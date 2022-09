Železný muž extraligy. Doudera má 500 startů za Třinec: Nároky jsou obrovské

Vyšlo to náramně. Jubilejní pětistý zápas v dresu Třince odehrál v dobře známých místech, které ho nachystaly na velký hokej. 29letý obránce Milan Doudera dosáhl mety při včerejším vítězství 2:1 v Kladně. „Hezky se to sešlo,“ říkal klíčový zadák Ocelářů, jenž s nimi získal všechny tři poslední tituly. Výkonnost dlouhodobě drží na maximu, i proto je už spoustu let členem elitní obranné dvojice. „I to je pro mě motivace, abych na sobě neustále makal,“ hlásí.

Třinec se na ledě zrekonstruované haly dlouho hledal, Rytíři vedli 1:0, až potom gigant z posledních let utkání otočil. „S vítězstvím jsme spokojení, ale s předvedenou hrou úplně ne. Půlku zápasu jsme se hledali, můžeme být rádi, že Kladno nevyužilo svoje šance a neodskočilo víc,“ reagoval třinecký bek po pětistém utkání.

Co vůbec říkáte na takovou metu?

„Je to pěkné číslo. Když jsem před osmi lety do Třince přicházel, ani jsem si nedokázal představit, že vydržím tak dlouho. Jsem za to vděčný celé organizaci a spoluhráčům. Je až neuvěřitelné, jaké obrovské úspěchy jsme posbírali. Zvlášť, když je liga tak vyrovnaná… Vyhrát třikrát v řadě, to si asi nikdo z nás nedokázal představit. Možná se to docení až s odstupem času. Je radost hrát v Třinci.“

O to větší radost máte, že jste pětistovku oslavil na ledě Kladna?

„Říkal jsem si, že líp to vyjít nemohlo. Je to paráda.“

Byli se podívat vaši nejbližší?

„Manželka zůstala doma se synem. Jinak přišli rodiče, také rodina z manželčiny strany. Což bylo moc fajn, protože jinak každý žijeme na druhém konci republiky, nemáme až tolik času se vídat. Takže jsem za tuhle šanci byl rád.“

Máte ze zápasu nějaký suvenýr?

„To jsem vůbec neřešil. Uvidíme, jak se k tomu postaví vedení, jestli mi třeba nechají něco udělat. Mě hlavně těší, že načínám v Třinci už devátou sezonu v řadě. Je to úspěšná organizace, nároky tu jsou obrovské, když se nedaří, přicházejí výměny. Za ty roky se kolem mě prostřídalo obrovské množství spoluhráčů.“

Vy stále ale držíte, hrajete v první obraně. I to vás těší?

„Toho si moc cením, že jsem vydržel. Snad odvádím dobrou práci, moje výkonnostní křivka je stejná a věřím, že je vedení se mnou spokojené. Hlavní je, abych zůstal pokorný a zdravý.“

I to, abyste si udržel svoje místo, vás motivuje?

„No jasně, je to pro mě motor do další práce.“

Jak se vám líbí nový kladenský stadion?

„Pěkný, je to super. Hezky ho opravili. Jde s dobou, lidi budou mít větší komfort. I hráči. Jsem rád, že se do toho takhle šlápnulo. I když kluci museli hrát celou minulou sezonu v Chomutově, myslím si, že to za to stálo.“

Přepadne vás nostalgie, když se do Kladna vrátíte jako soupeř?

„Samozřejmě. Třinec je strašně daleko, takže během sezony se domů prakticky nedostanu. I proto je pro mě hrát v Kladně svátkem a hned se mi vybavují vzpomínky, jak jsem tu v mládí hrál.“

Když se vrátíme k zápasu, po úvodních čtyřech porážkách jste uspěli podruhé, navíc venku. Takže jste z nejhoršího venku?

„I když jsme prohrávali, nebylo to z naší strany katastrofální, akorát nám to tam nepadalo. Teď jsme sice dvakrát vyhráli, ale i tak máme pořád na čem pracovat. Hra není optimální, když ale budeme plnit taktiku a hrát obětavě, budeme úspěšní. Zůstáváme pokorní.“

Tušili jste, že to nepůjde od začátku hladce? Když odešel dlouholetý kouč Václav Varaďa? A kádr doznal několika změn?

„Všichni v létě řešili, jak budeme vypadat právě bez Vency, jestli nám to půjde. Po přípravě, která nebyla úplně vydařená, nám lidi na startu nevěřili. Ale semkli jsme se a řekli jsme si, že hokej hrát umíme. A je jen otázkou času, než si to sedne a otočí se to. Výkony mají stoupající tendenci a víme, jak vyhrávat.“

I vy jste jako jeden z nejzkušenějších hráčů v tomto duchu mluvil v kabině?

„Když se nám nedařilo, měli jsme mítink, tam jsme si řekli, že takhle to dál nejde. Že se musíme vrátit k tomu, co nás zdobilo poslední roky. K bojovnosti a obětavosti. Víme, že umíme dát dva tři góly, takže když dostaneme jeden nebo dva, máme velkou šanci vyhrát.“

