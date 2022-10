Hotovo, Třinec má posilu z KHL. Udělal jsem chybu, říká Slovák Buček

Na kontroverzním příchodu Bučka, který v minulé sezoně za Nitru v základní části nastřílel 41 branek, se shodli zástupci vedení klubu i trenéři. „Má velký potenciál být bodovým hráčem. Po dlouhých rozhovorech se Samuelem víme, že je motivovaný a ochotný na sobě pracovat, podřídit se potřebám mužstva. To bylo rozhodující,“ řekl hlavní kouč Zdeněk Moták.

Mladý Slovák byl za podpis s Nižněkamskem pod palbou kritiky. „Udělal jsem chybu a věřil tomu, že dostanu dost prostoru, abych se po zranění dostal zpátky do formy a byl užitečným hokejistou. To se nestalo,“ přiznal Buček, který v šesti zápasech za Nižněkamsk nebodoval, v průměru strávil na ledě sedm a půl minuty.

„Chci hledět dopředu, odvést maximum pro tým a posunout se tak ve své kariéře. Oceláři jsou obrovská výzva, ve které chci a musím uspět,“ dodal Buček. Oceláři ho sledovali už v minulosti. V létě podepsal jednocestnou smlouvu s farmou Seattle Kraken, po kempu dal přednost Nižněkamsku.

„Samuel Buček je mladý perspektivní hráč, který si jde tvrdě za svým a je ochoten přijímat při tom rány,“ říká Jan Peterek, sportovní ředitel Ocelářů. „Příkladem je loňské finále slovenské extraligy, které odehrál se zlomeninou. Samuela jsme před dohodou podrobili dlouhému a pro něj možná i ne příliš příjemnému rozhovoru. Přesvědčil nás, že mu jde primárně o to hrát co nejlepší hokej, zlepšovat se a pomoci týmu k úspěchu. Přeju mu, aby se mu u nás dařilo a ukázal, že umí hrát i jinde než v domovské Nitře.“

Peterek připustil, že klub se i nadále rozhlíží po hráčském trhu. „Aktuální situace není jednoduchá, kvalitních hráčů není nazbyt. Stále se rozhlížíme a sondujeme. Rádi bychom získali posilu, a to i do defenzivy. Věřím, že se nám to do konce ledna povede.“