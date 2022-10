Ocelář Růžička dal gól číslo 300. Další cíl? Chci vyhrávat zápasy!

„Byl bych radši, kdybychom vyhráli. Je to čtvrtá domácí prohra, nic příjemného, na to nejsme opravdu zvyklí. Zatím nehrajeme všichni,“ trápí Růžičku, který po zraněném Petru Vránovi převzal kapitánské céčko.

Rekordy posunují i Bílí Tygři. Sedmý zápas, sedmá remíza v základní hrací době! „Máme prý rekord, tak snad už to stačí,“ glosoval útočník Tomáš Filippi. „Ale za dva body jsme rádi.“

Zpátky k Růžičkovi. Šestatřicetiletý kanonýr rozprostřel tři stovky gólů mezi dva kluby. Berounský rodák sice v lize začínal ve Spartě, získal s ní i titul (2006), ale tam se gólů nedočkal. Ten první vstřelil 29. září 2006 ve znojemském dresu proti Slavii (5:2). Trefit se v minulém kole na Kladně, měl by jubileum na den přesně po 16 letech.

„Ten první gól si pamatuji, byl v přesilovce,“ chytil se okamžitě třinecký útočník. „Tenkrát mi nahrával Peter Pucher křížnou, já vystřelil a spadlo to tam.“ Teď mu přihrával další slovenský reprezentant – Marko Daňo. V přesilovce ho také našel křížnou přihrávkou na jeho oblíbeném místě na pravém křídle.

Rozdíl je v tom, že s Pucherem spíš hrával Daňův táta Jozef. „Jo, nová generace slovenských hráčů,“ zasmál se Růžička. „To je pěkné, ale momentálně jsme v trošku jiné situaci, než abychom řešili jubilejní góly. Nicméně je to velká meta, jsem za ni rád, hodně si toho vážím. Nevím, kolika hráčům v historii se to podařilo, takže děkuju všem, co mi pomohli. Od vedení, přes spoluhráče, trenéry, rodinu.“

V historii samostatné české soutěže se přes tři stovky branek dostalo deset borců. Na Davida Hrušku ztrácí Růžička tři góly, na Jaroslava Bednáře pět. Nejlepší Viktor Hübl je na čísle 402. „Klobouk dolů,“ uznal i liberecký Tomáš Filippi. „Udržuje si výkonnost a ukazuje ji každý rok. Gratulace.“

Že Růžičku provází střelecká pověst, bylo znát i při třineckém vyrovnání na 3:3 v 55. minutě. V přesilovce naznačil střelu, skočili do ní dva soupeři. Růžička je objel a nahrál volnému Miloši Romanovi.

„Doufal jsem právě, že si budou myslet, že vystřelím. Napřáhl jsem, lehli a já si posunul puk. Viděl jsem volného Miloše, dal krásně bekhendem. Škoda, že jsme euforie nevyužili. V situaci, co jsme, musíme hrabat, makat a jít tomu naproti. Když tomu ale nedáte všechno, tak se ani štěstí kolikrát nepřikloní. Bylo by to pěkné na konci rozhodnout, ale bohužel.“

Nejpamátnější gól z třístovky? Chvíli přemýšlí. „Každý měl nějaké kouzlo. Co si teď zběžně vzpomínám, tak třeba gól v sedmém semifinále proti Boleslavi. Z toho jsem měl velkou radost. Můj cíl je ale jiný – vyhrávat zápasy. Abychom byli úspěšní.“

Růžičkovy ligové kluby a góly Sparta (2005/06) 0 Znojmo (2006-09) 30 Třinec (2009-11, 2012-14 a 2016-?) 270 (pozn.: branky ze základní části i play off)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:11. Daňo, 20:30. M. Růžička, 54:25. Roman Hosté: 17:52. Vlach, 35:17. Faško-Rudáš, 40:28. Frolík, 61:21. Melancon Sestavy Domácí: Mazanec (Daneček) – J. Jeřábek, M. Doudera, Adámek, Čukste, Jaroměřský, Zahradníček – M. Růžička (C), Marcinko (A), Voženílek – Hrehorčák, Roman, Nestrašil – Svačina, Hudáček, Daňo – Kurovský, Dravecký (A), Chmielewski – Doktor. Hosté: Neužil (Kváča) – Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandić – Faško-Rudáš, Bulíř (C), Birner (A) – Frolík, Filippi, Flynn – Rychlovský, A. Najman, Vlach – Šír, Jelínek (A), Čederle. Rozhodčí Hradil, Kika – Hlavatý, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 642 diváků