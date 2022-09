Lakatoš dal třetí nejrychlejší hattrick jako kapitán: Neskutečná pocta

„Já zase tolik hattricků nezažil, takže rychlejší jsem určitě nedal,“ usmíval se pětadvacetiletý útočník. V elitní soutěži to pro něj byl hattrick číslo tři. Dva předchozí si připsal za Vítkovice shodně proti Olomouci. V roce 2019 se třikrát trefil za 19 minut a pět sekund, v minulé sezoně za 15 minut a 17 sekund.

„O tom to ale vůbec není,“ mávnul rukou Lakatoš. „My máme nějakou vidinu, máme nějaký cíl, ke kterému pomaličku směřujeme. Práce nás čeká strašně velká, spousta zápasů a kvalitních soupeřů je před námi. Teď jsme vyhráli po perfektním výkonu zezadu, s perfektním gólmanem.“

Brankáře Aleše Stezku, který pochytal všech 37 střel, chválil. „Boleslav hrála výborně, tlačila nás. Z tlaku jsme se nemohli moc dostat a oklepat, až od půlky zápasu jsme srovnali hru a začali bruslit. Jednoznačně nám pomohl Aleš Stezka a výborná obrana. Zákroky neměl snadné, puky musel hledat, Boleslav měla spoustu střel. Jen díky němu jsme si s tím dokázali poradit za tři body.“

Po zranění Lukáše Krenželoka (tříštivá zlomenina prstu) dostal Dominik Lakatoš na dres kapitánské céčko. „Neskutečná pocta,“ cení si. „Kržel se zranil, tak jsem mu hodil rukavici,“ usmíval se. Mimo hru je ještě minimálně na čtrnáct dní i kanonýr Peter Mueller, který za první dva zápasy nasázel čtyři góly. Takže palba se znovu čeká především od Lakatoše. V minulé sezoně nasbíral po návratu z Finska za 37 zápasů 34 bodů (15+19), patří ke klíčovým oporám Vítkovic.

V přípravě se přitom vcelku trápil, trefil jen jednou. Teď má po šesti kolech 6 bodů (4+2). Tohle se od něj čeká. „Uvidíme další zápas, snad na to aspoň malinko navážu. Kdybych dal znovu hattrick, tak bych se nebránil.“

Při své první trefě Dominik Lakatoš ukázal dravost a sebevědomí. Přestože mu stahovačka proti Alexi Lintuniemimu nevyšla podle představ, prodral se kolem zkušeného beka a z krátkého sóla překonal jinak vynikajícího Filipa Novotného. „Nějak jsem ujel, se štěstím se ke mně dostalo, mohl jsem se chvilku podívat a měl jsem čas vystřelit. Zvolil jsem střelu pod lapačku, vyšlo to. Další dva góly do prázdné, to je náhoda.“

Zbytečná skromnost. Ostravané se v posledních minutách za stavu 2:0 bránili ve čtyřech proti šesti. Při gólu na 3:0 se Lakatoš od vlastního hrazení za bránou pohotově otočil a přes celé trefil přesně střed opuštěné brány. A pak se k puku prodral společně s Rastislavem Dejem.

„Chtěl jsem mu to posunout, aby si také dal gól, ale puk se zase odrazil ke mně,“ usmíval se. „Tak jsem si řekl, nebudu na tebe čekat, musím to dát... Klíčové pokyny ale byly – hlavně to vyhoďme z pásma! To je celé.“

Nejrychlejší hattricky v extralize

3:09 David Hruška (Slavia-Kladno 5:3, sezona 2003/04)

3:17 Miroslav Mach (Plzeň-Olomouc 6:6, sezona 1995/96)

3:21 Dominik Lakatoš (Vítkovice-Ml. Boleslav 4:0, sezona 2022/23)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:42. Kalus, 56:02. Lakatoš, 57:56. Lakatoš, 59:24. Lakatoš Hosté: Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš (A), Urbanec, L. Kovář, Prčík, Gewiese, J. Stehlík, Raskob – Kalus, Marosz, Lakatoš (C) – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Bukarts, Krieger, Maciaś – Dej, Chlán, Gřeš. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Kantner, Lantoši, Šťastný – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – P. Kousal, O. Najman (A), Åberg – M. Beránek, Bičevskis, Eberle. Rozhodčí Kika, Obadal – Axman, Synek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 025 diváků

