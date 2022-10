Zaťovič schytal tvrdý hit. Zbořil: Nic nevím, ale chyběl. Na trestné pak trpěl

V oslabení našlápl po křídle a nabil Andreji Kollárovi na vítěznou ránu v přestřelce Komety s Litvínovem (5:4). „Vyhráli jsme potřetí v řadě, ale to není důvod, abychom usnuli na vavřínech a přestali pracovat,“ nabádal brněnský útočník Adam Zbořil (27), jenž na konci bitvy trnul na trestné lavici. Sudí ho tam poslal za to, že prudce zabrzdil před brankářem a lehce ho osprchoval sněhem.

Jak hodnotíte drama s devíti brankami a vítězným koncem pro váš tým?

„Byl to zápas nahoru dolů, o hodně šancích na obou stranách. My jsme byli šťastnější, dali jsme o jeden gól navíc. Ve druhé třetině se nám trošku sesypala hra, nějakých pět šest minut nás zamkli. Nedařilo se nám. Oni hráli výborně na puku a dali z toho dva góly. Ale dokázali jsme se z toho vyhrabat. Před třetí třetinou jsme si říkali, ať hrajeme svůj hokej a nepřistoupíme na to, co chce hrát Litvínov.“

Přišli jste o zraněného kapitána Martina Zaťoviče, jenž odstoupil po Wesleyho nárazu. Co znamená jeho ztráta?

„Každý hráč má v týmu svou roli a úlohu, kterou plní. Navíc je Zaťa kapitán. Nevíme, jak na tom je, ale v tom zápase určitě chyběl.“

Krásnou akcí jste zařídil v oslabení vítězný gól pro Andreje Kollára. Vnímal jste, že se vám otevírá po křídle cesta k bráně?

„Přede mnou se to otevřelo, oni blbě střídali. Naskytla se šance jít okolo nich a Koláč si tam super najel mezi kruhy. Pak to vymetl do šibenice.“

Dá se říct, že jste měli lepšího brankáře? Marek Čiliak přechytal mladého Šimona Zajíčka.

„Čilo i Furchíňo (Dominik Furch) nás drží každý zápas. Jsou to špičkoví gólmani a potvrzují to. Vyhráli jsme potřetí v řadě, ale to není důvod, abychom usnuli na vavřínech a přestali pracovat. Když budeme makat na sto padesát procent, odmění nás to v zápasech.“

Ke konci jste se nechal vyloučit za nesportovní chování, když jste dobrzdil před střídajícím brankářem Denisem Godlou a ostříkl ho sněhem. Zasloužený trest?

„Godličovi jsem se za to omluvil. Sám říkal, že to na vyloučení nebylo. Sám byl překvapený. Já taky. (úsměv) Ani jsem neměl kam uhnout. Jediné, co jsem mohl udělat je zabrzdit. Určitě mi to pak drásalo nervy. Člověk nikdy nechce být pět minut před koncem na trestné lavici, když vedete jen o gól. Není to příjemné.“

Proč jste přenechal gólmanovi Furchovi vaše číslo 38?

„Už dřív jsem hrával s osmnáctkou. I tady v mládeži. Dominikovi jsem osmatřicítku rád přenechal a vrátil se ke svému číslu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:20. Horký, 32:41. Vincour, 41:21. Šalé, 42:32. Strömberg, 44:38. Kollár Hosté: 31:06. Sukeľ, 37:57. Hlava, 38:27. Estephan, 43:23. Gut Sestavy Domácí: Čiliak (Furch) – Ščotka (A), Ďaloga, Kučeřík, Holland, Gulaši (A), Hrbas – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Malý, Vincour – Kratochvíl. Hosté: Zajíček (45. Godla) – Jaks, Zile, Šalda, Freibergs, Wesley, Demel (A), Zeman – Zdráhal (A), Estephan, Kudrna – Š. Stránský, Sukeľ, Abdul – Hlava, Gut, Berka – Havelka, Helt, Straka (C). Rozhodčí Hradil, Kika – Axman, Synek Stadion Winning Group Arena Návštěva 5546 diváků

