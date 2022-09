Stezka zavřel bránu a poslal Vítkovice do čela. Kdy se vrátí opory?

Sednul na bránu a děkoval vítkovickému kotli. Druhé čisté konto v extraligové kariéře oslavil Aleš Stezka tradičně emotivně. Děkoval za podporu. Publika i vyšťavených spoluhráčů, kteří se i bez zraněných opor Petera Muellera (mimo asi na 14 dní), Lukáše Krenželoka (2 měsíce), Mária Grmana a distancovaného Patrika Kocha vytáhli na silného rivala.

Bruslaři sice byli dvě třetiny herně výraznější, ale Stezka bránu zavřel. Klíčové zákroky vytáhnul v 54. minutě za stavu 1:0, kdy před ním byl zcela sám Pavel Kousal. Vítkovický démon obě střely pokryl pohotovým betonem.

Byly to klíčové zákroky pro vítězný finiš?

„To k hokeji patří, že někdo takhle vyplave. Asi jo, byl to jeden z klíčových momentů, že jsme hned nedostali gól na 1:1. Taky jsme celou poslední třetinu vydrželi bez vyloučení, bez inkasovaného gólu. To nás psychicky hodně podrželo a pomohlo do konce zápasu.“

Jaký pro vás byl?

„Super! Věřili jsme celou dobu, šli jsme si za tím. Plnili jsme, co jsme si řekli na mítinku a já celou dobu věřil, že to zlomíme na naši stranu. Bylo tam odhodlání. Z mého pohledu kluci parádně blokovali střely (25 bloků). I na konci, hrozně mi pomohli, odpalovali vyražené kotouče. Super zápas, díky patří klukům. Jak bojovali a jak jsme to urvali. Od prvního do posledního.“

Zkušený Rastislav Dej skočil do soupeřovy dělovky hned v úvodu, vypadalo to, že nedohraje. Nastavil trend pro ostatní? Po čtyřech blocích měli Kalus, Bernovský, Gewiese...

„Jo, jak jsem říkal, kluci jsou strašně obětaví. I když na tréninku pilujeme oslabení, tak tam skáčou, padají. Celý tým razí teorii, že jak trénujete, tak hrajete v zápase.“

Vítkovice - Mladá Boleslav: Kalus přesnou tečí ukončil dlouhé čekání na gól v utkání, 1:0

Obrana funguje?

„My hrajeme podobný, nebo de facto stejný systém jako loni. Každý má nějakou roli, snažíme se je plnit na sto procent. I když nám vypadli kluci, co jsou zranění, tak jsou tady mladí. Nebo kluci z Poruby, co nám přišli pomoct. Hrají obětavě, každý chtěl zvítězit. I komunikace funguje.“

Byl to pro vás osobně zápas, kdy cítíte, že máte „magnetickou výstroj“ a puky prostě přitahujete?

„Celou dobu se snažím soustředit. Opravdu sekundu po sekundě, zákrok po zákroku. Víc neřeším. Tím, že Boleslavští měli hodně střel ze začátku, to pro mě bylo lepší. Dostal jsem se do toho. Pro mě super zápas, nula je třešnička a odměna pro celý tým.“

Do 44. minuty se hrálo bez branek, kdo by řekl, že se ještě dočkáte hattricku Dominika Lakatoše?

„Byli jsme trpěliví, čekali na šance. Řekli jsme si, že musíme hrát zodpovědně a bez chyb. To se naštěstí podařilo. Počkali jsme si na jejich chybku, využili ji a vyhráli.“

Lakatoš dal dva góly ve čtyřech proti šesti do prázdné. Po zranění Krenželoka dostal kapitánské céčko, je to znát v kabině? Je ještě živější?

„On je živej furt. (usmívá se) Když je kapitán, tak za ním jde spíš zodpovědnost. Laky je člověk, který se s takovými věcmi vyrovná úplně v pohodě. Hlavně je to supr kluk do kabiny. Dokáže každého vyhecovat a vytáhnout k výkonu.“

Vítkovice - Mladá Boleslav: Lakatoš nemá dost! Hattrick zkompletoval za necelé čtyři minuty, 4:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:42. Kalus, 56:02. Lakatoš, 57:56. Lakatoš, 59:24. Lakatoš Hosté: Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš (A), Urbanec, L. Kovář, Prčík, Gewiese, J. Stehlík, Raskob – Kalus, Marosz, Lakatoš (C) – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Bukarts, Krieger, Maciaś – Dej, Chlán, Gřeš. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Kantner, Lantoši, Šťastný – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – P. Kousal, O. Najman (A), Åberg – M. Beránek, Bičevskis, Eberle. Rozhodčí Kika, Obadal – Axman, Synek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 025 diváků

