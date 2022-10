ONLINE: Dynamo vede 2:1 nad Vary, Daňo 3+0. Kladno nulové už 223 minut!

Střelec Kousal řídil obrat

Mladá Boleslav sice v úvodní třetině přestřílela Kometu 15:5, branka však nepadla žádná. Nejblíže k ní měli domácí po šanci Šťastného a úniku Fořta, na druhé straně uhasil nájezd dvou proti jednomu obránce Bruslařského klubu.

Ve druhé části se ale pro změnu na gól nečekalo dlouho. Po 84 sekundách tečoval Koblížkovu „žabičku“ těsně před domácím gólmanem Novotným finský útočník Strömberg. Naprosto totožná situace se opakovala o šest minut později. Tentokrát nahrával Kollár a tečujícím úspěšným střelcem byl Šalé. Domácí snížení přišlo za 14 vteřin, kdy se trefil na pravém kruhu volný obránce Jeřábek a zaznamenal první branku v mladoboleslavském dresu.

Domácí se dočkali vyrovnání ve 46. minutě, kdy byl u odraženého puku po Pýchově střele jako první Kousal a upravil na 2:2. Mladá Boleslav pak byla aktivnější a nakonec byla odměněna dvě a půl minuty před koncem. V přesilovce napřáhl Kousal, svou ranou zlomil hůl obránci Kučeříkovi, který tak nechtěně tečoval puk za Furchova záda. Domácí v závěru ustáli i hrou v power play zesílenou přesilovku Brna šesti hráčů proti čtyřem.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): „Chtěli jsme hrát šedesát minut trpělivě, což se nám v minulém zápase s Karlovými Vary nepodařilo. I přesto, že jsme prohrávali o dva góly, tak tým ukázal, že dokáže otáčet zápasy. Pro nás to bylo důležité z toho hlediska, že jsme byli prostě trpělivější. Kometa byla rozjetá, předtím třikrát vyhrála. A vyhrát s takto těžkým soupeřem, navíc po obratu, je dobrá zpráva do kabiny pro kluky, že se musí hrát do poslední minuty a vteřiny. Dneska jsme to odmakali.“

Martin Pešout (Kometa Brno): „Přijeli jsme s jasným záměrem ustát první třetinu. To se nám podařilo. Domácí hráli ve čtvrtek těžké utkání, my v pátek. Když už jsme to ve druhé třetině rozjezdili a šli do dvoubrankového vedení, tak jsme si dali vlastní gól. Pak jsme měli ještě další brejky, kdy jsme mohli rozhodnout. Bohužel jsme nedali a ve třetí třetině jsme za to byli potrestáni. A nakonec jsme prohráli dalším vlastním gólem tři minuty před koncem. To je trochu kruté. Rozhodla druhá třetina, kdy jsme neodskočili.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:33. R. Jeřábek, 45:08. P. Kousal, 57:27. P. Kousal Hosté: 21:24. Strömberg, 27:19. Šalé Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šťastný, Lantoši, Åberg – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – Šmerha, O. Najman (A), P. Kousal – Kantner, Bičevskis, Eberle. Hosté: Furch (Čiliak) – Ščotka (C), Ďaloga, Kučeřík, Holland, Gulaši (A), Hrbas – Flek, Holík, Horký – Sallinen, Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Malý, Vincour (A) – Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Veselý – Kajínek, Lučan Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2597 diváků

Plzeň - Mountfield HK 2:5

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:19. Kodýtek, 54:37. Malát Hosté: 25:00. Okuliar, 30:29. Pajer, 41:42. Lalancette, 42:49. R. Pavlík, 59:48. Lev Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Kvasnička, Vitaloš, Kremláček – Schleiss (C), Kodýtek (A), Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Lang, Mertl (A), Adamec – Malát, Bitten. Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Kalina, Rymsha, McCormack, Jank, Čáp, Nedomlel – Zachar, Lalancette, Veselý – Smoleňák (C), Cingel, Lev (A) – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer. Rozhodčí Jeřábek, Sýkora – Klouček, Komárek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3697 diváků

Olomouc - Kladno 3:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:13. Klimek, 03:39. J. Káňa, 20:21. Orsava Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Rutar, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Řezníček, Švrček, Dujsík – Orsava (A), Strapáč, J. Káňa (A) – Nahodil, Klimek, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Kucsera, Anděl, Kusko. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Slováček, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka, Kehar – Brodecki, Plekanec (C), Melka – Zikmund (A), Klepiš, Beran – Kubík, Filip, Procházka – Bláha, Indrák, Machač. Rozhodčí Kika, Hradil – Hlavatý, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc

České Budějovice - Vítkovice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:33. Gulaš, 33:24. Gulaš Hosté: 17:01. Kalus, 39:55. Krieger Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík, L. Doudera, Šedivý – Dzierkals, Hanzl, Valský – Přikryl, Pech, Gulaš – Strnad, Vopelka, Tomeček – Chlubna, Toman, Karabáček. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Prčík, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Dej, Marosz, Lakatoš – Bukarts, Krieger, Toman – Fridrich, Lindberg, Kalus – Lednický, Chlán, Maciaś. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Frodl, Špůr Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5276 diváků

Třinec - Litvínov 4:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:30. Daňo, 05:39. Daňo, 07:17. Daňo, 50:07. Hudáček Hosté: 58:16. Zdráhal Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Svačina, Dravecký (A), Kurovský. Hosté: Zajíček (8. Godla) – Zile, Jaks, Freibergs, Šalda, Demel (A), Wesley, Zeman – Kudrna, Estephan, Zdráhal (A) – Abdul, Sukeľ, Š. Stránský – Berka, Gut, Hlava – Straka (C), Helt, Havelka. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec

Pardubice - Karlovy Vary

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:13. Radil, 24:00. Cienciala Hosté: 31:48. Černoch Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Říčka, Paulovič, Cienciala – Koffer, Poulíček (C), A. Musil – Urban, Rákos, Matýs. Hosté: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán (A), Rohan – Rachůnek (A), Černoch, Kohout – Koblasa, Gríger, O. Beránek – Redlich, Hladonik, Vondráček (C) – Jiskra, J. Baláž, Kružík. Rozhodčí Pilný, Šindel – Brejcha, Hynek. Stadion Enteria arena, Pardubice