Boleslav rozKOUSALa Kometu. Černá série trvá, Bruslaři vládnou v oslabení

Kometě se v Mladé Boleslavi nedaří. A to tak, že vůbec. Ve městě automobilů padli brněnští hokejisté v neděli už podesáté v řadě. Zápas 9. kola Tipsport extraligy měli přitom skvěle rozjetý, vedli o dvě branky. Ve třetí třetině ovšem dvěma góly rozhodl Pavel Kousal. „Tým ukázal, že dokáže otáčet zápasy,“ těšilo trenéra Ladislava Čiháka. Jeho tým zatím vládne v oslabení, kde si drží až neuvěřitelnou úspěšnost 96,88 %!

Za dva týdny to bude už pět let. Kometa naposledy slavila výhru v Mladé Boleslavi 22. října 2017. Čisté konto tehdy vychytal Karel Vejmelka, z nedělní soupisky si triumf pamatují jen Marek Čiliak, Michal Gulaši a Tomáš Vincour . A taky Petr Holík , který ovšem ještě hájil barvy Bruslařů.

V neděli to už vypadalo, že se černá brněnská série smaže. Kometa po dvou pohledných akcích vedla o dvě branky, z výhry se i tak radoval zelenobílý soupeř. Pavel Kousal rozhodl v čase 57:27, jeho přesilovková rána zlomila po cestě hokejku Radka Kučeříka a zapadla do sítě. „Říkal jsem si, že už jsem jeden dal, tak když vystřelím, že by tam mohl padnout i druhej. A padl,“ usmíval se 24letý útočník po zápase.

Nešťastný obránce Kučeřík nesl situaci hodně nelibě, při cestě na střídačku pronesl pár peprných slovíček. „Prohrát vlastním gólem tři minuty před koncem je trochu kruté. Ale rozhodla druhá třetina, kdy jsme neodskočili,“ hodnotil klíčové situace utkání brněnský trenér Martin Pešout. Podle střelce branky teč příliš rozhodující nebyla. „Přišlo mi, že by to šlo do brány stejně,“ zmínil Kousal.

Mladá Boleslav - Kometa: Šťastný odraz pomohl Kousalovi ke srovnání, 2:2 Video se připravuje ...

Bruslaři zatím vládnou extralize v oslabení. Z 32 početních nevýhod inkasovali pouze jedinkrát, což činí úctyhodnou úspěšnost téměř 97 procent. „Zatím nás drží, to musím zaklepat. K tomu i brankáři chytají suprově,“ uvedl Kousal. Názorná ukázka přišla i v závěru, kdy se Boleslavští bránili ve čtyřech proti šesti hráčům Komety. Několik bloků a jisté zákroky Filipa Novotného však uhájili tři body v Mladé Boleslavi.

Na čem ale potřebují Bruslaři zapracovat, je efektivita v zakončení. Soupeře většinou výrazně přestřílí, ale branek z toho vychází poskrovnu. Ve čtvrtek proti Karlovým Varům nestačilo na gól ani 38 střel, i proti Kometě přišel první úspěch až po zhruba 20 střelách na Dominika Furcha . „Trápí nás to delší dobu, nedáváme moc gólů ve hře pět na pět. Říkali jsme si, že musíme hrát trpělivě a že nám to tam někdy napadat musí,“ zhodnotil Kousal.

Kometa po třech výhrách v řadě zase padla. „Neodehráli jsme špatný zápas. Rozhodla druhá třetina, vedli jsme 2:0 a hned jsme si nechali dát střídání na to gól. To nás zase stálo zápas,“ litoval mladý útočník Eduard Šalé, který zapsal už třetí trefu v sezoně.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Kometa Brno 3:2. Obrat Bruslařů dokonal dvougólový Kousal Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:33. R. Jeřábek, 45:08. P. Kousal, 57:27. P. Kousal Hosté: 21:24. Strömberg, 27:19. Šalé Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šťastný, Lantoši, Åberg – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – Šmerha, O. Najman (A), P. Kousal – Kantner, Bičevskis, Eberle. Hosté: Furch (Čiliak) – Ščotka (C), Ďaloga, Kučeřík, Holland, Gulaši (A), Hrbas – Flek, Holík, Horký – Sallinen, Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Malý, Vincour (A) – Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Veselý – Kajínek, Lučan Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2597 diváků

