Bernad o návratu do Boleslavi: Divný, zvláštní… Zdravil desítky lidí

Deset let působil v Mladé Boleslavi. Do letošního září obránce David Bernad nenastoupil v Tipsport extralize za jiný tým. To se změnilo hostováním v Karlových Varech. Ve čtvrtek dorazil písecký rodák poprvé do míst, která moc dobře zná. „Divný, jedním slovem divný,“ popisoval své dojmy z příjezdu na stadion. Karlovy Vary ve městě škodovek loupily, fotbalovou výhru 1:0 pomohl 28letý bek nastartovat zajetím do brankáře Filipa Novotného.

Výhra 1:0, hodně důležitá?

„No, slušná přestřelka, co si budeme povídat… (usměje se) Zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli. Potřebovali jsme to jako sůl, výsledky nebyly úplně optimální. Ale zase si nemyslím, že bychom podávali nějak extra špatný výkony. Dneska jsme to zužitkovali a jsem za to hrozně rád.“

Rozhodl už úvod zápasu, kdy měla Boleslav velký tlak, ale vy jste se dokázali ubránit?

„Jelikož Boleslav jen tak malinko okrajově znám, tak vím, že ten tlak je na začátku vždycky velkej. Připravovali jsme se, že to bude o tom ho ustát. Gólman nás podržel, hráli jsme jednoduše, vyndávali puky ven. Myslím si, že i oni se nadřeli na dobývání, stálo je to spoustu sil. Potom se síly vyrovnaly, dali jsme gól, zavřeli to a naštěstí už žádný nedostali.“

S Boleslaví jste zvládli táhnout bruslařské závody, což moc týmů na jejich ledě nedokáže.

„Přesně jak bylo řečeno, ustát pro nás prvních pět minut bylo dost důležité. A my máme taky dost nabruslený mančaft, že tenhle styl hokeje zvládáme hrát. Myslím, že jsme s tím neměli problém. Dopadlo to pro nás dobře, všechno v pořádku.“

Odlepili jste se z posledního místa, zároveň jste po Třinci a Spartě vyhráli na ledě dalšího favorita. To není tak špatná vizitka…

„Určitě ne. Když se vrátím k úternímu zápasu s Litvínovem, tak to byl takový obraz duelu v Boleslavi. Do Litvínova jsme vlétli, hráli jsme, měli jsme mnohem víc ze hry i šancí. Akorát jsme nedali gól a je pak nastartovaly nějaké přesilovky. Výsledek 1:4 za mě neodpovídal průběhu hry, takže jsem rád, že jsme se odrazili ze dna. Tam to má jednu výhodu, že níž už to nejde a můžeme jen stoupat. Doufám, že půjdeme dál a dál.“

Budete to mít v kabině drahé?

„No… Dost! Dost, ale to k tomu patří. Nějaká motivace musí být. Popichování a všechno okolo k tomu bylo, vše proběhlo. Tak, jak to má vypadat. Jsem za to rád, že s kluky tady máme pořád dobrý vztah. Když to takhle bude fungovat dál, tak nemám problém s tím do kasy něco dát.“

Jaký byl pro vás návrat do známého místa?

„Co k tomu říct? (usměje se) Divný, jedním slovem divný... Už když jsme přijížděli, tak jsem koukal. Teď koukám na dveře, které jsem tady deset let otevíral, tak říkám: ‚Ty vole, no…‘ Jednou to tak je, změna asi byla potřeba. Jsem rád, že to takhle proběhlo, že jsme to upekli s Varama. A co bude dál? To se uvidí.“

Takže jste cítil i větší nervozitu?

„Ani ne. Zezačátku jsem si říkal, že možná něco, ale po rozbruslení to ze mě spadlo. Vyměnili jsme si pár pohledů a připomínek s klukama naproti, s kustodem Oldou Kopeckým, se kterým se popichujeme pravidelně. S ním to proběhlo trošku ve větší míře, ale to k tomu patří. Nervozitou bych to ale nenazýval.“

Dočkal jste se i vyvolávání domácích fanoušků. Doufal jste v to?

„Nedoufal, fanoušky se snažím víceméně neřešit. Určitě to ale potěšilo, proběhlo to hned na začátku zápasu. Byl to takový zvláštní pocit, spoustu těch lidí znám. Na rozcvičce jsem zdravil desítky lidí, v tomhle to bylo zvláštní. Každopádně je super slyšet tady své jméno, i když přijedete jako soupeř. Je vidět, že tady na mě asi úplně nezapomněli. Jsem za to hrozně rád.“

Debata proběhla i na trestné lavici…

(směje se) „K tomu bych se trošku pozastavil. S Adym Jánošíkem jsme se tam špičkovali u brány, ale všechno v rámci možností. Kluky, co na trestné sedí, znám docela důvěrně, takže tam něco proběhlo. Když jsem dosedl, tak jsem říkal, že jsme silní ve hře čtyři na čtyři, že jsem udělal maximum a teď dáme gól. Osm vteřin a bylo to tam, tak jsme se tam nasmáli.“

Takže jste vlastně zápas pomohl rozhodnout.

„Na střídačce jsem to pak říkal trenérovi Vencovi Skuhravému. Po konci zápasu říkal, že jsme si říkali, že do Novotňáka (brankáře Filipa Novotného) musí někdo trošku zajet a rozhodit ho. A že je super, že se to povedlo.“

