pořád ve hře. Když jsme dali gól, trošku jsme ožili. Hra se vyrovnala a šance byly na obou stranách. Byli jsme v tomto zápase šťastnější. Samozřejmě nás to těší. Našli jsme cestu, jak vyhrát, i když polovina zápasu z naší strany nebyla dobrá. Jsou to pro nás důležité body.“

Góly Domácí: 16:28. Klepiš Hosté: 33:33. Voženílek, 49:05. Chmielewski Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Kehar, Veber, Babka – Procházka, Plekanec, Kubík – Beran, Klepiš, Brodecki – Zikmund, Filip, Melka – Indrák, Bláha. Hosté: Mazanec (Daneček) – M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Adámek, Zahradníček, Jaroměřský, Havránek – Voženílek, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Roman, Hrehorčák – Daňo, Hudáček, Svačina – Chmielewski, Dravecký, Doktor. Rozhodčí Stadion ČEZ stadion, Kladno

Bílí Tygři opět dramatizovali, ale zazářil Zámorský

Úvod patřil hostům, kteří si aktivitou také vybojovali první přesilovku v zápase. Nesehráli ji ale dobře a Kváču v brance Liberce vůbec neohrozili. Do první větší šance se až při hře pět na pět dostal Blomstrand, Kváča byl ale připraven.

Na druhé straně zase prověřil Svobodu ostrou ranou Filippi. V polovině první třetiny si zahráli v početní výhodě také domácí, předčasně ji však ukončil Frolíkův faul. Bílí Tygři se v oslabení sice ubránili, krátce po jeho skončení se ale na modré čáře opřel do puku Zámorský a ranou pod horní tyč otevřel skóre utkání.

Na rozdíl dvou branek mohl hned vzápětí zvýšit Kaňák, Kváča ale výborně zasáhnul. Severočeši se pokusili o vyrovnání v přesilové hře, se střelou Balinskise si ale poradil Svoboda.

Na začátku druhé třetiny měli Liberečtí k dispozici více než minutovou přesilovku pět na tři, Plzeň se ale výborně ubránila. Ve 25. minutě navíc po křídle našlápnul Mertl a dobře mířenou střelou k levé tyči poslal hosty do dvoubrankového vedení.

Škoda mohla svůj náskok ještě navýšit v následné početní výhodě, Kváča ale šanci Blomstranda chytil. Poté hráli domácí další přesilovou hru, stejně jako v těch předchozích si ale žádnou větší šanci nevytvořili. Až v závěru druhého dějství měl obrovskou příležitost Melancon, Svoboda mu ale fantastickým zákrokem ukradl téměř jistý gól.

V úvodu třetí části se až za záda domácích obránců dostal Blomstrand, Kváča ale svůj tým podržel. Následně fauloval hostující Malát, kterého po minutě hry doplnil na trestné lavici Mertl a a Liberec nabídnutou možnost využil ke snížení. Snížit se podařilo Bulířovi.

Bílé Tygry kontaktní gól ještě více nabudil a rázem jich byl plný led. S dobrými šancemi Vlacha a Faška-Rudáše si ale Svoboda poradil. Severočeši ale pokračovali ve své aktivitě a byli odměněni vyrovnávací brankou. Po dobré práci Vlacha překonal Svobodu z bezprostřední blízkosti Flynn.

Další šanci měl poté Frolík, Svoboda ale dobře zasáhnul. Na druhé straně zase ujel do rychlého protiútoku Suchý, mířil ale těsně vedle. V poslední minutě třetí třetiny měl ještě velkou příležitost domácí Melancon a hostující Rekonen. Ani jeden z nich ale se svým zakončením neuspěl.

I pošesté v sezoně se tak zápas Liberce musel prodlužovat. Nastavení ale po 35 sekundách ukončil Zámorský.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „První třetina byla z naší strany velmi špatná. Také ve druhé části se nám příliš nedařilo a nechali jsme si soupeře odskočit do vedení 2:0. Hosté hráli velmi dobře a urputně do defenzivy, my se navíc hodně trápíme v koncovce. Až ve třetí třetině jsme se dostali zpátky do zápasu. Minimálně první polovina zápasu nás ale stála lepší výsledek.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a aktivně. Chtěli jsme hrát agresivní hokej, máme hodně bruslivé mužstvo. Ve druhé třetině jsme byli zbytečně vylučovaní a o přestávce jsme hráče nabádali, aby se toho vyvarovali. To se nám ale příliš nepovedlo a přesilovkami jsme dostali Liberec zpět do hry. Nakonec jsme rádi za vítězství a dva body bereme.“

Góly Domácí: 44:21. Bulíř, 53:15. Flynn Hosté: 11:32. Zámorský, 24:44. Mertl, 60:35. Zámorský Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, J. Dvořák, Rosandić – Birner (A), Bulíř (C), Flynn – Vlach, Filippi, Frolík – Rychlovský, A. Najman, Faško-Rudáš – Čederle, Jelínek (A), Šír. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Budík, Zámorský, Piskáček (A), Kaňák, Baránek, Kvasnička, Vitaloš – Schleiss (C), Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Meyer, Mertl (A), Adamec – A. Dvořák, Malát, Lang. Rozhodčí Šír, Cabák – Klouček, Hnát Stadion Home Credit Arena, Liberec