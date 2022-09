Reakce Komety na zranění: na cestě je zkušený centr z ciziny. Kdy nastoupí?

Dlouhodobější zranění Kima Strömberga a neduživé výkony v rozjezdu extraligy si vynutily akci. Šéf Komety Libor Zábranský se při hledání schopného centra do elitních formací opět podíval do Finska. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz v nejbližších dnech posílí tým třiatřicetiletý Tomi Sallinen, jenž naposledy působil ve švédském Brynäs IF a v nové sezoně byl dosud bez angažmá. Pokud se podaří vyřídit formality, mohl by hrát už v pátek proti Mounfieldu.