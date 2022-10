Osm vyloučení, každá pátá střela gól. Budíček a zdvižený prst, ví Němeček

Po minulém domácím utkání s Vítkovicemi bědoval kouč Pavel Patera na množství vyloučení svého týmu. „Některé fauly byly jak z první třídy. Vyloženě dětské hlouposti. Musíme si to vyříkat.“ V pátek v Pardubicích seděli Pražané za katrem čtyřikrát, žádný extrém. Ale v neděli? Dvouminutových flastrů bylo osm!

„Dost to změní průběh zápasu. Od začátku sezony nás disciplinovanost trošku trápí a musíme to zlepšit. Nemůžeme se takhle oslabovat. Bere to síly, některým to bere šťávu a další vystydnou a pak je těžké dostat se zpět do zápasu,“ říkal obránce David Němeček, který se v utkání trefil dvakrát. Sedmadvacetiletému bekovi se to povedlo mezi muži vůbec poprvé v kariéře.

Energie dupala za třemi body. Spartu na jejím ledě obrala o všechno naposledy v prosinci roku 2012. Teď byla blízko ke konci čekání. Na hodinách zbývalo pouhých 32 sekund do závěrečného gongu, když vyrovnal Jakub Krejčík. V prodloužení však druhý bod a vítězství vystřelil Petr Koblasa. Hosté Pražany vyškolili v produktivitě.

Sparta - Karlovy Vary: V prodloužení trefil energetikům bod navíc Koblasa, 4:5 Video se připravuje ...

„Od začátku to od nás nebylo ono. I když jsme vedli 1:0, tak to nebylo ono. Vary hrály výborně, skvěle bruslily. My jsme to nebyli my. Sice jsme se několikrát vrátili do zápasu, ale Energie vždycky odskočila. Dva body si zasloužila, šla si za tím víc než my. Nehráli jsme poctivou hru, jakou bychom si představovali. Vary nás za to potrestaly,“ hodnotil Patera.

„S dvoubodovým ziskem jsme samozřejmě spokojení. Nechybělo moc, a měli jsme body všechny, ale dva bereme. Jsou pro nás strašně důležité. Už jsme v sezoně ztratili dva dobře rozjeté zápasy. K tomu nám jeden zápas zrušila pokažená rolba, druhý jsme měli přeložený. Byl to problém, tým nebyl v tempu, v jakém měl být. Teď se ale kluci nachystali skvěle. Na Spartě se možná podepsal páteční těžký zápas v Pardubicích,“ říkal asistent trenéra Karlových Varů Jakub Grof.

Co na jeho poslední větu Patera? „Systémem pátek – neděle se hraje pořád. Ano, odehráli jsme těžký zápas, ale to nemůže být omluvenka. Měli jsme být připravení, tohle by nemělo být znát,“ odmítl možný důvod porážky.

Taky Němeček byl v hodnocení týmového výkonu příkrý. „Soupeř to chtěl víc, což je prostě špatně. Pro nás tohle musí být budíček. Wake up call, zdvižený prst který nám musí naznačit, že to nepůjde samo.“

Za prohrou podle jeho slov bylo neproměňování šancí. „Je pravda, že jsme měli mraky šancí a zápas se mohl vyvíjet jinak, ale na šance se nehraje. I přesto, že si šance vytvoříme a neproměníme je, tak nemůžeme dostat tolik gólů. Věděli jsme, že budou bruslit, bojovat a čekat na naše chyby. To, co jsme jim dali, tak proměnili,“ dodal.

Sparta - Karlovy Vary: Němeček si vyměnil puk s Kašem a skóroval do odkryté branky, 1:0 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:20. Němeček, 31:20. Řepík, 50:59. Němeček, 59:29. Krejčík Hosté: 25:34. O. Beránek, 26:34. Havlín, 45:02. Černoch, 53:22. Rachůnek, 62:05. Koblasa Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Graňák, Krejčík, Polášek (A), Mikliš, Němeček, Jandus, Jurčina – Sobotka (A), Horák, Řepík (C) – Safin, Tomášek, Kaše – D. Simon, G. Thorell, E. Thorell – Forman, Vitouch, Přibyl. Hosté: Habal (Lukeš) – Bartejs, Plutnar (A), Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – O. Beránek, J. Baláž, Redlich – Jiskra, Vondráček (C). Rozhodčí Šír, Sýkora – Svoboda, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 7 345 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE