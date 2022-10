Ve Varech chytá jiný Lukeš, mnohem lepší: Musel jsem trochu upustit páru

Nepoznáváte ho. Štěpán Lukeš v úvodu sezony a v posledních dvou kolech? Totální obrat k lepšímu. Nejdřív 14 gólů ve třech zápasech, bída. Ale teď v něm Karlovy Varvy dvakrát měly oporu, která jistila bodovou parádu. V neděli Energie vyhrála v Pardubicích 4:2. „Jeli jsme na led prvního týmu tabulky a potvrdili dobrou venkovní formu. Důležité bylo, že jsme se nevzdali za stavu 2:0 pro Pardubice. Dali jsme do toho všechno,“ hlásil.

Pardubice vypálily 41 střel, v tutovce pak třeba Říčka netrefil prázdnou bránu. Zapotil jste se dost?

„Jasný, ale my tam taky nějaký prázdný brány netrefili, takže z tohohle pohledu fifty, fifty. Celkově mě ten hokej hrozně bavil, musím se jím bavit, protože pak jde všechno líp.“

Projela vámi při otočce z 0:2 na 3:2 velká euforie?

„Projela, ale taky to ve vás nemůže bouchnout úplně, pořád bylo do konce osm minut. Pořád jsme se museli držet nějakého plánu, nejančit.“

Chvíli po polovině zápasu přišla dlouhá pauza kvůli výměně plexi. Sedí dojem, že od téhle chvíle začaly být Karlovy Vary lepší?

„Hned po té přestávce jsme dali gól. Nevím, jestli jsme využili, že oni nějak vytuhli. Prostě se stalo a asi jo, nám to sedlo asi víc.“

Sám máte za sebou druhý velký zápas v řadě. Ve čtvrtek jste vynuloval Boleslav, teď velký večer v Pardubicích. Start sezony přitom z vašeho pohledu takový nebyl. Co se otočilo?

„Musel jsem upustit trochu páru, když to tak řeknu. (usměje se) Na začátku sezony jsem straně moc chtěl. Bylo pak důležité si uvědomit, že se musím hokejem taky trochu víc bavit. Hlava pak funguje líp.“

Byl jste až příliš motivovaný, nebo jak se dá přiblížit upuštění páry?

„Nějak tak se to dá říct. Víc bych to asi nerozebíral.“

Takže vám odpočinek, kdy bránu dostal na dva zápasy v řadě Vladislav Habal, vyloženě pomohl?

„Jo, musel jsem vypnout.“

Vypadá to, že Vary mají pořád potenciál extraligu šikanovat výjimečným pohybem, nic se tady nemění. Zvládnete být takhle nepříjemní i dál?

„Doufáme v to, chceme být nepříjemní a určitě už nechceme být na dně tabulky, kde jsme se nacházeli před zápasem s Pardubicemi. Nemůžeme být z nikoho podělaní, potřebujeme hrát tvrdý a rychlý hokej, tím budeme získávat body.“

A teď, jak zařídit, aby vysoká linka s Boleslavi a Pardubic nepadala dolů, co?

„Ano, je to hodně náročný hokej. Ale myslím, že kluci jsou na něj připraveni. Doufám, že nám to takhle vydrží.“

Venku jste vyválčili 11 bodů, doma ze dvou zápasů zatím 0. Vidíte nějaké kouzlo, proč Vary takhle loupí?

„Asi máme dobrý autobus. (usměje se) Ne, když to řeknu blbě, v Pardubicích se od nás výhra nečekala. V Třinci taky ne, v Bolce to samé. Možná jsme do zápasu šli vždycky s čistou hlavou, nesvázaní.“

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE