Jágra vytočilo Švrčkovo mlácení Plekance. Z úmyslu obvinil Tomajka

Kladno se dál souží v koncovce, extraligový gól nedalo už tři zápasy po sobě, dohromady 223 minut a pár drobných. Rytíři v Olomouci prohloubili aktuální bídu, padli 0:3, navíc odcházeli do kabin vypískáni hanáckým publikem. V hlavní roli hromosvodu zloby se ocitl Tomáš Plekanec, jenž v závěru utkání zadkem ukončil práci Jakubu Orsavovi. V další části hry následovala pěstní msta řízného beka Jana Švrčka. Ta zase vytočila Jaromíra Jágra, jenž v emocích olomouckému hráči slíbil odvetu na kladenském ledě.

Vteřiny a minuty po utkání v Olomouci byly hodně vyšponované, chvílemi až bizarní. Hlavně na Jaromíru Jágrovi , jenž utkání sledoval jako obvykle ze střídačky, šlo znát naštvání. Cestou do zázemí stadionu mu spílali i někteří domácí příznivci, kteří to s respektem k legendě zrovna nepřeháněli. Nehrající majitel klubu si pak v útrobách stadionu vyčíhl kouče domácích Jana Tomajka, aby mu vyčetl Švrčkův drsný atak na Plekance .

Končila tisková konference po utkání obou hlavních trenérů, Jaromír Jágr si počkal na toho olomouckého a před odjezdem domů mu u turniketů vyčinil, že robustního Švrčka na Plekance poslal. Kladenský kapitán čtyři sekundy před koncem duelu toho dost schytal na hlavu, Švrčkovy pěsti neměly ostych, levá i pravá bušily do o poznání menšího hráče o sto šest.

Jágr v odvetě za zákrok na Orsavu jednoznačně viděl pokyn koučů a to také Tomajkovi vmetl do tváře. „Počkejte u nás doma, o to se osobně postarám,“ hřímal Jágr.

Ve vestibulu zimáku u toho byli odcházející fanoušci, jeden muž v pokročilém věku na hokejovou ikonu pokřikoval, ať Plekancovi rozhodně vypíše pokutu. „Trenér nemůže poslat hráče na našeho kapitána, to se prostě nedělá!“ zopakoval pak důvod svého hněvu.

Než nasedl do dodávky směr střední Čechy, rozdal pár podpisů, nechal se i vyfotit s přejícnými fanoušky. Nazlobený byl však maximálně. Plekanec zůstal zcela nad věcí, jak jej to roky učili a naučili v Montrealu.

Olomouc - Kladno: Hostující Dotchin vystřelil po odpískání a pak se pustil pěstmi do Káňi. Dostal trest ve hře! Video se připravuje ...

Kladenský kouč Otakar Vejvoda popsal závěrečný incident takto: „Pleky mu (Orsavovi) tam dal zadkem, nebylo tam žádné koleno, to jsem si zkontroloval. Nebyl to chtěný faul, žádný úmysl zranit. Ten kluk asi dostal koňara a pak tam další na Plekyho skočil zezadu,“ řekl s tím, že v utkání to bylo „sem tam ostřejší“.

Do sprch šel s v půli souboje s trestem ve hře kladenský bek Jake Dotchin, když pěstmi sroloval Jana Káňu chvíli poté, co v přerušené hře neférově vystřelil na domácího brankáře Konráda.

Orsava se po Plekancově faulu zvedal těžko, z ledu se dostával za pomoci spoluhráčů, o větší újmu ovšem nepůjde, po utkání neměl s chůzí problém. V samotném utkání se Orsava podílel přesilovkou trefou na jasné výhře. Hanáci podali perfektní výkon, založený na výborně defenzivě a důstojné finální fázi. Tu Kladno zoufale pohřešuje, po třech výhrách a dvou obodovaných porážkách v prvních pěti partiích čtyřikrát v řadě padlo, navíc za tu dobu vsítilo jediný gól.

Rytíři navíc postrádají útočníka Adama Kubíka, jenž v průběhu duelu musel do nemocnice s blíže nespecifikovanými zdravotními potížemi.

SESTŘIH: Olomouc - Kladno 3:0. Rytíři opět neskórovali. Body zůstaly na Hané Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:13. Klimek, 03:39. J. Káňa, 20:21. Orsava Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Rutar, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Řezníček, Švrček, Dujsík – Orsava (A), Strapáč, J. Káňa (A) – Nahodil, Klimek, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Kucsera, Anděl, Kusko. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Slováček, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka, Kehar – Brodecki, Plekanec (C), Melka – Zikmund (A), Klepiš, Beran – Kubík, Filip, Procházka – Bláha, Indrák, Machač. Rozhodčí Kika, Hradil – Hlavatý, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE