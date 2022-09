Sparta srazila lídra a našla střelce. Hrát do těla a dávat góly, velí Safin

Podruhé naskočil za Spartu. Dal druhý gól a tým opět vyhrál. Ostap Safin (23) se na startu sezony rozehrál v partnerském Sokolově, teď si však důrazně říká o flek nahoře. V úterý pomohl svojí trefou porazit Vítkovice, toho času první tým tabulky. Po průměrných výkonech z úvodu ročníku se teď Pražané zvedají. Vyhráli podruhé v řadě, tentokrát 5:3. „Musíte hrát, makat dál. Nekoukat na to, co bylo. Napravovat chyby, a vyhrávat zápasy,“ říká Safin, který se do klubu vrátil po pěti letech v Severní Americe.

Výhra, ale stejně jako posledně s Plzní možná se zbytečnými nervy. Co říkáte?

„Je to tak. Na začátku jsme dali dva rychlé góly, což nás nakoplo. Pak jsme ale, nevím proč, polevili. Konec třetiny nebyl dobrý, stejně jsme ale po ní měli náskok dvou branek. Ve druhé třetině jsme byli pomalí, nějak nám to nešlo. Ze stavu 4:1 to stáhli na 4:3, my jsme se ale nesesypali a dál hráli svoji hru. Naštěstí jsme to dovedli do vítězného konce.“

Druhý zápas v sezoně, druhý gól. Spokojenost?

„Hlavní samozřejmě je, že jsme oba zápasy vyhráli. Jsem rád, že jsem k tomu mohl pomoct. Bez spoluhráčů bych to ale nedokázal, to je jasné. Velký dík jim. Ta zakončení pro mě nebyla těžká.“

Sparta - Vítkovice: Individuální akci Tomáška dokonal Safin, 2:0 Video se připravuje ...

Stejně jako proti Plzni i tentokrát dala vaše lajna dva góly. Jak se vám s Davidem Tomáškem a Davidem Kašem hraje?

„Nikdy jsme spolu předtím nehráli. Když nás k sobě trenéři dali, snažili jsme se hned začít komunikovat, mluvit spolu, říkat si určité věci. Oba jsou to výborní hráči, hrát s nimi není těžké.“

Oni jsou oba techničtí, váš úkol je, počítám i vzhledem k vaší postavě, dělat neplechu před brankou soupeře.

„Je to tak. Vždycky se snažím hrát tvrdě, vybojovat puky pro spoluhráče. Primárně je ale moje úloha ofenzivní. Každý z nás chce hrát na puku, kdo ho má, musí vymyslet dobrou akci. Každý musí uhrávat puky, hrát do těla. Zatím je to velmi dobré.“

Po mizerném utkání v Olomouci teď Sparta dvakrát uspěla. Je dobře, že jste se matným startem do sezony nenechali rozhodit a rychle se odrazili?

„Jasně! Začátky jsou vždycky těžké. Nesmíte se ale sesypat, když to chvíli nejde. Musíte hrát, makat dál. Nekoukat na to, co bylo. Napravovat chyby a vyhrávat zápasy.“

Porazili jste Vítkovice, které byly v tu chvíli lídrem tabulky. Tím jsou nyní Pardubice, váš další páteční soupeř. Co od utkání čekáte?

„Stejné nasazení jako teď. Doufám, že budou Pardubice dobré. Chci hrát proti dobrým týmům, doufám, že to bude zase stejný, rychlý styl hokeje. A hlavně, ať zase vyhrajeme!“

