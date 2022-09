Třinec vyzrál na zarputilé Kladno, ale... K ideálu to má daleko, uznal kouč

Že by se třinecký kolos, majitel vítězného hattricku, po slabém vstupu do sezony Tipsport extraligy zvedal? Výsledkově to tak může vypadat. Zarputilé Kladno porazil 2:1, za tři body uspěl podruhé v řadě, navíc venku, ale herně to stále není žádná hitparáda. „K ideálu to má daleko,“ musel uznat i asistent Vladimír Országh. Rytíři byli dlouho lepší, vedli 1:0, ale nakonec padli. Poprvé v sezoně nezískali ani bod.

Že proti sobě stojí hegemon posledních sezon, vítěz posledních tří ročníků a naopak tým, který v minulé sezoně uhájil extraligovou příslušnost až v baráži?

Dlouho to tak nevypadalo. Rytíři potvrdili, že v úvodu ročníku jsou v pohodě, věří si, soupeře přehrávali i díky výbornému pohybu. Nebýt skvělého gólmana Marka Mazance, mohli si vytvořit daleko větší náskok. Ilustroval to hned první gól.

V oslabení vypíchnul puk třineckému mazákovi Milanovi Douderovi domácí útočník Matyáš Filip a upaloval na bránu. Potom po efektní otočce vyslal zadovkou puku na Jakubu Klepiše , který propálil Mazance. Krásný gól! Domácí fanoušci zajásali. Také Jaromír Jágr v trenérské pozici na střídačce zatleskal. Jenom to potvrdilo způsob, jakým Rytíři vstoupili do sezony.

„Uskočilo mi to na modré, potom už to bylo všechno špatně. Jde to na můj vrub, ale jsem rád, že nás to nepoložilo a nakonec jsme to zvládli otočit,“ vykládal Doudera, pro nějž zápas začal smolně. Ale skončil tříbodovou výhrou. „S tím jsme spokojeni, ale s předvedenou hrou úplně ne. Půlku zápasu jsme se hledali, můžeme být rádi, že domácí neodskočili do většího náskoku,“ říkal 29letý klíčový bek Doudera.

Kladno - Třinec: Filip po chybě Doudery parádně nahrál Klepišovi na gól v oslabení, 1:0 Video se připravuje ...

Pro něj to byl památný večer. Odehrál totiž pětistý zápas v třineckém dresu. Za tu dobu se stal nepostradatelným článkem úspěšného týmu, získal s ním tři tituly. Jubileum navíc oslavil v dobře známých místech. V Kladně hokejově vyrostl. „Hezky se to sešlo,“ pousmál se lídr třinecké defenzivy.

„Jsem za to vděčný celé třinecké organizaci i spoluhráčům. Když jsem sem přicházel, ani jsem si nedovedl představit, že vydržím tak dlouho,“ dodal Doudera, který je rád, že jeho tým se výsledkově zlepšuje. Ale i on uznává, že hra stále není ideální „Není to optimální, ale když budeme plnit taktiku a hrát obětavě, budeme úspěšní. Každopádně zůstáváme pokorní,“ říkal třinecký bek, když v propoceném tričku stál před kabinou.

Rytíři měli duel dobře rozjetý, ale nakonec nezaznamenali ani bod. Poprvé v sezoně. „Vždycky člověk chce vyhrát, ale musíme se koukat hlavně na naši hru, a ta byla do téhle doby celkem slušná. Když budeme hrát tak, jak máme, je vidět, že jsme schopní hrát s kýmkoliv,“ reagoval kladenský kapitán Tomáš Plekanec .

Pro jeho tým není Třinec zrovna ideální soupeř. Tedy na domácím ledě. Protože už deset let nad ním Kladno nevyhrálo za tři body. Tentokrát k tomu mělo hodně blízko. „Na to se nikdo nekouká, to jsou jenom statistiky,“ uvedl Plekanec.

Jisté je, že pokud Rytíři budou pokračovat v podobných výkonech, měli by se pohybovat v klidnější části tabulky. A play off by mohlo být reálné.

SESTŘIH: Kladno - Třinec 1:2. Rytíři poprvé v sezoně bez bodů, rozhodl Chmielewski Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:28. Klepiš Hosté: 33:33. Voženílek, 49:05. Chmielewski Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Kehar, Veber, Babka – Procházka, Plekanec, Kubík – Beran, Klepiš, Brodecki – Zikmund, Filip, Melka – Indrák, Bláha. Hosté: Mazanec (Daneček) – M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Adámek, Zahradníček, Jaroměřský, Havránek – Voženílek, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Roman, Hrehorčák – Daňo, Hudáček, Svačina – Chmielewski, Dravecký, Doktor. Rozhodčí Stadion ČEZ stadion, Kladno

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE