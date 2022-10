Horký zatím kraluje střelcům. Z paliče je kanonýr, ruce mu uvolnil Mueller

Už jste někdy dal gól, který jste vlastně nedal? Rozhodčí ho po Blainově faulu na vás uznali jako technický.

„Nedal. Myslel jsem, že jedu úplně sám a nechám si to doklouzat až k bráně. Až pak jsem si všiml, že je za mnou hráč. Musel jsem do toho trošku šlápnout a on mě bohužel zfauloval. Rozhodčí to vyhodnotil takhle, já jsem o tom ani nepřemýšlel.“

Vaše role se po odchodu Petera Muellera hodně změnila. Těší vás prostor, který dostáváte?

„Určitě se cítím líp. Hraju první přesilovku, což hodně pomůže. Máte víc času na ledě, s tím přichází i víc šancí. Jsem rád, že to tam zatím padá. V přesilovce mi to tam dal proti Hradci krásně Zaťa (Martin Zaťovič), měl jsem před sebou víceméně prázdnou bránu. Ale ještě je na čem pracovat. Měl bych střílet víc nahoru, ne tolik na betony a dorážky. Věřím, že to ještě přijde.“

Po čase jste opět zkusili početní výhodu s pěti útočníky, kdy jste na modré čáře vy a Adam Zbořil. Jaké to má výhody?

„Nedávali jsme v přesilovkách moc gólů, tak trenéři řekli, že to zkusí. Takhle už to hráli kluci loni a celkem jim to padalo. Je nás tam pět útočníků, takže myslíme furt dopředu. Ale určitě si musíme dávat pozor na záda. Zbořa to hraje na modré dobře, má přehled o hře.“

Ale zase nevlastní dělovou ránu z dálky.

„Nestřílí tolik z první, ale myslím, že má zase nejlepší střelu zápěstím z týmu. Co se týká mě, občas mi přijde, že se na kruhu v přesilovce motám. (úsměv) Úplně mi to tam nejde. Nevím, jak se správně nastavit na střelu. Není to stoprocentní, ale i tak z toho padly dva góly.“

Troufáte si vyhrát soutěž střelců?

„Na takové věci nemyslím. Jdeme kolo od kola. Hlavně ať vyhráváme, a když přidám nějaké body, jenom dobře.“

Hradecký Mountfield jste přejeli jasně 4:0, ale herně měli navrch spíš hosté. Souhlasíte? „Už se to opakuje podruhé. V Liberci to bylo stejné, akorát chytal Furchíňo (Dominik Furch). Šlo na nás neuvěřitelné množství střel. Marek (Čiliak) byl neuvěřitelný, ale vždycky to tak vyjít nemusí. Ty střely musíme určitě hodně stáhnout dolů. Takhle to každý zápas nejde. Musíme hrát lépe zezadu.“

Zlepšili jste tedy něco ve hře oproti předchozím neúspěšným duelům?

„Nebylo to podle našich představ. Stejně jako v Liberci. Ale když jsme nevěděli, co s pukem, jednodušeji jsme ho zahráli ven z pásma. Nevymýšleli jsme. Musíme asi začít těmito detaily. Taky je třeba se snažit co nejvíc udržet na puku v útočném pásmu a vytvářet si šance. Prostě se držet víc tam než vzadu.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Mountfield HK 4:0. Hosté vyslali na Čiliaka 51 střel, domácí vytěžili z minima maximum Video se připravuje ...

