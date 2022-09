Čiliakova magie. Gólman zastavil 54 střel: Jenom jsem si klekl a čekal

Marek Čiliak, čaroděj první kategorie. Aspoň v pátek večer v hokejové extralize proti Mountfieldu HK. Slovenský gólman Komety zastavil příval 54 přímých střel na svou bránu a dotlačil Kometu ke sladkému triumfu 4:0. „Nepočítal jsem to, ale asi jde o můj rekord,“ připustil Čiliak, jenž nastoupil v sezoně potřetí. „Takový zápas jsme potřebovali my i lidé,“ dodal hrdina bitvy.

Cítil jste, že toho jde na vaši klec opravdu hodně?

„Střel bylo dost. Ale byl jsem v tempu, vyhovovalo mi to. Věděli jsme, že Hradec bude střílet z každé pozice, nahazovat od mantinelu. Počítali jsme s tím. Co jsem vyrazil, to spoluhráči odpálili pryč. K dorážkám jsme je moc nepouštěli. Navíc jsme strašně moc střel zblokovali. Kluci hráli vzadu super, tak to má být. Určitě jsem si to užil. Bylo tam hodně situací, kdy jsem nevěděl, kam střela jde. Jenom jsem si klekl a čekal. Právě v těch chvílích mi pomohli spoluhráči, že to neprošlo.“

Uvítal jste takový zápřah?

„Každý brankář je rád, když se na něj střílí. Je to lepší, než když tam dvacet minut stojíte a čekáte, co bude. Hlava tak nefunguje.“

Vybavíte si poslední minutu druhé třetiny, kdy vás soupeř zamknul v pásmu a ostřeloval ze všech úhlů?

„Jasně. Vinnie (Tomáš Vincour) se tam házel bez hokejky do střel, snad čtyři chytil. Takové věci nakopnou celé mužstvo. Přesně tohle jsme potřebovali. Viděl jsem na nás velkou bojovnost a chtění. Samozřejmě nemůže mít soupeř tolik střel každý zápas. Padesát je hodně. Řekli jsme si, že se nemůžeme nechat tak zavřít.“

Inspiroval vás nedávný výkon Dominika Furcha v Liberci?

„Doufám, že se budeme dobře doplňovat. Sezona je dlouhá, potřebujeme vyhrávat. Je jedno, kdo tam stojí. Myslím, že spolu vycházíme dobře. Já fandím jemu a věřím, že on mně. Na tréninku makáme a chceme pomoct mužstvu. Máme nějaký plán nasazování, se kterým přišli trenéři, a držíme se ho. Teď musíme na tento zápas navázat v neděli.“

